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星宇頭等艙選用！威石東春季新酒款 完整詮釋台灣風土的細膩與深度

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
威石東經典系列木杉白葡萄酒2024年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威石東經典系列木杉白葡萄酒2024年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

將台灣這塊土地的風味與溫暖，傳遞給全世界的在地葡萄酒莊威石東（Weightstone），今年正式邁入第13年栽培產季並經歷了12個採收釀造年分，這次宣布發表旗下兩個系列——「威石東經典系列（Weightstone Classics）」 與「小威石東系列（We by Weightstone） 」共6個全新春季酒款，完整呈現酒莊對台灣風土持續深化的體會與理解。

「威石東經典系列」來自自有莊園（Estate-grown）小批次釀造，起始於風土（terroir-driven）結構層次，風格細緻而富有層次與深度，是酒莊與風土的經典風格，今年春季發表3個新酒款。

「黑中灰傳統釀造氣泡酒（Gris de Noirs Extra Brut）2022年份」採香檳區傳統氣泡酒釀造法，以72%黑后，15%木肆，11%金香，2%木杉釀製，是黑后最優雅質地的表現，獲得星宇航空頭等艙選用。從香氣到口感都洋溢迷人的覆盆子風味，細緻氣泡襯托明亮豐富的紅色水果香氣，尾韻的漂亮酸度，甚至帶著微微太妃糖調性。釀製4,145瓶，單瓶售價3,600元。

「白中白傳統釀造氣泡酒（Blanc de Blancs Extra Brut）2022年份」同樣採用香檳區傳統氣泡酒釀造法，以77%金香與23%木杉釀製，是金香葡萄的最高質地表現，也是威石東的經典風格。融合台灣兩個主要白葡萄品種，氣泡細緻，酒體清脆充滿活力，層次豐富帶著迷人果香，完美詮釋了當季風土、土地以及時間沉澱的痕跡。釀製2,061瓶，單瓶售價3,600元。

「木杉白葡萄酒（Musann Blanc Vintage 2024） 2024年份」以台灣培育的釀酒葡萄品種100%木杉釀製，真實表達了台灣的風土特質，獲得星宇航空頭等艙選用。結合埔里莊園冬果、溪湖春果、與埔鹽夏果，3個地塊與產季的葡萄，全100%整串破碎榨汁，野生酵母低溫發酵與熟陳一年於水泥蛋槽、陶甕、和小型舊橡木桶，最後特選最頂級批次混合。提升了木杉葡萄經典的荔枝香氣，融合細緻花香與香料氣息，口感優雅，質地平衡，餘韻悠長。釀製1,278瓶，單瓶售價3,200元。

「小威石東系列」則啟發於台灣多元的人文、地理特色，具備清爽與富有親和力的可口風格，完美詮釋葡萄酒適合分享與日常佐餐的本質，今年春季同樣發表3個新酒款。

「WE氣泡酒2024年份」採用香檳區傳統氣泡酒釀造法，融合台灣五種葡萄品種——33%黑后、31%金香、18%木肆、13%木杉、5%蜜紅，洋溢李子、柳橙和葡萄柚香氣，以及淡淡香料氣息。細緻綿密氣泡帶著迷人酸度，餘韻乾淨清爽。活潑易飲，又不失內斂的個性，完全展現了這座島嶼的美好韻律。釀製2,510瓶，單瓶售價1,900元。

「WE白酒2025年份」以74%金香，21%蜜紅，3%巨峰，2%木杉釀製，帶有以鳳梨為主調的明亮熱帶水果香氣，伴隨杏乾和蘋果芬芳。入口清爽柔和，迷人酸度帶著礦物氣息，彷彿享受著海風、陽光和島嶼生活的悠閒節奏，完美捕捉了大海的清新活力。釀製6,300瓶，單瓶售價1,700元。

「WE紅酒2024年份」以83%黑后，17%巨峰釀製，主要採用埔里莊園2024年冬季栽培黑后，最後混合2025年夏果採收巨峰紅酒，展現屬於我們島嶼森林的美味。釀製4,000瓶，單瓶售價1,800元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威石東經典系列黑中灰傳統釀造氣泡酒2022年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威石東經典系列黑中灰傳統釀造氣泡酒2022年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小威石東系列WE氣泡酒2024年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小威石東系列WE氣泡酒2024年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小威石東系列WE紅酒2024年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小威石東系列WE紅酒2024年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威石東經典系列白中白傳統釀造氣泡酒2022年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威石東經典系列白中白傳統釀造氣泡酒2022年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小威石東系列WE白酒2025年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小威石東系列WE白酒2025年份。圖／威石東提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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