跟著林志玲做慈善！SHIATZY CHEN「拾華」義賣晶華19樓總套下探二折起

「志玲姐姐」林志玲今日（3月17日）現身台北晶華酒店，受邀擔任SHIATZY CHEN夏姿陳2026「拾華」年度慈善特賣會愛心大使。這場連續舉辦多年的時尚義賣本次首度移師至晶華酒店19樓總統套房舉辦，將特賣會升級為奢華體驗，展期自3月17日起正式展開。記者會由金鐘主持Lulu黃路梓茵挑大樑主持，兩人皆身著SHIATZY CHEN夏姿陳2026春夏系列新裝，演繹中式美學與現代剪裁的氣質相會。

活動今日，林志玲身著一身 SHIATZY CHEN 2026春夏系列黑色蕾絲拼接背心與黑色絲質緹花窄裙，優雅現身；主持人Lulu則挑選同系列更具現代感的套裝，以短版剪裁搭配不對稱裙裝，將2026春夏的「東方當代簡約」風格轉譯為俏皮活潑。林志玲不僅曾多次換上SHIATZY CHEN征戰國際影展、時尚場合，其婚禮時送客的氣質訂製白紗亦出自SHIATZY CHEN、令人印象深刻。

記者會上，林志玲並大方分享育兒後的「穿搭經」，直言當媽後更重視服裝的舒適度與行動力，而夏姿兼具質感的設計正符合她「優雅育兒」的需求。當談及旗下的「志玲姊姊慈善基金會」，林志玲並透露此次義賣所得部分將投入0–6歲發展遲緩兒童早期療育專案。同時「志玲姊姊」更感性表示，能透過時尚力量幫助弱勢孩童獲得醫療與教育資源，是她身為母親後的最大動力。

本次《拾華》慈善義賣會集結夏姿歷年經典設計，涵蓋男女裝、童裝與精品配飾。現場最低折扣下探至2折起，讓時尚愛好者尋寶之餘更能響應公益；活動部分所得除捐贈給林志玲的慈善基金會，並將連續23年支持教育部的「學校教育儲蓄戶」、鎖定經濟弱勢學童，確保其學雜費與午餐費無虞。慈善義賣已由即日起開始，地點位於晶華酒店19樓總統套房，男女服飾與配件2折起，同時每日再加碼限量優惠商品，可電洽0800-004477#308、提前詢問商品狀況。

SHIATZY CHEN連身長外套，原價36,800、折後價14,720元。圖／SHIATZY CHEN提供

林志玲（右）與SHIATZY CHEN執行長夫人許瑛瑛一同合照。記者王聰賢／攝影

SHIATZY CHEN包款，原價45,800、折後價13,740元。圖／SHIATZY CHEN提供

林志玲身穿SHIATZY CHEN 2026春夏「不停」主題蕾絲拼接背心與黑色絲質緹花窄裙，優雅中小曬性感甜美。記者王聰賢／攝影

SHIATZY CHEN包款，原價49,800，折後價22,410元。圖／SHIATZY CHEN提供

林志玲今日出席SHIATZY CHEN 2026「拾華」年度慈善義賣，並大方分享成為母親後的造型思維轉換。記者王聰賢／攝影

SHIATZY CHEN連身短袖改良式旗袍，原價31,800、折後價14,310元。圖／SHIATZY CHEN提供