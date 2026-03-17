2026智慧城市展 新光保全5大沉浸式AI應用展區打造全方位空間安全規劃

2026智慧城市展即日起至3月20日於台北南港展覽館2館登場，新光保全今年以「Safe City, Smart Spaces」為主題參展，聚焦AI與智慧安防整合應用，於1樓P202a攤位、4樓R1013攤位展示多項智慧監控與精準防護解決方案，展現安防產業由「被動監控」邁向「主動預警」的轉型趨勢，搶攻智慧城市安全升級商機。

除了在展前曝光的多項AI行為辨識技術之外，新光保全此次也於展場規劃五大AI應用展區，呈現安防科技跨域整合的發展藍圖。於「智慧金融」領域，透過高精度影像辨識與行為分析技術，強化金融場域的防詐與資產保護能力；「零售物流」則運用AI行為分析與影像管理系統，協助業者優化營運流程與倉儲效率。

在高齡化社會需求帶動下，「智慧醫療」展區導入EVS跌倒偵測與IoT感測技術，強化醫療院所與照護機構的安全管理能力，並拓展銀髮照護市場應用。至於「防災應急」領域，則結合智慧監控與即時預警系統，協助城市在災害或突發事件發生時迅速掌握情況，提升基礎設施安全與城市韌性。

展場另一大亮點為「SKS SPACES次世代韌性保全系統」。該系統整合影像辨識、AI分析與智慧維運技術，為企業與大型場域提供更完整的安全監控與資產管理方案，並可依不同產業需求進行客製化部署。

不同於過去以單一設備展示為主的模式，新光保全今年改以「策展式」概念打造沉浸式體驗空間。整體展區採「5+1」架構設計，以Spaces轉型引擎為核心，串聯智慧金融、零售物流、智慧醫療、智慧社區與智慧照護五大場景，完整呈現「全方位空間安全規劃」的應用模式。

相較傳統安防著重硬體設備效能，新光保全此次強調設備之間的互聯互通與自動化反應能力，讓不同系統能在同一空間中即時協作，形成更完整的安全防護網絡。透過AI與IoT整合，新光保全也將Spaces平台延伸至智慧城市、智慧交通與智慧防災等多元應用領域。

董事長吳昕東表示，新光保全長期致力於以科技提升安全防護與永續服務能力，近年積極導入AI應用，推出「SKS SPACES次世代韌性保全系統」，為客戶提供更精準的安全保障與智慧生活解決方案，同時也建構更具韌性的智慧防護網絡。

臺北戰神應援團Momo、團長Rina與Taishin Wonders李素泳現身智慧城市展現場熱情助陣。記者黃筱晴／攝影

新光保全推出「ATM防詐AI辨識系統」，當用戶插卡並輸入密碼時，ATM自動啟動AI影像辨視，若偵測到臉部遭遮蔽，將自動語音提示、主動預警。記者黃筱晴／攝影

新光保全佈局智慧醫療，推出離床偵測系統、雲端健康管理等方案。記者黃筱晴／攝影

新光保全展示2款AMR自主移動機器人。透過結合導航與路徑規劃技術，機器人可於餐廳、醫療院所、辦公室等室內場域執行迎賓、導覽與物資遞送任務，減輕人力負擔、提升作業效率。記者黃筱晴／攝影