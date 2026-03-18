行程不漏接！LINE推「行事曆」新功能 Premium付費方案月底前正式上線

許多台灣人每天高度依賴的通訊軟體LINE，近期即將迎來許多變化。LINE今宣布在聊天室中正式推出全新「LINE行事曆」功能，讓用戶可直接從對話中建立行程、整合不同群組活動，並透過自動提醒提升時間管理效率，讓日常通訊與行程規劃更流暢不漏接。

「LINE行事曆」支援LINE 26.3.0（含）以上版本，或更新至最新版本即可使用。目前Android用戶已可率先體驗，iOS版本則預計近期釋出。此項功能的推出，正是針對用戶長期以來在聊天與行程管理之間頻繁切換的痛點，提供更直覺的一站式解決方案。

目前大多用戶習慣搭配其他行事曆應用程式，甚至使用紙本筆記來管理行程，但由於聊天訊息與行程紀錄分散，往往需要反覆翻找對話內容確認時間，再切換至其他工具建立行程，過程繁瑣且容易遺漏資訊。如今透過「LINE行事曆」，用戶可在聊天室中直接將日期轉換為行程，省去跨平台操作的不便。

在功能設計上，「LINE行事曆」強調以溝通場景為核心。首先是「快速建立行程」，聊天室中的日期文字會自動轉為超連結，點擊即可建立行程；或透過長按訊息選擇「行事曆」功能，直接將對話內容轉換為行程紀錄。其次是「跨群組管理」，不同聊天室中建立的行程可集中整合顯示，讓用戶能一次掌握所有安排，不再遺漏重要活動。

此外，在共用行事曆中，所有參與成員皆可查看出席狀況，有助於聚會、會議等多人協作情境的安排。系統亦支援「自動提醒通知」，用戶可在建立行程時設定提醒，系統將透過已認證官方帳號發送通知給相關成員，降低忘記行程的風險，也讓活動發起人更輕鬆掌握進度。

LINE也預告將於2026年7月推出「LINE行事曆」獨立應用程式，進一步擴充進階功能，並與LINE內建行事曆同步，讓用戶可依不同使用情境靈活切換，打造更完整的時間管理方案。

除了行事曆功能外，LINE另一項備受關注的服務「LINE Premium」付費訂閱方案也即將在近期上線。官方表示，該方案預計於1至2週內推出，月費為165元，首波將聚焦通訊體驗升級，提供包括自選個人檔案、相簿功能強化、進階備份、應用程式圖示與字型自訂等5項進階功能。

針對台灣市場，LINE Premium亦推出專屬回饋，包括每月LINE購物50點紅包、LINE旅遊100點優惠，以及總計250元的LINE禮物折價券，另可享LINE MUSIC每月3首自選鈴聲。挑戰台灣用戶付費使用習慣。

「LINE行事曆」讓用戶可透過聊天室日期超連結或長按訊息快速建立行程，並提供提醒通知功能。圖／LINE提供

透過LINE行事曆可一次掌握所有在LINE中約的行程。在共用行事曆中，行程參與成員都能一起掌握出席狀況。圖／LINE提供