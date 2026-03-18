Beautyworld Taipei升級登場 4大主題專區搶攻美麗商機

作為台灣最具影響力的數位媒體與展會策辦者之一，聯合線上股份有限公司（udn.com）正式宣布品牌重塑，將原本「台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo）」全面更名為「Beautyworld Taipei」全面升級，將於3月20日至3月23日在臺北世界貿易中心盛大登場，以「連結創新·美麗綻放」為主題，宣告台灣美容產業邁向國際化新里程碑。

本次展會攜手法蘭克福展覽集團，導入全球Beautyworld品牌資源與B2B平台優勢，打造涵蓋護膚、彩妝、醫學美容、香氛與沙龍設備的全品類採購平台。現場匯聚數百家國際品牌，並規劃醫美、精油香氛、新秀及歐洲美妝精品館四大主題專區，呈現從科學護膚到療癒經濟的最新趨勢。其中醫美專區聚焦非侵入式療程與抗老產品，香氛專區則鎖定亞洲快速成長的療癒商機，成為買家掌握市場脈動的重要平台。

展會另一大亮點為「500甜專區」，以「Beauty & Sweets」為概念，跨界結合甜點與美學，打造沉浸式體驗空間，集結GABEE.、珠寶盒法式點心坊、某某等排隊名店與網購人氣品牌，將展區打造為「甜點界奧斯卡」，讓消費者近距離感受甜點文化與生活美學的多元融合。

此外，今年更升級商務配對服務，運用聯合線上的數據洞察與內容影響力，鎖定台灣及東南亞市場買家，強化B2B媒合效益，協助品牌拓展跨境商機。總經理官振萱表示：「透過串聯全球Beautyworld展會資源，我們讓台灣與國際美容產業緊密接軌，持續強化業者競爭力與市場能見度。」

參展品牌不只覆蓋美業全品類，更升級商務配對服務。圖／主辦單位提供