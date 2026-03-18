「頭牙」拜拜必備！全聯麻糬熱銷破600萬盒 甜點系列改版質感再升級

農曆二月初二「土地公頭牙」帶動祭祀商機，其中象徵「黏財、黏福」的花生麻糬成為消費首選，也讓麻糬類甜點在節令期間買氣明顯升溫。根據全聯統計，We Sweet麻糬系列近3年業績穩定成長，2025年整體銷售突破3億元，累計銷量超過600萬盒，其中花生麻糬長年穩居銷售冠軍，年銷量突破百萬顆，不僅是祭拜供品首選，也成為日常甜點熱門品項。去年頭牙檔期，單一花生麻糬品項更創下千萬元業績。

除花生麻糬外，We Sweet亦透過多元產品布局擴大市場，包括老鷹紅豆日式大福、老鷹紅豆麻糬、客家花生糰子、芋頭大福與黑糖涼糕等長銷商品，同時搭配季節檔期推出限定商品，如3月13日至4月9日登場的春茶賞新品抹茶紅豆大福，透過「節令 × 季節 × 長銷」佈局，讓麻糬從祭祀需求延伸至日常與話題性消費場景。

全聯分享，We Sweet麻糬系列由全球大型麻糬製造商「家會香食品」生產，其產品外銷超過70國，為常溫麻糬的重要供應商，年營收達25億規模。為確保產能與品質穩定，從原料蒸炊攪拌、包餡成型再到檢驗包裝，都經過層層把關，4大產線特點打造穩定產能與品質控管。

首先在蒸炊與攪拌階段，導入16台蒸煉機台，並透過客製化改裝與專業技師維運，打造高規格蒸炊系統，使整體產值提升50%；每日可蒸炊約300鍋糯米漿，產出約100噸麻糬粿皮，最高可製作超過100萬顆麻糬。其後透過22台攪拌設備進行熟成處理，並優化不鏽鋼接觸面與軸承設計，降低污染風險，同時採底部加熱工法，確保粿皮在攪拌過程中維持穩定溫度，強化軟Q與綿密口感。

第二為導入多列型全自動包餡成型機，透過一條龍製程完成包餡成型與裝盒不僅提升效率，也讓產品在外型、重量與餡料分布上更具一致性。針對不同商品設定最佳皮餡比例，例如紅豆大福採2：1配比，兼顧外皮彈性與內餡飽滿度。

第三則是黑糖涼糕採用的18刀純手工現切工法，透過人工切製維持每塊產品的厚薄與切面一致，使口感更接近日式蕨餅的Q彈滑嫩，成為回購率極高的長銷商品之一。

第四為食品安全檢測機制，產品須經過2次金屬檢測，並為全台唯一率先使用食品X光檢測設備的產線，可檢出0.6毫米不鏽鋼、1.0毫米陶瓷與1.5毫米玻璃等微小異物，搭配客製化封口包裝技術，在不添加防腐劑前提下，仍能確保產品新鮮度與安全性。

全聯今年亦全面升級We Sweet包裝設計，捨棄過去單一主視覺搭配不同顏色區分類別的方式，改為依品類建立專屬設計語言，重新劃分為8大類別，包括瑞士捲、蛋糕、千層、起司與派塔、點心菓子、布丁泡芙、麻糬大福與甜湯等。各類別透過不同主色系、圖騰與線條呈現口感與層次，使消費者在陳列櫃前能更直覺辨識商品，同時提升整體質感與品牌識別度，讓消費者在選購甜點時，能夠感受到更精緻的甜點體驗。

麻糬製作的第一步，關鍵就在糯米蒸炊與攪拌。家會香導入16台蒸煉機台，每台設備造價超過200萬元。圖／全聯福利中心提供

We Sweet春茶賞新品抹茶紅豆大福，限時特價59元。圖／全聯福利中心提供

全球最大常溫麻糬製造商家會香，打造We Sweet麻糬硬實力。圖／全聯福利中心提供

全聯長銷人氣商品黑糖涼糕由專業人力手工切製，讓每一塊涼糕在切面、厚薄與口感上都更細緻一致。圖／全聯福利中心提供

家會香客製化改裝設備，單日可做出98座台北101高度麻糬，產能飆升2倍。圖／全聯福利中心提供