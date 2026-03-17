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曾經我們的青春都有它…品木宣言、倩碧為何不得不縮減實體櫃

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
有「小花腮紅」、「水磁場」等明星商品的倩碧（Clinique），預計縮減台灣實體櫃，僅保留部分業績主力櫃。圖／摘自品牌IG
有「小花腮紅」、「水磁場」等明星商品的倩碧（Clinique），預計縮減台灣實體櫃，僅保留部分業績主力櫃。圖／摘自品牌IG

在母親節美妝大檔前夕，專櫃保養市場出現動盪，雅詩蘭黛旗下以「靈芝水」、「面膜保養」聞名的品木宣言（Origins），以及以「保養3步驟」、「小花腮紅」知名的倩碧（Clinique）這些大家從小耳熟能詳的專櫃品牌，都出現了要撤出或縮減全台實體櫃點的計畫。百貨美妝主管指出，這兩個品牌業績呈現每年衰退，會出現這個結果並不意外，這也是繼韓系蘭芝轉往開架、日系FANCL 3月25日結束台灣所有營業據點，市場出現新變局。

疫情後美妝市場持續辛苦，加上市場競爭激烈、人力缺乏以及市場M型化導向，都造就保養美妝市場資源大者恆大，市場定位模糊與聲量低的品牌容易被遺忘。

品木宣言實體櫃位到母親節後即結束，之後將以官網作為線上銷售；全盛時期在主要百貨幾乎都有據點的倩碧，實體據點將汰弱留強，保留業績主力櫃，關掉其餘據點，全台櫃點直接砍半，但時間點可能在今年母親節檔期後，或者做完周年慶大檔才有動作。

以目前美妝市場來看，呈現往頂端、平價靠攏的兩端，高預算的消費者習慣高單價的頂級護膚品牌，頂級保養也是近年在百貨撐住保養成長力道的主力支柱。小資族與Z世代則傾向於高CP值的開架品牌或醫美品牌。無明顯定位或市場聲量低的中價位品牌正處於尷尬的真空地帶，明星商品紅利期過後，若無持續話題與明星商品接軌，就容易被消費者遺忘，原本的主要目標族群可能向上流失到精品美妝品牌，或是向下轉往更具性價比的選擇。

品牌在市場定位模糊，若無法提供附加價值，缺乏消費者心中的印象值與實際購買支持後，導致業績逐年下滑、能取得集團的資源相對縮水，連帶產生市佔率節節敗退的負面循環。繼品木宣言、倩碧後，百貨美妝主管談到，接下來這類情況，可能還有其他品牌會發生。

主打天然純素配方的保養品牌品木宣言（Origins），母親節後將結束台灣實體據點，改以官網作為溝通、選購的管道。圖／摘自品牌IG
主打天然純素配方的保養品牌品木宣言（Origins），母親節後將結束台灣實體據點，改以官網作為溝通、選購的管道。圖／摘自品牌IG

有「小花腮紅」、「水磁場」等明星商品的倩碧（Clinique），預計縮減台灣實體櫃，僅保留部分業績主力櫃。圖／摘自品牌IG
有「小花腮紅」、「水磁場」等明星商品的倩碧（Clinique），預計縮減台灣實體櫃，僅保留部分業績主力櫃。圖／摘自品牌IG

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