杜拜巧克力可頌熱銷！晶華團隊加班拼產能 線上預購免排隊輕鬆入手

席捲全球社群媒體的「杜拜巧克力（Dubai Chocolate）」風潮熱度不減，這股從中東一路吹到亞洲的甜點旋風，已成為當今炙手可熱的流量關鍵字。台北晶華酒店於三月中旬攜手首爾可頌名店「 Teddy Beurre House」，推出一系列創意口味，其中最受矚目的莫過於「杜拜巧克力可頌」；該品項自開賣後便迅速勇奪線上預購銷售冠軍，現場更湧現朝聖人潮。為回應市場熱烈期待，晶華點心房團隊宣布即日起主動加班製作、提升產量，力求讓每位慕名而來的粉絲都能順利入手。

這款被甜點迷譽為奢華代表的杜拜巧克力，起源於當地品牌 「Fix Dessert Chocolatier」 的創意。其靈魂在於內餡混入了開心果醬、芝麻醬，以及中東傳統甜點「庫納法（Kunafa）」必備的卡達伊夫（Kataifi）酥皮絲。這種由麵粉、鹽與水製成的細麵條狀酥皮，經烘烤後能維持長時間的極致酥脆，即使與濃郁醬料融合，依然保有令人驚艷的「卡滋」口感，層次豐富且富有異國文化氣息。

杜拜巧克力之所以能從中東爆紅至全球，韓國演藝圈與美食網紅的推波助瀾功不可沒。透過多位韓星與 KOL 在社群平台的開箱分享，引發大量轉發與模仿潮。台灣市場也深受此趨勢影響，不僅台北晶華酒店買氣爆棚，就連知名甜點品牌「Lady M」近期推出的相關產品，也引發長達數十公尺的排隊人龍，顯見該話題的強大吸粉能力。

晶華酒店推出的「杜拜巧克力可頌」，完美融合法式工藝與中東風味。主廚團隊先將可頌對切，於切面抹上杏仁醬後加以堆疊並進行烘烤，使酥脆層次更加分明；接著於上層鋪抹拌入卡達伊夫的開心果內餡，再次烘烤，讓堅果香氣與酥皮交融堆疊。出爐後，一側裹上濃郁巧克力與開心果碎，另一側則輕灑糖粉，營造出視覺與味覺的雙重享受。

為回應「杜拜巧克力可頌」持續攀升的市場熱度，晶華酒店即刻調整生產策略，由主廚團隊加班趕工、放大產能，目標是縮短粉絲等待時間，不必再久候。消費者購買方式可透過「晶華美食到你家」線上預購，或直接前往台北晶華酒店一樓 Regent Gift Shop 臨櫃購買，每盒兩顆裝，售價880元。

「Teddy Beurre House」金勳代表與晶華攜手推廣杜拜巧克力可頌。圖／台北晶華酒店提供

晶華「杜拜巧克力可頌」巧妙結合「Teddy Beurre House」法式可頌工藝與杜拜巧克力迷人魅力。圖／台北晶華酒店提供