麥當勞草莓季開打！日本爆紅「草莓白巧克力三角派」登台 開賣日曝光

日本麥當勞熱銷人氣甜點「巧克力三角派」去年首度引進台灣即大受好評。今年春天，麥當勞再驚喜推出全新口味「草莓白巧克力三角派」，自3月18日至4月28日限期直送登台開賣（若提早售完以提早售完日為準）。

酸甜草莓結合濃郁白巧克力內餡，帶來層次豐富的春日甜點美味，麥當勞更邀請甜美日系女神阿部瑪利亞演繹「草莓白巧克力三角派」專屬的「三角手勢」，正式為草莓季揭開序幕。今年草莓季不僅有全新「草莓白巧克力三角派」領軍，更同步回歸「OREO 草莓冰炫風」與「草莓氣泡飲」兩大人氣商品，從甜點到飲品一次滿足草莓控的美味需求。

連續20年推出的麥當勞甜心卡，憑藉多元的超值優惠，是喜愛麥當勞顧客必備的超值神卡。麥當勞甜心卡聯名台灣經典文化傳奇「霹靂布袋戲」，以家喻戶曉的霹靂三台柱──素還真、一頁書、葉小釵──結合甜心卡經典商品，打造全新2026「霹靂甜心卡」。霹靂甜心卡自3月18日起開始販售至隔年3月31日（若提早售完以提早售完日為準）。

今年的甜心卡除聯名「霹靂布袋戲」驚喜登場外，麥當勞也為 A 區優惠帶來全新亮點升級，將廣受顧客喜愛的「金選咖啡」加入甜心卡 A 區優惠行列，提供更多元、更超值的搭配選擇。

每到春天，粉嫩系甜點與限定風味總能掀起社群熱潮討論，深受顧客期待的麥當勞草莓季自3月18日起至4月28日（若提早售完以提早售完日為準）盛大開跑。今年甜點陣容的一大亮點，接棒去年12月口碑爆棚的日本熱銷人氣甜點巧克力三角派，首度在台灣推出新口味「草莓白巧克力三角派」。提及日本，三角形向來是極具辨識度的經典意象，從富士山的山形輪廓到合掌村屋頂的建築結構，都讓三角形成為日本極具代表性的造型之一。

此次「草莓白巧克力三角派」以經典三角外型延續日系美學，搭配夢幻的淡粉色千層派皮與草莓白巧克力流心內餡，每口咬下都能感受外層酥脆的派皮，與內餡濃郁柔滑的流心層層交融；尤其草莓的酸甜與白巧克力的香醇完美平衡，帶來甜而不膩的絕妙滋味，絕對是此次草莓季期間備受關注的甜點之一。

不只口味令人驚艷，外盒設計亦別具巧思，此次包裝外盒以草莓淋醬波紋，搭配草莓及白巧克力配料圖樣點綴，從視覺到味覺都充滿驚喜！為完美演繹草莓季的甜蜜氛圍，麥當勞今年更邀請甜美日系女神代表阿部瑪利亞為草莓季廣告擔綱，以甜美笑容搭配象徵三角派造型的俏皮手勢亮相，揭開草莓季饗宴。

話題新品登場之外，深受顧客喜愛的「OREO 草莓冰炫風」與「草莓氣泡飲」也強勢回歸。「OREO 草莓冰炫風」以香濃的奶香冰淇淋為基底，拌入酥脆 OREO 碎片並淋上新升級的草莓果醬，攪拌後OREO餅乾的可可香氣與草莓果醬的酸甜相互襯托，豐富層次在口中綻放，帶來甜而不膩的滿足感；「草莓氣泡飲」則選用新鮮草莓熬煮製成的果醬，風味濃郁且保留天然酸甜，與雪碧的清爽氣泡完美結合，入口清涼暢快，為春日帶來沁涼的享受。

今年為甜心卡推出20週年，除了「買A送B」優惠，更攜手台灣文化重要象徵—「霹靂布袋戲」，以文化共感深入在地，打造跨界的共同文化回憶。

此次合作精選霹靂三大台柱「素還真、一頁書、葉小釵」，以「霹靂英雄的日常」為設計理念，將甜心卡的使用情境與三台柱鮮明的形象相互融合，推出全新「霹靂甜心卡」，全套3款，每款內含一張實體卡和一組數位序號，雙享價只要39元。

此次卡面設計除了融入麥當勞經典產品，更將劍俠們從熱血江湖帶入貼近日常生活的趣味場景。全新三款卡面讓大家看見劍俠們的另一面—當素還真手拿金黃薯條、一頁書品味咖啡、葉小釵迷上冰炫風，這不僅是霹靂迷必收藏的限量逸品，更是讓不同世代找到共同話題的趣味之作。

除實體卡外，麥當勞攜手霹靂打造兩大數位好康！自3月18日(三)起至4月14日(二)，於麥當勞APP完成甜心卡數位綁定，即可獲得「霹靂甜心卡LINE免費貼圖」（全套共16款）與「角色載具桌布」（全套共6款）兩大專屬好禮。

讓素還真、一頁書、葉小釵經典角色與麥當勞產品的互動，不只停留在卡面設計，更以現代人熟悉的貼圖、載具桌布做為載體，進入每個人的日常。完成數位綁定後，顧客亦可於餐廳自助點餐機或得來速點餐區，掃描甜心優惠券QR Code結帳，或將優惠加入手機點餐訂單，輕鬆享有買A送B。

看準咖啡已成為現代人不可或缺的生活儀式，麥當勞甜心卡A區優惠更首度加入受到顧客喜愛的「金選咖啡」，提供金選美式(冰/熱)、金選那堤(冰/熱)兩種選擇。