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500甜店家入駐美容展 夢幻名店打造嗜甜者專屬時光

聯合報／ 記者顏甫珉／台北即時報導
Gabee咖啡特調。圖／各品牌提供
Gabee咖啡特調。圖／各品牌提供

2026年台北美容展打造期間限定的「500甜店家入駐美容展」甜點專區，集結某某、珠寶盒法式點心坊、MHO、GABEE.、Dolce Gelateria 義大利冰淇淋等品牌，呈現跨越法式甜點、精品咖啡到義式冰淇淋的甜點饗宴，讓參觀者在逛展之餘，也能享受一場精緻的甜點體驗。

本次活動以「甜點名店夢幻連動」為主題，集結城市中極具人氣與風格的甜點品牌，讓消費者能在同一空間中一次品嚐多家名店作品，感受不同甜點文化的魅力與職人精神。現場各品牌甜點每日限量供應，售完為止，也讓許多甜點愛好者早早前來排隊，形成展場最具人氣的「甜點熱區」。

展區特別規劃趣味十足的「男友休息區」，提供甜點、咖啡與舒適座位，並設置由亞瑟3C贊助的免費充電服務。只要在500甜店家專區任一消費，即可享有免費充電，讓陪同另一半逛展的同時，不僅可以休息放鬆，也能為手機補充電力，達到「人機合一」的療癒充電時光。

此外，現場加入三聯演義 XLIAN LINE官方帳號會員，還有機會獲得每日限量甜禮，包括神秘小禮、鮮乳坊晚安牛奶、波妞優格與現場折價優惠，為美容展增添更多甜蜜驚喜，數量有限，送完為止哦！

展覽資訊

500甜店家入駐美容展

日期：2026/3/20（五）－3/23（一）

地點：台北世貿一館

預購網站：https://expo.udn.com/202603-beautyworldtaipei/500-sweet.html

MHO馬卡龍禮盒。圖／各品牌提供
MHO馬卡龍禮盒。圖／各品牌提供

某某推出義大利聖誕麵包巧克力潘尼朵尼Chocolate。圖／各品牌提供
某某推出義大利聖誕麵包巧克力潘尼朵尼Chocolate。圖／各品牌提供

珠寶盒法式甜點推出糖霜肉桂捲。圖／各品牌提供
珠寶盒法式甜點推出糖霜肉桂捲。圖／各品牌提供

500甜店家進駐美容展。圖／主辦單位提供
500甜店家進駐美容展。圖／主辦單位提供

Dolce gelateria義式冰淇淋。圖／各品牌提供
Dolce gelateria義式冰淇淋。圖／各品牌提供

純愛雞蛋糕。圖／各品牌提供
純愛雞蛋糕。圖／各品牌提供

品牌 義大利 展覽資訊

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