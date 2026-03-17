BREEZE COUTURE精品特賣 逾6千件設計單品1折起

日本高級珠寶品牌TASAKI，宣布韓國女星孫藝真擔任品牌首位韓國品牌大使，為品牌在亞洲市場的全新里程碑。TASAKI擅長運用散發華麗光澤的珍珠與自行切割的璀璨鑽石原石為核心，設計突破傳統的優雅，展現珍珠的魔東新面貌，而孫藝真優雅從容的形象與其細膩演技所展現的成熟氣質，正與品牌所追求的當代美學不謀而合。

2026-03-17 14:39