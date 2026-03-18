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鄭秀文、Gawon都在背 Prada春夏Wish包粉碎晚宴教條 形塑優雅新定義

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Prada Wish絲緞Duchesse萬用包淡粉色款，39,000元，另有鐵灰、長春藤綠與威士忌色。圖／Prada提供
Prada Wish絲緞Duchesse萬用包淡粉色款，39,000元，另有鐵灰、長春藤綠與威士忌色。圖／Prada提供

Prada 2026春夏已然上市，系列中並有一只全新Wish包，以晚宴為概念但突破教條與典範，抽繩與精緻材質的結合，呈現愜意且優雅的正式風格，日前並有東西方名人包含香港天后鄭秀文、英國氣質影星Carey Mulligan與韓團MEOVV成員Gawon搶先配戴造型。

Prada的2026的Prada春夏大秀概念是將服裝結構重新拆解、重組並帶有Prada品牌經典的流動性與對變化的直覺回應；一向持續對服裝、結構提出質疑的Prada今年並重新聚焦在晚宴，以減法大膽將規範予以捨棄，因而誕生出全新Prada Wish包款，選用絲質、柔軟皮革與手工絎縫緞面，色彩選擇則從粉色、棕色、綠色、琥珀棕以致岩灰。

其中鄭秀文以皮革長大衣搭配亮橘色長手套與灰色Wish包，呈現跳色的戲劇性反差；英國氣質女演員、曾獲多次奧斯卡提名的Carey Mulligan則是以黑白造型、俏麗短髮手提了一只綠色的Wish；同樣選用綠色Wish的還有女團MEOVV的Gawon，蕾絲短裙、紅色內衣式上衣，展現俐落都會。

Prada 2026春夏Wish包款，在秀場上展現了極具張力的搭配美學。包款本身的柔軟皮革與抽繩設計，與服裝結構的「拆解與重組」概念完美契合，尤其包款的多變色彩與材質，更與亮橘色長手套、紫羅蘭色手套形成鮮明的戲劇性視覺，無論搭配皮革大衣、蕾絲短裙，Wish包都能以其獨特的流動性與變化，完美詮釋現代女性的俐落與都會感。

女團MEOVV成員Gawon。圖／Prada提供
女團MEOVV成員Gawon。圖／Prada提供

全新Prada Wish包顛覆了晚宴包的形式，以抽繩、精緻材質展現愜意與親密的變形具現。圖／Prada提供
全新Prada Wish包顛覆了晚宴包的形式，以抽繩、精緻材質展現愜意與親密的變形具現。圖／Prada提供

英國氣質女演員Carey Mulligan。圖／Prada提供
英國氣質女演員Carey Mulligan。圖／Prada提供

鄭秀文。圖／Prada提供
鄭秀文。圖／Prada提供

Prada Wish納帕皮革萬用包，尺寸約35 x 29 x 3cm，45,000元。圖／Prada提供
Prada Wish納帕皮革萬用包，尺寸約35 x 29 x 3cm，45,000元。圖／Prada提供

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