星宇頭等艙選用！威石東春季新酒款 完整詮釋台灣風土的細膩與深度

將台灣這塊土地的風味與溫暖，傳遞給全世界的在地葡萄酒莊威石東（Weightstone），今年正式邁入第13年栽培產季並經歷了12個採收釀造年分，這次宣布發表旗下兩個系列——「威石東經典系列（Weightstone Classics）」 與「小威石東系列（We by Weightstone） 」共6個全新春季酒款，完整呈現酒莊對台灣風土持續深化的體會與理解。

「威石東經典系列」來自自有莊園（Estate-grown）小批次釀造，起始於風土（terroir-driven）結構層次，風格細緻而富有層次與深度，是酒莊與風土的經典風格，今年春季發表3個新酒款。

「黑中灰傳統釀造氣泡酒（Gris de Noirs Extra Brut）2022年份」採香檳區傳統氣泡酒釀造法，以72%黑后，15%木肆，11%金香，2%木杉釀製，是黑后最優雅質地的表現，獲得星宇航空頭等艙選用。從香氣到口感都洋溢迷人的覆盆子風味，細緻氣泡襯托明亮豐富的紅色水果香氣，尾韻的漂亮酸度，甚至帶著微微太妃糖調性。釀製4,145瓶，單瓶售價3,600元。

「白中白傳統釀造氣泡酒（Blanc de Blancs Extra Brut）2022年份」同樣採用香檳區傳統氣泡酒釀造法，以77%金香與23%木杉釀製，是金香葡萄的最高質地表現，也是威石東的經典風格。融合台灣兩個主要白葡萄品種，氣泡細緻，酒體清脆充滿活力，層次豐富帶著迷人果香，完美詮釋了當季風土、土地以及時間沉澱的痕跡。釀製2,061瓶，單瓶售價3,600元。

「木杉白葡萄酒（Musann Blanc Vintage 2024） 2024年份」以台灣培育的釀酒葡萄品種100%木杉釀製，真實表達了台灣的風土特質，獲得星宇航空頭等艙選用。結合埔里莊園冬果、溪湖春果、與埔鹽夏果，3個地塊與產季的葡萄，全100%整串破碎榨汁，野生酵母低溫發酵與熟陳一年於水泥蛋槽、陶甕、和小型舊橡木桶，最後特選最頂級批次混合。提升了木杉葡萄經典的荔枝香氣，融合細緻花香與香料氣息，口感優雅，質地平衡，餘韻悠長。釀製1,278瓶，單瓶售價3,200元。

「小威石東系列」則啟發於台灣多元的人文、地理特色，具備清爽與富有親和力的可口風格，完美詮釋葡萄酒適合分享與日常佐餐的本質，今年春季同樣發表3個新酒款。

「WE氣泡酒2024年份」採用香檳區傳統氣泡酒釀造法，融合台灣五種葡萄品種——33%黑后、31%金香、18%木肆、13%木杉、5%蜜紅，洋溢李子、柳橙和葡萄柚香氣，以及淡淡香料氣息。細緻綿密氣泡帶著迷人酸度，餘韻乾淨清爽。活潑易飲，又不失內斂的個性，完全展現了這座島嶼的美好韻律。釀製2,510瓶，單瓶售價1,900元。

「WE白酒2025年份」以74%金香，21%蜜紅，3%巨峰，2%木杉釀製，帶有以鳳梨為主調的明亮熱帶水果香氣，伴隨杏乾和蘋果芬芳。入口清爽柔和，迷人酸度帶著礦物氣息，彷彿享受著海風、陽光和島嶼生活的悠閒節奏，完美捕捉了大海的清新活力。釀製6,300瓶，單瓶售價1,700元。

「WE紅酒2024年份」以83%黑后，17%巨峰釀製，主要採用埔里莊園2024年冬季栽培黑后，最後混合2025年夏果採收巨峰紅酒，展現屬於我們島嶼森林的美味。釀製4,000瓶，單瓶售價1,800元。

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威石東經典系列黑中灰傳統釀造氣泡酒2022年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小威石東系列WE氣泡酒2024年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小威石東系列WE紅酒2024年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威石東經典系列白中白傳統釀造氣泡酒2022年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康