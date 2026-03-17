7-ELEVEN 關燈升級！全台萬店「2小時」開招牌燈 史上最大規模

統一超商（2912）連續第5年參與全球最大規模環保節能行動「Earth Hour地球一小時」關燈活動。2026年盛大迎接關燈一小時20週年，統一超商不僅自2024年起連續三年取得世界自然基金會(WWF)官方授權擔任台灣區主辦單位，今年更創新以「關燈1+1小時」為行動主軸，邀請所有參與的海內外企業夥伴與供應商，一同將原本關燈一小時延長至兩小時，於3月28日(六)世界關燈日晚間20:30至22:30將關閉7-ELEVEN門市招牌燈，邀請消費者一同響應關燈行動，實踐守護地球永續的承諾。

統一超商2026年加倍響應「世界關燈日」，自主展開「關燈1+1小時」延長關閉門市招牌燈時數，亦再度擴大規模邀請海外企業夥伴菲律賓7-ELEVEN，台、菲兩地7-ELEVEN共計突破萬間門市，打造「亞洲跨國連鎖超商最大規模關燈行動」。

今年邀集聯合響應的據點亦再創歷年新高，包括統一企業集團與關係企業逾30個品牌：統一企業、7-ELEVEN、康是美、夢時代、統一時代百貨(台北店/高雄店)、Dream Plaza、統一佳佳、悠旅生活(星巴克)、聖德科斯、Semeur聖娜、COLD STONE、Mister Donut、21Plus等。還有合作企業永續夥伴、政府機關及公益團體等，總計共逾530個品牌、逾1.5萬個據點聯合響應，齊心發揮通路號召影響力，讓永續行動從生活日常中持續擴散。

期間限定北、中、南舉辦「關燈互動裝置巡迴展」，邀民眾加入關燈節能減碳國際倡議行動按(暗)一下、讓地球休息。

為讓關燈行動更具參與感，統一超商於3月14日至3月29日在北、中、南三地商場舉辦「關燈互動裝置巡迴展」，包括桃園國立中央大學松果門市、台中后里泰安服務區北站與台南東山服務區，民眾可透過現場互動裝置實際體驗關閉7-ELEVEN門市招牌燈、一鍵「燈」出，並傳遞減少光害共同保育本地淺山動物生態的永續議題。活動期間拍下「燈出瞬間」照片或影片並於社群平台公開上傳，搭配指定活動標籤#統一超商關燈1加1小時，即有機會抽中7-ELEVEN 500元商品卡(限5名)。

此外，統一超商響應多元共融精神，在短影音倡議行動亦首度邀請來自印尼、越南、香港、韓國、馬來西亞、緬甸、海地等不同國籍的門市夥伴，以多語言大聲說出「關燈1+1小時」，透過社群影音傳遞節能減碳理念，讓永續倡議更貼近滑世代。