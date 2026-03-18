2026春夏正裝新顯學「潮蒼藍」 HUBLOT大曬有機、睿智與閃耀的總和

HUBLOT宇舶表發表全新「潮蒼藍」系列，將有機、堅實的礦質藍調帶入品牌旗下Big Bang與Spirit of Big Bang系列；四款新作是時間的載體，亦象徵都會精英在正式西裝與休閒裝束輕鬆切換，低調中散發強大氣場。

「潮蒼藍」是宇舶表獨家研發色彩，靈感擷取自雨季來臨前的低空雲層，並融合深灰、碳黑與冷藍，擬現如礦物般的靜謐聯想。針對喜愛機械美學的男性，Big Bang Original Unico潮蒼藍鈦金計時碼表搭載了品牌自製MHUB1280飛返計時機芯，43毫米醒目尺寸，鈦金屬表殼也具有輕量化、優秀物理性的特點，訂價60萬3,000元；酒桶型的Spirit of Big Bang潮蒼藍鈦金計時碼表則運用MHUB4700高振頻機芯為動力，42毫米表款訂價71萬元，並以酒桶型的幾何輪廓，成為全身造性的趣味亮點；兩款表款面盤皆採棋盤格設計、透過立體層次營造理性之美，也像西洋棋盤進對應退間的運籌帷幄。

針對都會女性，宇舶亦發表了圓形的Big Bang Original One Click潮蒼藍精鋼鑽表與酒桶形的Spirit of Big Bang潮蒼藍精鋼鑽表；兩只表款個別於表圈上鑲嵌36顆（總重約0.76克拉）與44顆（總重約0.7克拉）鑽石，以灰藍交織的太陽紋面盤呼應90年代的低調奢華風格，並透過鑽石光芒與中性藍調的相映，形塑當代女性內斂自信的優雅氣場 。

Big Bang One Click潮蒼藍精鋼鑽表的表圈共鑲嵌六顆H形鈦金屬螺絲與總重約0.76克拉的36顆鑽石。圖／HUBLOT提供

為女性設計的Big Bang One Click潮蒼藍精鋼鑽表，除鑲嵌鑽石，快拆系統可輕鬆更換表帶、自由變化造型。圖／HUBLOT提供

Spirit of Big Bang潮蒼藍鈦金計時碼表從側邊更能欣賞表殼、表耳、表圈的豐富層次細節。圖／HUBLOT提供

輕快有機的潮蒼藍色，為Spirit of Big Bang潮蒼藍精鋼鑽表賦予冷靜睿智印象。圖／HUBLOT提供