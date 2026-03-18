台南遠東香格里拉17周年住房再升級 高樓層景觀房折扣優惠

迎接開幕17周年，台南遠東香格里拉飯店首波「加價17元升等套房或享自助式早餐」住房專案，在市場上掀起討論話題。延續周年慶住房熱度，飯店再推出住房專案「慶周年・83折特選尊榮」，主打入住高樓層景觀客房，並享有貴賓廊「豪華閣」早餐與傍晚雞尾酒等禮遇，為春季與初夏台南旅遊提供質感住宿選擇。

台南遠東香格里拉飯店的「慶周年・83折特選尊榮」住房專案雙人入住，每房每晚最低4,192元起，平均每人2,096元起，即可入住高樓層景觀客房。住客可在房內俯瞰府城城市景觀，白天感受台南街區的生活節奏，夜晚欣賞城市燈火景色，讓住宿本身成為旅程的一部分，適合情侶出遊、好友旅行或家庭小旅行。

「83折特選尊榮」專案以「住得舒適、吃得講究」為核心，檔期完整涵蓋五月母親節。對於想安排孝親旅行或輕鬆度假的旅客而言，此專案結合高樓層景觀住宿與行政酒廊餐飲禮遇，不需安排緊湊行程，也能在飯店內享受愜意度假時光。

專案另一亮點為完整納入「豪華閣貴賓廊」禮遇。豪華閣向來為行政樓層住客專屬空間，入住旅客可享專人辦理入住與退房服務，避開大廳人潮；豪華閣貴賓廊營業時間期間提供精選飲品及點心，傍晚時段更供應雞尾酒與精緻小點，讓旅客在靜謐舒適的空間中從容享受飯店時光。

早餐則於豪華閣貴賓廊提供半自助式（Semi-buffet）服務，除精緻中西式餐點外，亦有牛肉湯、虱目魚湯等台南經典風味料理選擇，並依季節輪替供應每日菜色，讓旅客在優雅安靜的環境中享受悠晨間時光。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康