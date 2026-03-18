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每3件彩粧就1件近全新 環團推回收計畫減少浪費

中央社／ 台北18日電
環團與彩粧品牌進行化粧品浪費調查，發現台灣使用彩粧的族群平均每人擁有58件彩粧品，約每3件就有1件幾乎全新。 示意圖。圖／AI生成
環團與彩粧品牌進行化粧品浪費調查，發現台灣使用彩粧的族群平均每人擁有58件彩粧品，約每3件就有1件幾乎全新。 示意圖。圖／AI生成

環團與彩粧品牌進行化粧品浪費調查，發現台灣使用彩粧的族群平均每人擁有58件彩粧品，約每3件就有1件幾乎全新；今天宣布啟動彩粧再生計畫，將協助回收閒置的彩粧，減少浪費。

由寶島淨鄉團與化粧品公司LUSH合作進行的「台灣彩粧浪費大調查」，今天發布調查結果。這項調查透過線上收集604份有效問卷，統計台灣彩粧使用者平均擁有58件彩粧品，其中17件幾乎沒有使用過（約每3件彩粧就有1件幾乎全新）。

調查描繪台灣彩粧使用者消費軌跡，平均每名彩粧使用者擁有58件彩粧品，然而約64%的彩粧很少被使用；統計顯示，81%消費者一年內停用5個彩粧，而約43%選擇將閒置彩粧丟棄。

根據調查，彩粧品被浪費的最大原因是「顏色或質地不適合」；進一步針對擁有超過100件產品的「彩粧大戶」交叉分析，發現浪費的第一名原因是「有更適合的產品取代」，顯示彩粧越多，越容易因新品競爭而被閒置。

寶島淨鄉團指出，若以全台約1000萬化粧人口推算，閒置彩粧數量高達1.7億件；若平均每件約新台幣400元，總計潛在價值約680億元，相當於可蓋1.6座大巨蛋。

寶島淨鄉團表示，今年起推動「彩粧再生計畫」，開設「彩粧再生島」，由LUSH透過全台門市，作為民眾捐贈閒置彩粧的便利代收站，經過整理，未過期產品會進行義賣為彩粧找到新主人；過期品轉作大體彩粧、兒童繪畫素材或教學使用。

使用者 消費者 環團 化妝品

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