農曆二月初二「土地公頭牙」，消費者常以象徵「黏財、黏福」的花生麻糬祭祀，也讓麻糬成為頭牙期間最具代表性的甜點之一。根據內部資料顯示，全聯We Sweet 麻糬系列商品近年持續受到消費者喜愛，麻糬類商品近三年業績穩定成長，去年更突破3億元。其中象徵「好事發生」的花生麻糬穩居銷售冠軍，年銷量突破百萬顆。

全聯表示，去年頭牙檔期，花生麻糬品項創下千萬元業績，相關麻糬類的品項更是突破3億元，銷售破600萬盒。而隨著近年消費者對甜點的期待不僅在於口味，也更加重視整體視覺與質感呈現，We Sweet全面推出新包裝設計，依不同甜點類別發展多元視覺風格，讓商品特色更為鮮明，整體質感同步升級，今年頭牙預估將帶動相關業績成長一成以上。

全聯旗下甜點自有品牌 We Sweet 自2016年推出以來，以經濟實惠的價格提供多元甜點選擇，讓消費者在日常生活中也能輕鬆享受甜點帶來的療癒時刻。近年隨著消費者對甜點需求持續提升，We Sweet持續深化「月月有新意」的商品策略，每月依據季節與話題推出新品甜點，單月約推出3~5款新品，年度品項數更超過200款，透過不斷創新為甜點櫃帶來新鮮感。除了季節商品外，We Sweet也持續與品牌、名店合作推出聯名甜點，如 beard papa’s、辻利抹茶、HERSHEY’S、美祿、coco都可、蔡依林YOUR MAJESTY、法朋、馬修嚴選 等品牌合作，透過不同原料與風味的碰撞，為甜點櫃帶來更多元選擇，We Sweet從草莓季、芒果季、芋頭季到巧克力季等季節企劃，讓消費者每次走進門市都能發現不同甜點驚喜。

We Sweet甜點品類涵蓋瑞士捲、蛋糕、千層、派塔、點心菓子、布丁與麻糬等多元系列，其中麻糬類商品佔比每年持續成長，近年逐漸成為甜點櫃中的重要品類之一。此外，We Sweet也透過不同商品角色打造完整甜點結構，例如而結合春季茶香推出的「抹茶紅豆大福」呼應季節話題；「黑糖涼糕」則長年熱銷品項，透過「節令×季節×長銷」的商品布局，讓麻糬系列在不同消費情境中都能持續受到市場青睞。

We Sweet麻糬系列商品由全球最大的麻糬製造商「家會香食品」專業製造。家會香長年專注於麻糬、大福與黑糖涼糕等產品製作，品項外銷全球超過70國，除獲得全球各項大獎外，更為全球最大的常溫麻糬供應商，年營收高達25億元，家會香麻糬整體製程從原料蒸炊攪拌、包餡成型再到檢驗包裝，都經過層層把關，四大產線特點打造穩定產能與品質控管。