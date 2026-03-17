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ZUCCa 2026春夏換帥首秀 馬場賢吾「New Work」重塑女性新工裝主義

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
日本時尚品牌ZUCCa 2026春夏系列由新任設計師馬場賢吾（Kengo baba）以「New work」為題，定義「新常態」的生活穿搭。圖／ZUCCa提供
日本時尚品牌ZUCCa 2026春夏系列由新任設計師馬場賢吾（Kengo baba）以「New work」為題，定義「新常態」的生活穿搭。圖／ZUCCa提供

日本時尚品牌ZUCCa 2026春夏系列煥然一新，本季由新任設計師馬場賢吾（Kengo baba）入主，首個系列以「New work」為題、深度擁抱現代生活節奏，除了以職人工藝面料帶來舒適體感，並以優雅回歸本位、定義「新常態」的生活穿搭。

1979年的馬場賢吾在日本時裝領域已有40多年資歷，他畢業於ESMOD JAPON東京校，2008年前往巴黎發展，並以自由設計師參與多個品牌，其中並特別聚焦於日本製商品的從布料開發、品牌企劃，2020年創立東京設計事務所Caravel.LLC，2025年正式加入ZUCCa。

馬場賢吾擅長處理布料質地與人體流動的關係，並繼承品牌創辦人小野塚秋良「源自日常生活的趣味」的核心理念。本季「工作即生活」的主張，並將功能實用性與美感揉合，像是本季開發出的Wild flower圖案是以噴墨印刷將花卉呈現在強撚棉（High-Twist Cotton）與尼龍混紡的面料上，觸感乾爽且具垂墜感；具絲綢般光滑且帶有優雅光澤的Floral scarf print則採用天絲棉針織布，讓人在不同生活場域中輕鬆切換。

本季推薦單品包含結合堅韌意念與機能美學的Wild flower拉鍊連帽大衣、具精緻細節的Moleskin口袋開釦外套與同款Moleskin直筒長褲，實現自在舒適與專業的平衡點，又或是Floral scarf print古巴領長袖襯衫以其絲滑質感展現低調，配件系列則推薦實用的Chainette bag掛繩包，以小巧量體為造型展開造型變化、並將重要事物輕巧收納攜帶。

連帽、寬袖的Wild flower拉鍊連帽大衣，展現日式的都會飄逸浪漫。圖／ZUCCa提供
連帽、寬袖的Wild flower拉鍊連帽大衣，展現日式的都會飄逸浪漫。圖／ZUCCa提供

柔軟合身寬大翻領的針織衫搭配上絲綢光澤的西裝長褲，展現女性在穿著舒適、正式性之間的新工作日常。圖／ZUCCa提供
柔軟合身寬大翻領的針織衫搭配上絲綢光澤的西裝長褲，展現女性在穿著舒適、正式性之間的新工作日常。圖／ZUCCa提供

短版丹寧外套、極短背心與長襯衫，透過比例的極限反差營造結構的趣味性。圖／ZUCCa提供
短版丹寧外套、極短背心與長襯衫，透過比例的極限反差營造結構的趣味性。圖／ZUCCa提供

絲綢般光滑且帶有優雅光澤的Floral scarf print則採用天絲棉針織布，搭配上Chainette bag掛繩小包，呈現都會日常的造型感。圖／ZUCCa提供
絲綢般光滑且帶有優雅光澤的Floral scarf print則採用天絲棉針織布，搭配上Chainette bag掛繩小包，呈現都會日常的造型感。圖／ZUCCa提供

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