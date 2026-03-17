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米蘭珠寶匠心的回眸與遠眺 Buccellati參展2026歐洲藝術博覽會
義大利高級珠寶品牌Buccellati近日參展TEFAF「歐洲藝術博覽會」（The European Fine Art Foundation），展期已由即日起開始、持續至3月19日（四），品牌再度展現了對彩色寶石的華美風格演繹，致敬第二代傳人Gianmaria Buccellati的珠寶哲學外更展出第三代Andrea Buccellati主導的Mosaico系列套組，彰顯米蘭珠寶匠心的百年不衰與經典。
Buccellati曾在1992年首度參展TEFAF至2014年，並在2025年回歸。今年Buccellati特別致敬了第二代傳人Gianmaria Buccellati的設計哲學，他視色彩為強大情感工具，並以彩色寶石儼然喚醒了女性的多元、熱情一面；包含1970年代的黃金與白金鑲嵌碧璽鑽石項鍊，又或是1960年代交錯運用黃金與白金的祖母綠鑽石手鐲，皆是Gianmaria Buccellati的經典之作，亦忠實還現其對色彩的迷戀與熱愛。
另一焦點則為家族第三代傳人Andrea Buccellati主導的Mosaico系列套組，包括吊墜耳環、可彎曲手鍊與項鍊，受拜占庭馬賽克與18世紀洛可可啟發的金質邊框，花環雕刻轉化為稜角幾何線條，詮釋品牌現代語彙、承先也啓後。
同時Buccellati更有Doge系列銀器藝術花瓶則延伸品牌的銀雕工藝，該系列由Gianmaria於1970年代推出，鑲嵌青金石、孔雀石、紅玉髓與Osmeña珍珠，本屆則展出了Andrea 2025年銀製華麗花瓶，皺褶橢圓鑲座碧玉點綴，經浮雕（repoussé）與鏨刻（chasing）雙重工藝加持，化日常銀器為雕塑藝術品，寄物於情，更呈現華美當代的奢華義式生活風格。
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