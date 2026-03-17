快訊

川普的「意外」說遭打臉 美官員爆料：戰前都警告過了

卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 遭控貪汙北檢黑金組偵辦中

朝野三版本軍購特別條例草案 立院聯席會下周開審

聽新聞
0:00 / 0:00

跟著林志玲做慈善！SHIATZY CHEN「拾華」義賣晶華19樓總套下探二折起

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
林志玲今日在晶華酒店19樓總統套房內親自帶逛、推薦選品。圖／SHIATZY CHEN提供
林志玲今日在晶華酒店19樓總統套房內親自帶逛、推薦選品。圖／SHIATZY CHEN提供

「志玲姐姐」林志玲今日（3月17日）現身台北晶華酒店，受邀擔任SHIATZY CHEN夏姿陳2026「拾華」年度慈善特賣會愛心大使。這場連續舉辦多年的時尚義賣本次首度移師至晶華酒店19樓總統套房舉辦，將特賣會升級為奢華體驗，展期自3月17日起正式展開。記者會由金鐘主持Lulu黃路梓茵挑大樑主持，兩人皆身著SHIATZY CHEN夏姿陳2026春夏系列新裝，演繹中式美學與現代剪裁的氣質相會。

活動今日，林志玲身著一身 SHIATZY CHEN 2026春夏系列黑色蕾絲拼接背心與黑色絲質緹花窄裙，優雅現身；主持人Lulu則挑選同系列更具現代感的套裝，以短版剪裁搭配不對稱裙裝，將2026春夏的「東方當代簡約」風格轉譯為俏皮活潑。林志玲不僅曾多次換上SHIATZY CHEN征戰國際影展、時尚場合，其婚禮時送客的氣質訂製白紗亦出自SHIATZY CHEN、令人印象深刻。

記者會上，林志玲並大方分享育兒後的「穿搭經」，直言當媽後更重視服裝的舒適度與行動力，而夏姿兼具質感的設計正符合她「優雅育兒」的需求。當談及旗下的「志玲姊姊慈善基金會」，林志玲並透露此次義賣所得部分將投入0–6歲發展遲緩兒童早期療育專案。同時「志玲姊姊」更感性表示，能透過時尚力量幫助弱勢孩童獲得醫療與教育資源，是她身為母親後的最大動力。

本次《拾華》慈善義賣會集結夏姿歷年經典設計，涵蓋男女裝、童裝與精品配飾。現場最低折扣下探至2折起，讓時尚愛好者尋寶之餘更能響應公益；活動部分所得除捐贈給林志玲的慈善基金會，並將連續23年支持教育部的「學校教育儲蓄戶」、鎖定經濟弱勢學童，確保其學雜費與午餐費無虞。慈善義賣已由即日起開始，地點位於晶華酒店19樓總統套房，男女服飾與配件2折起，同時每日再加碼限量優惠商品，可電洽0800-004477#308、提前詢問商品狀況。

SHIATZY CHEN連身長外套，原價36,800、折後價14,720元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN連身長外套，原價36,800、折後價14,720元。圖／SHIATZY CHEN提供

林志玲（右）與SHIATZY CHEN執行長夫人許瑛瑛一同合照。記者王聰賢／攝影
林志玲（右）與SHIATZY CHEN執行長夫人許瑛瑛一同合照。記者王聰賢／攝影

SHIATZY CHEN包款，原價45,800、折後價13,740元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN包款，原價45,800、折後價13,740元。圖／SHIATZY CHEN提供

林志玲身穿SHIATZY CHEN 2026春夏「不停」主題蕾絲拼接背心與黑色絲質緹花窄裙，優雅中小曬性感甜美。記者王聰賢／攝影
林志玲身穿SHIATZY CHEN 2026春夏「不停」主題蕾絲拼接背心與黑色絲質緹花窄裙，優雅中小曬性感甜美。記者王聰賢／攝影

SHIATZY CHEN包款，原價49,800，折後價22,410元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN包款，原價49,800，折後價22,410元。圖／SHIATZY CHEN提供

林志玲今日出席SHIATZY CHEN 2026「拾華」年度慈善義賣，並大方分享成為母親後的造型思維轉換。記者王聰賢／攝影
林志玲今日出席SHIATZY CHEN 2026「拾華」年度慈善義賣，並大方分享成為母親後的造型思維轉換。記者王聰賢／攝影

SHIATZY CHEN連身短袖改良式旗袍，原價31,800、折後價14,310元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN連身短袖改良式旗袍，原價31,800、折後價14,310元。圖／SHIATZY CHEN提供

SHIATZY CHEN包款原價58,800、折後價29,400元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN包款原價58,800、折後價29,400元。圖／SHIATZY CHEN提供

林志玲 金鐘

延伸閱讀

最優雅的品牌大使！孫藝真摘TASAKI韓國代言

BREEZE COUTURE精品特賣 逾6千件設計單品1折起

Uniqlo U極簡知性與GU x rokh浪漫工裝 3月接力開賣

SHIATZY CHEN舞玉 夢回大唐

相關新聞

統一超商「雙倍」響應Earth Hour！「1+1小時」延長關閉招牌燈

統一超商連續第5年參與全球最大規模環保節能行動「Earth Hour地球一小時」關燈活動，2026年盛大迎接關燈一小時20周年，統一超商不僅自2024年起連續3年取得世界自然基金會（WWF）官方授權擔任台灣區主辦單位，今年更創新以「關燈1+1小時」為行動主軸，邀請所有參與的海內外企業夥伴與供應商一同將原本關燈一小時延長至兩小時，於3月28日（周六）世界關燈日晚間8點30分至10點30分將關閉7-ELEVEN門市招牌燈，邀請消費者一同響應關燈行動，實踐守護地球永續的承諾。

7-ELEVEN 關燈升級！全台萬店「2小時」開招牌燈 史上最大規模

統一超商（2912）連續第5年參與全球最大規模環保節能行動「Earth Hour地球一小時」關燈活動。2026年盛大迎接關燈一小時20週年，統一超商不僅自2024年起連續三年取得世界自然基金會(WWF)官方授權擔任台灣區主辦單位，今年更創新以「關燈1+1小時」為行動主軸，邀請所有參與的海內外企業夥伴與供應商，一同將原本關燈一小時延長至兩小時，於3月28日(六)世界關燈日晚間20:30至22:30將關閉7-ELEVEN門市招牌燈，邀請消費者一同響應關燈行動，實踐守護地球永續的承諾。

最優雅的品牌大使！孫藝真摘TASAKI韓國代言

日本高級珠寶品牌TASAKI，宣布韓國女星孫藝真擔任品牌首位韓國品牌大使，為品牌在亞洲市場的全新里程碑。TASAKI擅長運用散發華麗光澤的珍珠與自行切割的璀璨鑽石原石為核心，設計突破傳統的優雅，展現珍珠的魔東新面貌，而孫藝真優雅從容的形象與其細膩演技所展現的成熟氣質，正與品牌所追求的當代美學不謀而合。

跟著林志玲做慈善！SHIATZY CHEN「拾華」義賣晶華19樓總套下探二折起

「志玲姐姐」林志玲今日（3月17日）現身台北晶華酒店，受邀擔任SHIATZY CHEN夏姿陳2026「拾華」年度慈善特賣會愛心大使。這場連續舉辦多年的時尚義賣本次首度移師至晶華酒店19樓總統套房舉辦，將特賣會升級為奢華體驗，展期自3月17日起正式展開。記者會由金鐘主持Lulu黃路梓茵挑大樑主持，兩人皆身著SHIATZY CHEN夏姿陳2026春夏系列新裝，演繹中式美學與現代剪裁的氣質相會。

米蘭珠寶匠心的回眸與遠眺 Buccellati參展2026歐洲藝術博覽會

義大利高級珠寶品牌Buccellati近日參展TEFAF「歐洲藝術博覽會」（The European Fine Art Foundation），展期已由即日起開始、持續至3月19日（四），品牌再度展現了對彩色寶石的華美風格演繹，致敬第二代傳人Gianmaria Buccellati的珠寶哲學外更展出第三代Andrea Buccellati主導的Mosaico系列套組，彰顯米蘭珠寶匠心的百年不衰與經典。

BREEZE COUTURE精品特賣 逾6千件設計單品1折起

BREEZE COUTURE將於3月21日至4月1日推出為期12天的期間限定精品特賣會，集結多個國際設計師品牌精選商品帶來年度優惠。活動匯聚 alexanderwang、MM6、Sergio Rossi、Molton Brown、Agent Provocateur、PortsPURE、Baby Madison等品牌，推出超過6,000件商品，部分商品最低可享1折優惠。此外，現場也有精品童裝單品，包括Burberry、Chloé、Fendi、Acne Studios、Moncler等人氣品牌，為時尚爸媽提供更多購物選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。