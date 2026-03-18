快訊

藍白攜手合作！2026選舉六條協議出爐 合作縣市將建立「聯合治理模式」

紐時揭川普下一步！比擊斃賓拉丹更危險 恐成美國現代最大膽軍事行動

律師公會理事長挨打 法院消極不逮捕…他批「人民對司法的一巴掌」

聽新聞
0:00 / 0:00

杜拜巧克力可頌熱銷！晶華團隊加班拼產能 線上預購免排隊輕鬆入手

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
晶華「杜拜巧克力可頌」包裹滿滿卡達伊夫開心果內餡。圖／台北晶華酒店提供
晶華「杜拜巧克力可頌」包裹滿滿卡達伊夫開心果內餡。圖／台北晶華酒店提供

席捲全球社群媒體的「杜拜巧克力（Dubai Chocolate）」風潮熱度不減，這股從中東一路吹到亞洲的甜點旋風，已成為當今炙手可熱的流量關鍵字。台北晶華酒店於三月中旬攜手首爾可頌名店「 Teddy Beurre House」，推出一系列創意口味，其中最受矚目的莫過於「杜拜巧克力可頌」；該品項自開賣後便迅速勇奪線上預購銷售冠軍，現場更湧現朝聖人潮。為回應市場熱烈期待，晶華點心房團隊宣布即日起主動加班製作、提升產量，力求讓每位慕名而來的粉絲都能順利入手。

這款被甜點迷譽為奢華代表的杜拜巧克力，起源於當地品牌 「Fix Dessert Chocolatier」 的創意。其靈魂在於內餡混入了開心果醬、芝麻醬，以及中東傳統甜點「庫納法（Kunafa）」必備的卡達伊夫（Kataifi）酥皮絲。這種由麵粉、鹽與水製成的細麵條狀酥皮，經烘烤後能維持長時間的極致酥脆，即使與濃郁醬料融合，依然保有令人驚艷的「卡滋」口感，層次豐富且富有異國文化氣息。

杜拜巧克力之所以能從中東爆紅至全球，韓國演藝圈與美食網紅的推波助瀾功不可沒。透過多位韓星與 KOL 在社群平台的開箱分享，引發大量轉發與模仿潮。台灣市場也深受此趨勢影響，不僅台北晶華酒店買氣爆棚，就連知名甜點品牌「Lady M」近期推出的相關產品，也引發長達數十公尺的排隊人龍，顯見該話題的強大吸粉能力。

晶華酒店推出的「杜拜巧克力可頌」，完美融合法式工藝與中東風味。主廚團隊先將可頌對切，於切面抹上杏仁醬後加以堆疊並進行烘烤，使酥脆層次更加分明；接著於上層鋪抹拌入卡達伊夫的開心果內餡，再次烘烤，讓堅果香氣與酥皮交融堆疊。出爐後，一側裹上濃郁巧克力與開心果碎，另一側則輕灑糖粉，營造出視覺與味覺的雙重享受。

為回應「杜拜巧克力可頌」持續攀升的市場熱度，晶華酒店即刻調整生產策略，由主廚團隊加班趕工、放大產能，目標是縮短粉絲等待時間，不必再久候。消費者購買方式可透過「晶華美食到你家」線上預購，或直接前往台北晶華酒店一樓 Regent Gift Shop 臨櫃購買，每盒兩顆裝，售價880元。

「Teddy Beurre House」金勳代表與晶華攜手推廣杜拜巧克力可頌。圖／台北晶華酒店提供
「Teddy Beurre House」金勳代表與晶華攜手推廣杜拜巧克力可頌。圖／台北晶華酒店提供

晶華「杜拜巧克力可頌」巧妙結合「Teddy Beurre House」法式可頌工藝與杜拜巧克力迷人魅力。圖／台北晶華酒店提供
晶華「杜拜巧克力可頌」巧妙結合「Teddy Beurre House」法式可頌工藝與杜拜巧克力迷人魅力。圖／台北晶華酒店提供

晶華「杜拜巧克力可頌」對切後，看得到滿滿卡達伊夫開心果內餡，外層的巧克力醬與開心果碎，讓整體口感更加豐富。圖／台北晶華酒店提供
晶華「杜拜巧克力可頌」對切後，看得到滿滿卡達伊夫開心果內餡，外層的巧克力醬與開心果碎，讓整體口感更加豐富。圖／台北晶華酒店提供

中東 晶華 杜拜 巧克力

延伸閱讀

鑽鐵門狂奔！台人瘋搶杜拜巧克力蛋糕 「喪屍式衝刺」畫面竟登CNN

麥當勞草莓季開打！日本爆紅「草莓白巧克力三角派」登台 開賣日曝光

每片炒價破千！Lady M「杜拜巧克力千層」代購之亂 業者緊急祭限購令

杜拜巧克力Q餅爆紅！台版1顆99元「驚見王子麵」挨轟 店家道歉：接受退款

相關新聞

杜拜巧克力可頌熱銷！晶華團隊加班拼產能 線上預購免排隊輕鬆入手

席捲全球社群媒體的「杜拜巧克力（Dubai Chocolate）」風潮熱度不減，這股從中東一路吹到亞洲的甜點旋風，已成為當今炙手可熱的流量關鍵字。台北晶華酒店於三月中旬攜手首爾可頌名店「 Teddy Beurre House」，推出一系列創意口味，其中最受矚目的莫過於「杜拜巧克力可頌」；該品項自開賣後便迅速勇奪線上預購銷售冠軍，現場更湧現朝聖人潮。為回應市場熱烈期待，晶華點心房團隊宣布即日起主動加班製作、提升產量，力求讓每位慕名而來的粉絲都能順利入手。

星宇頭等艙選用！威石東春季新酒款 完整詮釋台灣風土的細膩與深度

將台灣這塊土地的風味與溫暖，傳遞給全世界的在地葡萄酒莊威石東（Weightstone），今年正式邁入第13年栽培產季並經歷了12個採收釀造年分，這次宣布發表旗下兩個系列——「威石東經典系列（Weightstone Classics）」 與「小威石東系列（We by Weightstone） 」共6個全新春季酒款，完整呈現酒莊對台灣風土持續深化的體會與理解。

鄭秀文、Gawon都在背 Prada春夏Wish包粉碎晚宴教條 形塑優雅新定義

Prada 2026春夏已然上市，系列中並有一只全新Wish包，以晚宴為概念但突破教條與典範，抽繩與精緻材質的結合，呈現愜意且優雅的正式風格，日前並有東西方名人包含香港天后鄭秀文、英國氣質影星Carey Mulligan與韓團MEOVV成員Gawon搶先配戴造型。

台南遠東香格里拉17周年住房再升級 高樓層景觀房折扣優惠

迎接開幕17周年，台南遠東香格里拉飯店首波「加價17元升等套房或享自助式早餐」住房專案，在市場上掀起討論話題。延續周年慶住房熱度，飯店再推出住房專案「慶周年・83折特選尊榮」，主打入住高樓層景觀客房，並享有貴賓廊「豪華閣」早餐與傍晚雞尾酒等禮遇，為春季與初夏台南旅遊提供質感住宿選擇。

2026春夏正裝新顯學「潮蒼藍」 HUBLOT大曬有機、睿智與閃耀的總和

HUBLOT宇舶表發表全新「潮蒼藍」系列，將有機、堅實的礦質藍調帶入品牌旗下Big Bang與Spirit of Big Bang系列；四款新作是時間的載體，亦象徵都會精英在正式西裝與休閒裝束輕鬆切換，低調中散發強大氣場。

「58金高千日醇」十年老酒限定版驚喜出現泡泡膠風味 預購資訊看這裡

舊時柑仔店中能吹出透明氣泡的「泡泡膠」，是許多台灣人童年的共同記憶。如今這份塵封的記憶，竟意外轉化為金門高粱酒中最具傳奇色彩的芬芳。黑松公司宣布一項令酒饕振奮的消息，在老酒熟成倉的嚴格監控下，一批 2016 年灌裝、陳放近十年的「58 金高千日醇」，竟奇蹟般地孕育出傳說中的「泡泡膠」風味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。