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最優雅的品牌大使！孫藝真摘TASAKI韓國代言
日本高級珠寶品牌TASAKI，宣布韓國女星孫藝真擔任品牌首位韓國品牌大使，為品牌在亞洲市場的全新里程碑。TASAKI擅長運用散發華麗光澤的珍珠與自行切割的璀璨鑽石原石為核心，設計突破傳統的優雅，展現珍珠的魔東新面貌，而孫藝真優雅從容的形象與其細膩演技所展現的成熟氣質，正與品牌所追求的當代美學不謀而合。
在最新釋出的形象照中，孫藝真分別演繹品牌兩大經典系列——chants與balance build。她以一襲黑色高領禮服層疊搭配chants系列的珍珠長項鍊，優雅的串鍊在身上展現柔美而流動的線條感，音符般節奏排列的珍珠長項鍊與如花朵般綻放的chants圖騰，與耳畔的同系列耳環互相呼應：溫潤的阿古屋珍珠在18K櫻花金與鑽石的映襯下更顯優雅，散發低調卻迷人的光澤。
而換上米色極簡套背心的孫藝真則以洗鍊簡約的中性服裝，搭配幾何層次分明的balance build系列珠寶，展現更具現代感的帥氣風格。從經典的balance系列延伸出來的balance build，巧妙用balance的視覺平衡和方圓比例，透過幾何結構堆疊珍珠，以水平排列的線條營造出宛如建築般的立體感與平衡美學。她配戴的項鍊、耳環與戒指皆以阿古屋珍珠與白金鑲鑽打造，線條俐落而富層次，柔美的珍珠展現處有別傳統的現代氣息。
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