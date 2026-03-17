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家樂福青森蘋果半年賣破2億元 再宣布開賣空運青森山藥、青天霹靂米

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
青天霹靂米口感接近越光米，鬆軟、味道清爽是其主要特色；青天米則是口感偏Q彈。記者黃筱晴／攝影
青天霹靂米口感接近越光米，鬆軟、味道清爽是其主要特色；青天米則是口感偏Q彈。記者黃筱晴／攝影

看準民眾對日本農產品美味的喜好，家樂福宣布再度攜手JA全農青森與JA青連合作，引進多款來自日本青森的代表性農產品。除原本熱銷的青森蘋果外，今年更首度導入「白色黃金」山藥與高品質「青天霹靂米」，擴大日系農產商品線，搶攻講究品質與產地特色的消費市場。

家樂福指出，青森蘋果向來是賣場最具代表性的進口水果之一，去年9月至今年2月期間已創下超過600噸、2億元的銷售佳績，穩居銷售冠軍品項。隨著消費者對高品質水果需求持續升溫，預估今年整體業績可望較去年同期成長1至2成。

青森縣位於日本本州最北端，擁有四季分明、冬季寒冷的氣候條件，特別適合蘋果栽培。平成時期之後，年產量已達45萬噸，占日本總產量近6成，因而獲得「蘋果王國」美名。其中以「富士」與「蜜富士」最受市場歡迎，前者外觀紅潤、耐儲存，後者則因糖度高、帶有蜜腺而口感更加脆甜多汁；另一人氣品種「王林」則以金黃色外皮與濃郁香氣著稱，果肉細緻、甜度表現亮眼。

除了蘋果，青森縣同時也是日本重要農業產區，山藥、牛蒡與大蒜產量皆居全國之冠。其中山藥更因品質優異被譽為「白色黃金」。家樂福此次特別引進L規格青森山藥，每條約600克，主打高黏性與細緻口感。相較台灣山藥，其質地更為柔軟滑順，磨泥後可呈現拉絲效果，且苦澀味低、風味清爽，無論生食、煎烤或入湯皆適用，料理應用相當廣泛。

在主食選擇上，家樂福同步推出來自青森的「青天霹靂米」，連續4年獲得日本最高等級A級評價，種植於世界自然遺產白神山地與八甲田山周邊水系，仰賴純淨水源與充足日照孕育。青森在5月至10月間日照時間居東北地區之冠，正好與稻米生長期重疊，使稻米吸收更多陽光。

「青天霹靂米」名稱取自「藍天中閃現的霹靂」，意指令人驚艷的美味。米粒外觀白皙飽滿，煮熟後口感Q彈、黏度適中並帶自然甘甜，風味近似越光米但更顯清爽，不論單吃或製作飯糰皆非常適合。家樂福特別推出小包裝規格，讓消費者能以親民價格體驗日本高端米食文化。

家樂福表示，未來將持續引進青森農產商品，讓台灣消費者隨時都能享受到來自日本青森的季節旬味。

家樂福去年青森蘋果創下超過600噸、2億元的銷售紀錄。記者黃筱晴／攝影
家樂福去年青森蘋果創下超過600噸、2億元的銷售紀錄。記者黃筱晴／攝影

不加一滴水的青森蘋果汁也是經典美味，在家樂福是長銷熱賣品。記者黃筱晴／攝影
不加一滴水的青森蘋果汁也是經典美味，在家樂福是長銷熱賣品。記者黃筱晴／攝影

活動現場找來「米本部」宣傳大使大久保春香、中城里奈甜美站台，共同宣布家樂福成為青森農產在台的重要戰略夥伴。圖／家樂福提供
活動現場找來「米本部」宣傳大使大久保春香、中城里奈甜美站台，共同宣布家樂福成為青森農產在台的重要戰略夥伴。圖／家樂福提供

家樂福特別空運引進規格L的大規格山藥，長度約50公分，新鮮美味。記者黃筱晴／攝影
家樂福特別空運引進規格L的大規格山藥，長度約50公分，新鮮美味。記者黃筱晴／攝影

家樂福 青森 蘋果 日本

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