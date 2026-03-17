最時髦的全新旅行良伴！FENDI Lui Duffle完美結合都會和休閒的IT包

義大利精品品牌FENDI推出全新男士旅行袋FENDI Lui Duffle，以輕盈質感與實用機能重新詮釋現代男性的旅行風格。這款包款首度於品牌2026春夏男裝系列秀場亮相，設計兼顧優雅外型與實際需求，無論週末短途旅行或商務出差，都能展現俐落而從容的都會風格。

FENDI Lui Duffle提供45中型與55大型兩種尺寸選擇，包身採用柔軟粒面皮革製作，手感細緻且耐用。袋角裝飾品牌標誌性的FF金屬配件，低調展現品牌識別度，並搭配品牌最具辨識度的Selleria縫線細節。源自1925年羅馬馬具工匠的手工技法，Selleria是FENDI最具代表性的皮革工藝之一，每只包款皆由單一工匠自始至終手工縫製完成，使每件作品都帶有獨特的手工溫度與細膩質感。

在機能上，FENDI Lui Duffle旅行袋配備雙滑頭長拉鍊，開合流暢且方便取物；側邊按釦可依需求調整包身輪廓與容量。寬敞的內部空間採用防潑水高科技布料內襯，並設有平貼式拉鍊內袋，方便收納隨身物品。此外，包款附有防潑水尼龍防塵袋與可固定於行李箱拉桿的皮革掛帶，大幅提升旅行時的便利性。包款配有厚實軟墊提把與可拆卸、可調整的肩背帶，提供舒適的背負體驗；鍍鈀金屬配件則為整體外觀增添低調而精緻的質感，每個季節都體現了義大利皮革工藝的精湛水準。

模特兒肩背FENDI Lui Duffle旅行袋。圖／FENDI提供

FENDI Lui Duffle旅行袋經典黑色中型款。圖／FENDI提供

FENDI Lui Duffle旅行袋經典黑色大型款。圖／FENDI提供

FENDI Lui Duffle旅行袋可肩背也可手提。圖／FENDI提供