統一超商「雙倍」響應Earth Hour！「關燈1+1小時」延長關閉招牌燈

統一超商連續第5年參與全球最大規模環保節能行動「Earth Hour地球一小時」關燈活動，2026年盛大迎接關燈一小時20周年，統一超商不僅自2024年起連續3年取得世界自然基金會（WWF）官方授權擔任台灣區主辦單位，今年更創新以「關燈1+1小時」為行動主軸，邀請所有參與的海內外企業夥伴與供應商一同將原本關燈一小時延長至兩小時，於3月28日（周六）世界關燈日晚間8點30分至10點30分將關閉7-ELEVEN門市招牌燈，邀請消費者一同響應關燈行動，實踐守護地球永續的承諾。

統一超商2026年加倍響應「世界關燈日」，自主展開「關燈1+1小時」延長關閉門市招牌燈時數，亦再度擴大規模邀請海外企業夥伴菲律賓7-ELEVEN，台、菲兩地7-ELEVEN共計突破萬間門市，打造「亞洲跨國連鎖超商最大規模關燈行動」。今年邀集聯合響應的據點亦再創歷年新高，包括統一企業集團與關係企業逾30個品牌：統一企業、7-ELEVEN、康是美、夢時代、統一時代百貨（台北店／高雄店）、Dream Plaza、統一佳佳、悠旅生活（星巴克）、聖德科斯、Semeur聖娜、COLD STONE、Mister Donut、21Plus等；還有合作企業永續夥伴、政府機關及公益團體等，總計共逾530個品牌、逾1.5萬個據點聯合響應。

為讓關燈行動更具參與感，統一超商即日起至3月29日在北、中、南三地商場舉辦「關燈互動裝置巡迴展」，包括桃園國立中央大學松果門市、台中后里泰安服務區北站與台南東山服務區，民眾可透過現場互動裝置實際體驗關閉7-ELEVEN門市招牌燈，並傳遞減少光害共同保育本地淺山動物生態的永續議題。活動期間拍下「燈出瞬間」照片或影片並於社群平台公開上傳，搭配指定活動標籤#統一超商關燈1加1小時，即有機會抽中7-ELEVEN 500元商品卡（共5名）。

統一超商響應多元共融精神，在短影音倡議行動亦首度邀請來自印尼、越南、香港、韓國、馬來西亞、緬甸、海地等不同國籍的門市夥伴，以多語言大聲說出「關燈1+1小時」，透過社群影音傳遞節能減碳理念，讓永續倡議更貼近滑世代。

此外，統一超商好鄰居文教基金會「閱讀永續好鄰居同樂會」將自3月28日起開跑，全新主題手掌繪本《歡迎光臨！淺山動物聊天室》以白鼻心、石虎、穿山甲、紫斑蝶等淺山動物為角色，趣味引導孩子認識在地淺山生態與生物多樣性，並同步推出中文、英文、越南文與印尼文四語版本，結合全台7-ELEVEN門市、學校與社區等生活場域推動多語共讀，預計將舉辦超過1,500場。

好鄰居基金會自2014年起深耕閱讀推廣，已累積百萬本閱讀量與萬名孩童參與，在服務過程中觀察到校園新住民二代比例逐年提高，故於2025年首創推出四語永續手掌繪本與DIY教材共6款、發行超過20萬份，民眾可透過全台7-ELEVEN ibon列印或於好鄰居基金會官網（www.goodneighbor.org.tw/ ）下載。

7-ELEVEN攜手統一超商好鄰居文教基金會於門市舉辦多語系「閱讀永續好鄰居同樂會」守護淺山動物生態。圖／統一超商提供

統一超商響應多元共融精神，短影音倡議行動亦首度邀請來自印尼、越南、香港、韓國、馬來西亞、緬甸、海地等不同國籍的門市夥伴，以多語言大聲說出「關燈1+1小時」。圖／統一超商提供