「58金高千日醇」十年老酒限定版驚喜出現泡泡膠風味 預購資訊看這裡

舊時柑仔店中能吹出透明氣泡的「泡泡膠」，是許多台灣人童年的共同記憶。如今這份塵封的記憶，竟意外轉化為金門高粱酒中最具傳奇色彩的芬芳。黑松公司宣布一項令酒饕振奮的消息，在老酒熟成倉的嚴格監控下，一批 2016 年灌裝、陳放近十年的「58 金高千日醇」，竟奇蹟般地孕育出傳說中的「泡泡膠」風味。

在高級中式白酒的領域中，金門高粱酒裝瓶後的熟成變化始終是藏家追逐的樂趣。其中「人蔘、葡萄、泡泡膠」被公認為 58 度金高陳化後的頂級三大傳奇風味，而泡泡膠風味更是可遇不可求，過去多僅見於極為罕見的古早白金龍老酒之中。這次在千日醇特定批次中意外現蹤，不僅是時間留給釀酒人的禮物，更因為其甜潤帶膠香的特殊氣質，讓高粱酒呈現出罕見的「反差萌」，瞬間在白酒愛好者圈內掀起熱烈討論。

這款「58 金高千日醇─懷舊泡泡膠風味」在黑松特有的微厭氧熟成環境中，歷經十年歲月洗禮。開瓶瞬間，首先迎來的是千日醇標誌性的醬麴陳香，隨後梅子與香蕉的果氣交織出豐富的泡泡膠酯香，入口後穀物的甘甜與滑順的蠟質感在舌尖擴散，酒體圓潤飽滿，尾韻則帶有清新的果感。這種從熟成水果糖轉向醇厚陳香的層次感，讓品飲過程宛如一場穿越時空的感官旅行，使成熟穩重的酒款增添了一抹純真的童趣魅力。

這批「58金高千日醇─懷舊泡泡膠風味」，自3月25日起於「黑松酒覓」及全台各地區酒類專賣店陸續限量開賣，7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，建議售價780元（實際價格、庫存與販售方式依通路公告為準）。由於特定風味批次數量有限，建議有興趣的饕客儘早鎖定目標，親自感受這份跨越十年的懷舊微醺。

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「58金高千日醇─懷舊泡泡膠風味」以甜潤泡泡膠香喚起童年記憶，特殊風味掀起白酒圈討論熱潮，3月25日起陸續限量開賣。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康