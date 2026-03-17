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最優雅的品牌大使！孫藝真摘TASAKI韓國代言

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI首位韓國品牌大使孫藝真。圖／摘自TASAKI官方IG
TASAKI首位韓國品牌大使孫藝真。圖／摘自TASAKI官方IG

日本高級珠寶品牌TASAKI，宣布韓國女星孫藝真擔任品牌首位韓國品牌大使，為品牌在亞洲市場的全新里程碑。TASAKI擅長運用散發華麗光澤的珍珠與自行切割的璀璨鑽石原石為核心，設計突破傳統的優雅，展現珍珠的魔東新面貌，而孫藝真優雅從容的形象與其細膩演技所展現的成熟氣質，正與品牌所追求的當代美學不謀而合。

在最新釋出的形象照中，孫藝真分別演繹品牌兩大經典系列——chants與balance build。她以一襲黑色高領禮服層疊搭配chants系列的珍珠長項鍊，優雅的串鍊在身上展現柔美而流動的線條感，音符般節奏排列的珍珠長項鍊與如花朵般綻放的chants圖騰，與耳畔的同系列耳環互相呼應：溫潤的阿古屋珍珠在18K櫻花金與鑽石的映襯下更顯優雅，散發低調卻迷人的光澤。

而換上米色極簡套背心的孫藝真則以洗鍊簡約的中性服裝，搭配幾何層次分明的balance build系列珠寶，展現更具現代感的帥氣風格。從經典的balance系列延伸出來的balance build，巧妙用balance的視覺平衡和方圓比例，透過幾何結構堆疊珍珠，以水平排列的線條營造出宛如建築般的立體感與平衡美學。她配戴的項鍊、耳環與戒指皆以阿古屋珍珠與白金鑲鑽打造，線條俐落而富層次，柔美的珍珠展現處有別傳統的現代氣息。

TASAKI balance build 18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠，32萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance build 18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠，32萬5,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI danger plus diamonds pave阿古屋珍珠 & 18K白金鑲鑽戒指，15萬9,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger plus diamonds pave阿古屋珍珠 & 18K白金鑲鑽戒指，15萬9,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance plus diamonds pave 18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠戒指，26萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus diamonds pave 18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠戒指，26萬3,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance build 18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠耳環，32萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance build 18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠耳環，32萬5,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI首位韓國品牌大使孫藝真分別詮釋chants與balance build系列。圖／TASAKI提供
TASAKI首位韓國品牌大使孫藝真分別詮釋chants與balance build系列。圖／TASAKI提供

TASAKI首位韓國品牌大使孫藝真。圖／摘自TASAKI官方IG
TASAKI首位韓國品牌大使孫藝真。圖／摘自TASAKI官方IG

TASAKI danger diamonds 18K白金&鑽石戒指，71萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger diamonds 18K白金&鑽石戒指，71萬4,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance parallel diamonds pave 18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠戒指，31萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance parallel diamonds pave 18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠戒指，31萬3,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI chants 18K櫻花金鑲鑽&阿古屋珍珠耳環，25萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants 18K櫻花金鑲鑽&阿古屋珍珠耳環，25萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance build 18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠戒指，41萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance build 18K白金鑲鑽&阿古屋珍珠戒指，41萬3,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI首位韓國品牌大使孫藝真。圖／摘自TASAKI官方IG
TASAKI首位韓國品牌大使孫藝真。圖／摘自TASAKI官方IG

TASAKI首位韓國品牌大使孫藝真。圖／摘自TASAKI官方IG
TASAKI首位韓國品牌大使孫藝真。圖／摘自TASAKI官方IG

TASAKI chants阿古屋珍珠&18K櫻花金鑲鑽項鍊，87萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants阿古屋珍珠&18K櫻花金鑲鑽項鍊，87萬5,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI chants阿古屋珍珠&18K櫻花金鑲鑽項鍊，42萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants阿古屋珍珠&18K櫻花金鑲鑽項鍊，42萬5,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI首位韓國品牌大使孫藝真分別詮釋chants與balance build系列。圖／TASAKI提供
TASAKI首位韓國品牌大使孫藝真分別詮釋chants與balance build系列。圖／TASAKI提供

品牌 珍珠 韓國

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