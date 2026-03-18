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三商炸雞「買6送8」14塊炸雞現省381 必勝客「OREO鹹酥雞比薩」開賣
迎接4月連續假期，三商餐飲集團旗下「三商炸雞」與「三商鮮五丼」同步推出期間限定優惠。三商炸雞自即日起至4月7日，推出「買6送8」超值組合，凡購買「6塊義式炸雞桶」送「8塊滋汁綜合桶」，原價750元，特價369元。另外「6塊避風塘炸雞」原價450元，特惠價199元；「10隻青花椒二節翅」原價200元，特惠價99元。同時三商炸雞自3月20日起，開賣新品「義式肉醬起司炸水餃」，原價129元，外帶加購優惠價69元。
即日起至3月27日，「三商鮮五丼」針對三商i美食卡會員，提供APP免扣點領券，憑券購買「招牌牛丼＋芝麻牛蒡絲＋杯裝飲料」，原價220元，優惠價149元；「菲力豬排丼系列」原價179元，優惠價149元。活動期間會員消費滿299元再享加碼回饋，3月27日前贈「南瓜可樂餅兌換券」，3月28日至4月7日贈「茶碗蒸兌換券」。
睽違4年，必勝客再度攜手OREO，推出「OREO餅乾台味鹹酥雞比薩」。以鹹酥雞攤必吃的鹹酥雞、魷魚圈以及甜不辣為主元素，搭配九層塔、洋蔥、蔥花、胡椒粉調味，完整還原鹹酥雞的經典風味。同時，汲取鹽酥雞攤「炸OREO」的靈感，特別打造「黑脆可可起司餅皮」，將OREO鋪滿芝心餅皮外圈，搭配莫扎瑞拉起司，造就出甜鹹交織的獨特風味。
「OREO餅乾台味鹹酥雞比薩」自即日起至4月6日期間限時販售，並於3月23日前於PK APP獨家販售、3月24日起全通路開賣。原價849元，單點嘗鮮價429元。
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