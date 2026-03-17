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曾敬驊封PUMA H-STREET「造型天才」讓日常穿搭輕鬆有型
PUMA星陣容再+1，人氣演員曾敬驊成為PUMA品牌大使，這次加入PUMA，曾敬驊換上H-STREET #隨型鞋，以俐落簡約的All Black造型搭配銀光綠H-STREET，點亮整體造型亮點。
薄底鞋一直是PUMA近年大受歡迎的熱門選擇，H-STREET鞋型以薄底輪廓搭配復古T字鞋頭設計，延續田徑鞋的跑道基因，同時注入街頭時尚元素。曾敬驊穿的銀光綠配色，以亮眼銀色金屬光澤點綴鞋面，呈現前衛潮流感，為日常穿搭帶進不無聊的個性感。H-STREET以輕盈、俐落與型感，持續掀起2026年薄底鞋熱潮。
穿上H- STREET的曾敬驊將它封為「出門救星」、「造型天才」。無論是牛仔褲、運動風單品，搭配H-STREET都能輕鬆成立。讓整體穿搭顯得更有層次，不需要反覆思考，也不被風格限制，可以在日常穿搭裡自在詮釋。
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