迪麗熱巴把戒指戴耳上？MIKIMOTO新珠寶巧玩創意超可愛

日本珠寶品牌MIKIMOTO推出全新Ring Charm系列珠寶，以及由全球代言人迪麗熱巴演繹的Ring Charm系列全新形象企劃。該系列設計以經典珍珠戒指為靈感，透過簡潔線條與溫潤珠光的對比，重新演繹珍珠珠寶的現代風格。

在形象照中，迪麗熱巴搭配的Ring Charm手鍊、耳骨夾、耳環與墜鍊等作品，以流線感金屬線條環繞珍珠，呈現宛如戒指延伸的輪廓；彷彿站在戒環上的日本Akoya珍珠，散發細膩柔和的光澤，與18K黃金的溫暖色調相互映襯，形成輕盈有趣的視覺效果，簡約的設計巧思突顯珍珠的優雅與無限可能，也完美襯托迪麗熱巴當代女性自在、自信的時尚態度。

Ring Charm系列的風格，展現MIKIMOTO在珍珠設計上的創新思維：以經典珍珠為主角，把整個戒指當作設計元素巧玩創意，讓珍珠珠寶不僅散發優雅氣質，也能輕鬆成為日常穿搭的一部分。

Ring Charm手鍊，71,000元。圖／MIKIMOTO提供

Ring Charm墜鍊，97,000元。圖／MIKIMOTO提供

Ring Charm夾式耳環，74,000元。圖／MIKIMOTO提供

Ring Charm耳骨夾，61,000元。圖／MIKIMOTO提供

Ring Charm針式耳環，69,000元。圖／MIKIMOTO提供