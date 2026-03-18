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2026春夏正裝新顯學「潮蒼藍」 HUBLOT大曬有機、睿智與閃耀的總和

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Spirit of Big Bang潮蒼藍精鋼鑽表，以酒桶形表殼搭配太陽紋面盤，呈現獨特的個性感。圖／HUBLOT提供
Spirit of Big Bang潮蒼藍精鋼鑽表，以酒桶形表殼搭配太陽紋面盤，呈現獨特的個性感。圖／HUBLOT提供

HUBLOT宇舶表發表全新「潮蒼藍」系列，將有機、堅實的礦質藍調帶入品牌旗下Big Bang與Spirit of Big Bang系列；四款新作是時間的載體，亦象徵都會精英在正式西裝與休閒裝束輕鬆切換，低調中散發強大氣場。

「潮蒼藍」是宇舶表獨家研發色彩，靈感擷取自雨季來臨前的低空雲層，並融合深灰、碳黑與冷藍，擬現如礦物般的靜謐聯想。針對喜愛機械美學的男性，Big Bang Original Unico潮蒼藍鈦金計時碼表搭載了品牌自製MHUB1280飛返計時機芯，43毫米醒目尺寸，鈦金屬表殼也具有輕量化、優秀物理性的特點，訂價60萬3,000元；酒桶型的Spirit of Big Bang潮蒼藍鈦金計時碼表則運用MHUB4700高振頻機芯為動力，42毫米表款訂價71萬元，並以酒桶型的幾何輪廓，成為全身造性的趣味亮點；兩款表款面盤皆採棋盤格設計、透過立體層次營造理性之美，也像西洋棋盤進對應退間的運籌帷幄。

針對都會女性，宇舶亦發表了圓形的Big Bang Original One Click潮蒼藍精鋼鑽表與酒桶形的Spirit of Big Bang潮蒼藍精鋼鑽表；兩只表款個別於表圈上鑲嵌36顆（總重約0.76克拉）與44顆（總重約0.7克拉）鑽石，以灰藍交織的太陽紋面盤呼應90年代的低調奢華風格，並透過鑽石光芒與中性藍調的相映，形塑當代女性內斂自信的優雅氣場 。

Big Bang One Click潮蒼藍精鋼鑽表的表圈共鑲嵌六顆H形鈦金屬螺絲與總重約0.76克拉的36顆鑽石。圖／HUBLOT提供
Big Bang One Click潮蒼藍精鋼鑽表的表圈共鑲嵌六顆H形鈦金屬螺絲與總重約0.76克拉的36顆鑽石。圖／HUBLOT提供

為女性設計的Big Bang One Click潮蒼藍精鋼鑽表，除鑲嵌鑽石，快拆系統可輕鬆更換表帶、自由變化造型。圖／HUBLOT提供
為女性設計的Big Bang One Click潮蒼藍精鋼鑽表，除鑲嵌鑽石，快拆系統可輕鬆更換表帶、自由變化造型。圖／HUBLOT提供

Spirit of Big Bang潮蒼藍鈦金計時碼表從側邊更能欣賞表殼、表耳、表圈的豐富層次細節。圖／HUBLOT提供
Spirit of Big Bang潮蒼藍鈦金計時碼表從側邊更能欣賞表殼、表耳、表圈的豐富層次細節。圖／HUBLOT提供

輕快有機的潮蒼藍色，為Spirit of Big Bang潮蒼藍精鋼鑽表賦予冷靜睿智印象。圖／HUBLOT提供
輕快有機的潮蒼藍色，為Spirit of Big Bang潮蒼藍精鋼鑽表賦予冷靜睿智印象。圖／HUBLOT提供

HublotBig Bang Original Unico潮蒼藍鈦金計時碼表，60萬3,000元。圖／HUBLOT提供
HublotBig Bang Original Unico潮蒼藍鈦金計時碼表，60萬3,000元。圖／HUBLOT提供

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