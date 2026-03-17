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最時髦的全新旅行良伴！FENDI Lui Duffle完美結合都會和休閒的IT包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
在2026春夏男裝系列秀場首度亮相的FENDI Lui Duffle旅行袋。圖／FENDI提供
在2026春夏男裝系列秀場首度亮相的FENDI Lui Duffle旅行袋。圖／FENDI提供

義大利精品品牌FENDI推出全新男士旅行袋FENDI Lui Duffle，以輕盈質感與實用機能重新詮釋現代男性的旅行風格。這款包款首度於品牌2026春夏男裝系列秀場亮相，設計兼顧優雅外型與實際需求，無論週末短途旅行或商務出差，都能展現俐落而從容的都會風格。

FENDI Lui Duffle提供45中型與55大型兩種尺寸選擇，包身採用柔軟粒面皮革製作，手感細緻且耐用。袋角裝飾品牌標誌性的FF金屬配件，低調展現品牌識別度，並搭配品牌最具辨識度的Selleria縫線細節。源自1925年羅馬馬具工匠的手工技法，Selleria是FENDI最具代表性的皮革工藝之一，每只包款皆由單一工匠自始至終手工縫製完成，使每件作品都帶有獨特的手工溫度與細膩質感。

在機能上，FENDI Lui Duffle旅行袋配備雙滑頭長拉鍊，開合流暢且方便取物；側邊按釦可依需求調整包身輪廓與容量。寬敞的內部空間採用防潑水高科技布料內襯，並設有平貼式拉鍊內袋，方便收納隨身物品。此外，包款附有防潑水尼龍防塵袋與可固定於行李箱拉桿的皮革掛帶，大幅提升旅行時的便利性。包款配有厚實軟墊提把與可拆卸、可調整的肩背帶，提供舒適的背負體驗；鍍鈀金屬配件則為整體外觀增添低調而精緻的質感，每個季節都體現了義大利皮革工藝的精湛水準。

模特兒肩背FENDI Lui Duffle旅行袋。圖／FENDI提供
模特兒肩背FENDI Lui Duffle旅行袋。圖／FENDI提供

FENDI Lui Duffle旅行袋經典黑色中型款。圖／FENDI提供
FENDI Lui Duffle旅行袋經典黑色中型款。圖／FENDI提供

FENDI Lui Duffle旅行袋經典黑色大型款。圖／FENDI提供
FENDI Lui Duffle旅行袋經典黑色大型款。圖／FENDI提供

FENDI Lui Duffle旅行袋可肩背也可手提。圖／FENDI提供
FENDI Lui Duffle旅行袋可肩背也可手提。圖／FENDI提供

FENDI Lui Duffle旅行袋巧克力色中型款。圖／FENDI提供
FENDI Lui Duffle旅行袋巧克力色中型款。圖／FENDI提供

FENDI 義大利 品牌 旅行

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