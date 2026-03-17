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BREEZE COUTURE精品特賣 逾6千件設計單品1折起

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Acne Studios Kids男女童黃色棒球帽原價4,580元，折扣價458元。圖／微風提供
Acne Studios Kids男女童黃色棒球帽原價4,580元，折扣價458元。圖／微風提供

BREEZE COUTURE將於3月21日至4月1日推出為期12天的期間限定精品特賣會，集結多個國際設計師品牌精選商品帶來年度優惠。活動匯聚 alexanderwang、MM6、Sergio Rossi、Molton Brown、Agent Provocateur、PortsPURE、Baby Madison等品牌，推出超過6,000件商品，部分商品最低可享1折優惠。此外，現場也有精品童裝單品，包括Burberry、Chloé、Fendi、Acne Studios、Moncler等人氣品牌，為時尚爸媽提供更多購物選擇。

奢華內衣品牌Agent Provocateur推出單一特價499元超值優惠；英國皇室御用香氛品牌Molton Brown精選商品3折起；alexanderwang密絨連帽上衣原價14,800元，折扣後千元有找，折扣價740元即可帶回家。

這次特賣也有多款設計感精品童裝與配件，包括Acne Studios Kids男女童黃色棒球帽，1折優惠後只要458元；FENDI Kids嬰幼兒FF皮革經典 Logo平底鞋與Moncler Enfant Kids米白色羽絨外套皆推出低至2折優惠，從日常配件到保暖外套，輕鬆入手精品童裝單品。

設計感配件與鞋履也有優惠，義大利品牌giuliano Fujiwara圓形太陽眼鏡與貓眼墨鏡折扣價390元，alexanderwang Logo毛帽折扣價1,556元，為日常穿搭增添率性街頭氣息。

包款方面，alexanderwang Ryan小包推出1折優惠，折扣後1,580元。鞋履有alexanderwang 牛仔厚底涼鞋1折後2,280元；Sergio Rossi SR1芭蕾舞鞋折扣價13,400元等。

活動期間前200名不限金額消費者，可獲得VUE SHIELD全防護鏡架式時尚防疫面罩或giuliano Fujiwara精品眼鏡盒一份（數量有限，送完為止）。想要參與這場精品特賣會的方式為：加入BREEZE COUTURE官方LINE帳號，領取電子邀請函入場。

giulianoFujiwara圓形太陽眼鏡原價7,800元，折扣價390元。圖／微風提供
giulianoFujiwara圓形太陽眼鏡原價7,800元，折扣價390元。圖／微風提供

Moncler Enfant Kids米白色羽絨外套原價21,200元，折扣價4,240元。圖／微風提供
Moncler Enfant Kids米白色羽絨外套原價21,200元，折扣價4,240元。圖／微風提供

BREEZE COUTURE將於3月21日至4月1日推出期間限定精品特賣會，部分單品享1折優惠。alexanderwang密絨連帽上衣原價14,800元，折扣價740元。圖／微風提供
BREEZE COUTURE將於3月21日至4月1日推出期間限定精品特賣會，部分單品享1折優惠。alexanderwang密絨連帽上衣原價14,800元，折扣價740元。圖／微風提供

giulianoFujiwara貓眼墨鏡原價7,800元，折扣價390元。圖／微風提供
giulianoFujiwara貓眼墨鏡原價7,800元，折扣價390元。圖／微風提供

FENDI Kids嬰幼兒FF皮革平底鞋原價16,680元，折扣價3,336元。圖／微風提供
FENDI Kids嬰幼兒FF皮革平底鞋原價16,680元，折扣價3,336元。圖／微風提供

Molton Brown藍岸絲柏護手乳液300ml原價1,080元，折扣價432元。圖／微風提供
Molton Brown藍岸絲柏護手乳液300ml原價1,080元，折扣價432元。圖／微風提供

alexanderwang密織凹刻Logo毛帽原價 7,780元，折扣價1,556元。圖／微風提供
alexanderwang密織凹刻Logo毛帽原價 7,780元，折扣價1,556元。圖／微風提供

alexanderwang淺粉色小號Ryan包原價15,800元，折扣價1,580元。圖／微風提供
alexanderwang淺粉色小號Ryan包原價15,800元，折扣價1,580元。圖／微風提供

配件 商品 羽絨外套

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