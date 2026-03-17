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369元爽吃14塊炸雞！三商炸雞再推避風塘新品、青花椒99元搶市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
三商炸雞義式炸雞桶分享餐，推特惠價369元，原味與辣味可自由選擇。三商餐飲／提供
三商炸雞義式炸雞桶分享餐，推特惠價369元，原味與辣味可自由選擇。三商餐飲／提供

迎接4月連續假期，三商（2905）餐飲集團旗下品牌三商炸雞與三商鮮五丼同步推出期間限定優惠。三商炸雞買6送8超值組合 14塊炸雞369元三商炸雞自3月17日至4月7日推出優惠活動，外帶6塊義式炸雞桶，即可獲得8塊滋汁綜合桶，整組套餐原價750元.特惠價369元。義式炸雞桶可選擇原味或辣味，份量十足，適合多人分享。

同步推出新品避風塘炸雞優惠，6塊避風塘炸雞原價450元.特惠價199元。外層裹上金黃蒜酥，蒜香濃郁，口感酥脆不油膩，呈現經典港式避風塘風味。期間限定青花椒系列同樣登場，10隻青花椒二節翅原價200元，特惠價99元。

三商炸雞3月20日開賣炸水餃，推出新品義式肉醬起司炸水餃，加購優惠價69元。香酥炸水餃搭配義式肉醬與濃郁起司，呈現創意風味。三商i美食會員亦可於APP免扣點領券，6隻胡椒翅腿送義式肉醬起司炸水餃優惠價100元，搶先品嚐新品。

三商鮮五丼會員優惠登場，3月17日至3月27日三商i美食卡會員可於APP免扣點領券，享招牌牛丼套餐優惠。招牌牛丼搭配芝麻牛蒡絲與杯裝飲料原價220元.67折特惠價149元，菲力豬排丼系列原價179元.特惠價149元，活動期間會員消費滿299元再享加碼回饋。3月17日至3月27日贈南瓜可樂餅兌換券，3月28日至4月7日贈茶碗蒸兌換券。邀請喜愛日式丼飯的消費者加入三商i美食卡會員，透過APP領取優惠券，把握期間限定優惠與親友共享丼飯美味。

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