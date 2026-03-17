500甜店家入駐美容展 夢幻名店打造嗜甜者專屬時光
2026年台北美容展打造期間限定的「500甜店家入駐美容展」甜點專區，集結某某、珠寶盒法式點心坊、MHO、GABEE.、Dolce Gelateria 義大利冰淇淋等品牌，呈現跨越法式甜點、精品咖啡到義式冰淇淋的甜點饗宴，讓參觀者在逛展之餘，也能享受一場精緻的甜點體驗。
本次活動以「甜點名店夢幻連動」為主題，集結城市中極具人氣與風格的甜點品牌，讓消費者能在同一空間中一次品嚐多家名店作品，感受不同甜點文化的魅力與職人精神。現場各品牌甜點每日限量供應，售完為止，也讓許多甜點愛好者早早前來排隊，形成展場最具人氣的「甜點熱區」。
展區特別規劃趣味十足的「男友休息區」，提供甜點、咖啡與舒適座位，並設置由亞瑟3C贊助的免費充電服務。只要在500甜店家專區任一消費，即可享有免費充電，讓陪同另一半逛展的同時，不僅可以休息放鬆，也能為手機補充電力，達到「人機合一」的療癒充電時光。
此外，現場加入三聯演義 XLIAN LINE官方帳號會員，還有機會獲得每日限量甜禮，包括神秘小禮、鮮乳坊晚安牛奶、波妞優格與現場折價優惠，為美容展增添更多甜蜜驚喜，數量有限，送完為止哦！
展覽資訊
500甜店家入駐美容展
日期：2026/3/20（五）－3/23（一）
地點：台北世貿一館
預購網站：https://expo.udn.com/202603-beautyworldtaipei/500-sweet.html
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。