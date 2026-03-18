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肉次方帶頭！王品3燒肉品牌獎狀、獎牌打88折 再抽免費吃一年

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
肉次方、原燒和金咕合體打肉搏戰，即日起至4月30日，消費者凡帶著不限區間的任一獎狀、獎盃、獎牌、證書或證照到店消費指定套餐，即享88折優惠。王品集團/提供
肉次方、原燒和金咕合體打肉搏戰，即日起至4月30日，消費者凡帶著不限區間的任一獎狀、獎盃、獎牌、證書或證照到店消費指定套餐，即享88折優惠。王品集團/提供

獎狀、獎牌總算不用堆在家裡積灰塵，拿到燒肉餐廳炫耀一波還享優惠。即日起至4月30日帶到王品集團3大燒肉品牌「原燒 日式燒肉」、「肉次方 燒肉放題」和「金咕 韓式原塊烤肉」消費指定套餐，就享88折優惠。

瘋美食再撒榮耀獎勵贈菜券，針對4月30日前使用APP結帳的會員，分別招待椒鹽魚下巴、阿根廷魷魚和金多蒜蒜蝦。主委加碼，瘋美食會員即日起至4月30日，結帳出示會員QRcode，可零門檻參加抽獎，有機會免費爽吃燒肉一整年。

燒肉產業的產值上看500億，「肉次方」有多家門市連續22個月營收破千萬，「原燒」逐步轉型為自助吧店型後，營收表現平均成長逾6成，後市看俏，本季與有著米其林級究好豬五花三吃的「金咕」合體打肉搏戰，即日起至4月30日消費者凡帶著不限區間的獎狀、獎盃、獎牌、證書或證照任一項到店消費，「原燒」的澳洲和牛雙人餐（含）以上價位套餐、「肉次方」858元（含）以上價位套餐2客和「金咕」1,398元（含）以上套餐就享88折優惠，讓追肉人今年的職能證照、去年的體育獎牌和10年前的好人好事獎狀都能賺到折扣。

完成燒肉肉搏戰任務、並使用瘋美食APP結帳的鐵粉，再獲品牌的榮耀獎勵贈菜券，為熱鬧的聚餐氣氛再添柴火，5月31日前達成品牌指定消費，「原燒」招待外酥內嫩的椒鹽魚下巴、「肉次方」贈送一整隻阿根廷魷魚、「金咕」款待蒜香飽滿的金多蒜蒜蝦。

優惠攻勢不斷，即日起至4月30日，瘋美食會員結帳出示會員QRcode，即有抽獎資格，最大獎將獲12張指定套餐免費兌換券，可月月嗑指定燒肉套餐、爽吃一整年，三品牌各抽出一名幸運兒，共三名。

品牌 王品集團 阿根廷

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