三商炸雞「買6送8」14塊炸雞現省381 必勝客「OREO鹹酥雞比薩」開賣

席捲全球社群媒體的「杜拜巧克力（Dubai Chocolate）」風潮熱度不減，這股從中東一路吹到亞洲的甜點旋風，已成為當今炙手可熱的流量關鍵字。台北晶華酒店於三月中旬攜手首爾可頌名店「 Teddy Beurre House」，推出一系列創意口味，其中最受矚目的莫過於「杜拜巧克力可頌」；該品項自開賣後便迅速勇奪線上預購銷售冠軍，現場更湧現朝聖人潮。為回應市場熱烈期待，晶華點心房團隊宣布即日起主動加班製作、提升產量，力求讓每位慕名而來的粉絲都能順利入手。

2026-03-18 15:14