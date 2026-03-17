新興樂園強勢進榜！日本樂園人氣TOP 10

到日本旅遊，除了大啖美食與血拼購物，絕對少不了安排一趟充滿魔法與歡笑的主題樂園之旅！日本可以說是亞洲的樂園天堂，無論是擁有超強IP與極致聲光效果的經典雙雄：「迪士尼」與「環球影城」，還是近期橫空出世、引爆全球話題的「寶可樂園」、「吉伊卡哇樂園」與沖繩「JUNGLIA叢林樂園」，每一座都讓海內外遊客為之瘋狂，甚至常常一票難求。

究竟現在網路上討論度最高、大家搶著安排假期去朝聖的夢幻樂園是哪幾間呢？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盤點出近一年（2025/3/11～2026/3/10）討論度最高的「日本十大人氣樂園」！不管你是想尋找飆升腎上腺素的感官刺激、重溫童年動畫回憶，還是想帶孩子來趟無壓力的放電之旅，這份熱騰騰的必訪清單絕對是你下一次日本自由行的最強攻略。快跟著我們的腳步，來看看你心目中的第一名有沒有上榜吧！

No.10 東京華納兄弟哈利波特影城

東京華納兄弟哈利波特影城提供、翻攝FB／スタジオツアー東京

2023年於東京練馬區開幕的「華納兄弟哈利波特影城」，是全球最大、亞洲首座的《哈利波特》室內主題設施。交通十分便捷，從池袋搭乘地鐵直達充滿英倫風情的「豐島園站」即可抵達。有別於大阪環球影城的刺激設施，這裡專注於展現華納兄弟奧斯卡金獎級的電影幕後製作工藝。園區不僅完美還原了霍格華茲大禮堂、禁忌森林、斜角巷與全球唯一的「魔法部」等宏偉場景，遊客還能體驗騎乘飛天掃帚等綠幕互動。此外，更能在全球最大的奶油啤酒吧暢飲，並品嚐四大學院專屬套餐，徹底沉浸於魔幻氛圍中。

由於園區佔地極廣，官方建議至少預留4小時，且門票採全面預約制，現場不售票。這裡承襲了頂尖的電影工業水準，精準重現宏大的中古奇幻世界觀，許多去過的網友大讚：「場景、道具、互動式設計，每一步都像走在電影之中！」即使沒看過原著的遊客也直呼大開眼界：「來東京真的很推薦一定要安排，就算不是死忠粉絲也能逛得非常開心。」另外，意猶未盡的粉絲也千萬別錯過近期於表參道全新開幕的日本首家「哈利波特原宿旗艦店」！店內不僅重現了蜂蜜公爵糖果店，更推出印有「HARAJUKU」的獨家限定商品，絕對是東京魔法之旅必順遊的朝聖清單！

No.9 日本樂高樂園

翻攝FB／LEGOLAND Japan Resort

位於名古屋的「日本樂高樂園」，是日本首座、亞洲第二座樂高主題樂園。有別於追求極限刺激的傳統遊樂園，這裡專為2至12歲的兒童與家庭量身打造。園區分為8大主題區域，使用高達1,700萬塊積木打造出破萬個精緻模型與超過40種遊樂設施。人氣必玩的包含能潛入真實水下世界尋找隱藏積木的「潛水艇探險」、帶有一點速度感的「噴火龍雲霄飛車」，以及參觀完能獲得剛出爐限定積木的「樂高夢工廠之旅」。其中，用積木神還原東京、大阪、京都等日本經典城市的「迷你樂園」更是連大人都為之驚豔。

園區動線規劃完善且適合悠閒慢走，建議安排一天的時間將所有區域玩透透。不少家長也分享實際的遊玩體驗，盛讚這裡是最佳的兒童放電區：「絕對值得安排完整一整天的時間，氛圍營造得很棒」、「國小階段的小朋友會超愛」、「平日來非常舒服，大部分設施都不用排隊，排最久的大概也只等了10分鐘」、「隨處都可以見到滿滿的樂高模型，到處都有設計的巧思」。

No.8 豪斯登堡

翻攝FB／ハウステンボス / HUIS TEN BOSCH

不用飛歐洲也能感受正統的荷蘭風情！面積足足有東京迪士尼兩倍大的長崎「豪斯登堡」，是全日本最大的單一主題樂園。園區完美重現了17世紀的歐洲街景與運河，近年更不斷推陳出新。除了2025年全新開幕、引爆打卡熱潮的全球首座「Miffy夢幻小鎮」，2026年4月還將推出慶祝動畫30週年的《新世紀福音戰士》8K飛行劇院。入夜後，這裡更會化身為擁有1,300萬盞燈飾的「光之王國」，絕美的夜間燈光秀與煙火令人嘆為觀止。

由於園區佔地極廣且日夜氛圍截然不同，強烈建議規劃兩天一夜並入住園內飯店。日前女星Lulu黃路梓茵的單曲〈泡泡〉MV特別來此取景，也讓這座夢幻樂園在台灣掀起高度討論。許多遊客驚喜表示「比想像中好玩太多，VR設施超厲害」、「5D沉浸體驗是我玩過最棒的」、「晚上的燈光秀和煙火美到不行」。針對全新園區，大批粉絲更直呼「為了Miffy而來，真的超級卡哇伊」，大讚是個兼具浪漫與童趣的度假好去處。

No.7 吉卜力公園

翻攝X／ghibliparkjp

想要真正走進宮崎駿的動畫世界嗎？座落於愛知縣的「吉卜力公園」，絕對能滿足所有影迷的幻想！這裡與傳統追求刺激的遊樂園不同，沒有大型雲霄飛車，而是將動畫場景完美融入廣大的森林公園中。全區分為五大核心區域，其中必去的室內主展館「吉卜力大倉庫」擁有多達13個經典場景拍照區；2024年全面完工的「魔女之谷」則重現了高達20公尺的霍爾的移動城堡與琪琪的麵包店。此外，還能到「動動力森林」拜訪小月和小梅的家、在「青春之丘」窺探貓咪事務所，或是前往「魔法之里」體驗烤製五平餅。為了維護參觀品質，門票採完全預約制且分不同等級，其中最頂級的Premium版大散步券能進入所有建築物內部，往往一開賣就秒殺搶空。

由於園區腹地極大、區域間步行距離長，官方建議穿著好走的鞋子，並將大倉庫的行程安排在下午時段以避開人潮。實際走訪的網友無不被其精緻度震撼：「這裡更像是一座充滿細節的巨大藝術館」、「有種走進作品世界裡的感覺」、「不但有經典電影中1:1的還原場景，還展示了很多動畫原畫稿件，看得很過癮」。針對廣大的園區，不少人也溫馨提醒：「如果全程都要用走的，體力真的要好」、「整個公園的腹地非常寬廣，待上一天絕對不是問題」，非常適合放慢腳步，在這裡細細品味宮崎駿筆下世界觀的迷人魅力。

No.6 東京迪士尼海洋

翻攝官網／東京迪士尼海洋

身為全球唯一以「海洋」為主題的迪士尼樂園，「東京迪士尼海洋」擁有比陸地園區更成熟、浪漫的異國情調。除了超人氣的「玩具總動員瘋狂遊戲屋」、能飽覽世界名勝的「翱翔：夢幻奇航」，以及高達38公尺的刺激首選「驚魂古塔」外，2024年開幕的全新區域「夢幻泉鄉」更是將人氣推向巔峰！這座耗資巨大的新園區完美重現了《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》與《小飛俠》的經典場景，無論是搭乘遊船欣賞樂佩公主的天燈盛會，或是在艾倫戴爾王國體驗冰雪之旅，都令人驚豔。

準備前往的旅客請注意！官方宣布自2025年4月1日起，「夢幻泉鄉」遊樂設施全面取消免費的預約等候卡（SP），改為「現場排隊」或購買「迪士尼尊享卡（DPA）」。作為許多人來日本必訪的夢幻國度，東京迪士尼海洋的網路聲量始終居高不下。網友紛紛大讚：「一踏進園區就有種大人版迪士尼的感覺」、「不管白天夜晚都美到不行，隨便拍都像明信片」。針對新園區，粉絲更直呼「新蓋好的冰雪奇緣、長髮公主都很好玩，既夢幻又感動」。雖然「熱門設施幾乎都要排很久」，但只要入園前載好官方App並善用DPA，絕對能玩得更盡興！

No.5 吉伊卡哇樂園

翻攝官網／吉伊卡哇樂園

2025年7月於東京池袋太陽城全新開幕的「吉伊卡哇樂園」，是全球首座以超人氣動漫《吉伊卡哇》為主題的大型體驗設施。有別於一般販售周邊的專賣店，這裡主打100％的沉浸式體驗。B1樓層精心還原了1:1的動畫場景，粉絲可以走進「吉伊卡哇的家」、目睹「掉進洞裡的小八貓」，甚至被關進「哥布林牢房」與巨大的奧德合照；特定時間還有機會與吉伊卡哇、小八或兔兔的人偶近距離互動。1樓則設有能贏得原創獎品的付費遊戲區，以及販售角色爆米花桶、髮箍等樂園限定周邊的大型商店，絕對讓粉絲買到手軟！

這座採完全預約制的超人氣新樂園，從籌備期就備受高度關注，每逢官方釋出新消息總能帶動網路聲量迅速衝高。除了精緻的造景，現場氛圍也備受讚賞，實際到訪的網友紛紛直呼：「場景1:1還原動畫，吉伊的家、哥布林監獄超好拍」、「互動遊戲有趣又好上手」、「攝影點安排得很好，非常順暢」、「細節滿滿！工作人員情緒價值也給好給滿」。不過，由於園內實在有太多必拍的打卡點，不少過來人也特別溫馨提醒：「建議大家要結伴同行，一個人去那邊超難拍照！」

No.4 PokéPark KANTO 寶可樂園

翻攝X／PokeParkKANTOjp

各位訓練家準備好了嗎？全球首座常設寶可夢主題樂園「PokéPark KANTO」已於2026年2月5日在東京近郊的讀賣樂園盛大開幕！園區主要分為兩大版圖：長達500公尺、棲息著超過600隻寶可夢且「完全開放觸摸」的「寶可夢森林」，以及匯集了道館、寶可夢中心與熱鬧遊行表演的城鎮據點「草紗鎮」。必玩的亮點設施包含由電屬性寶可夢發電驅動的「皮卡皮卡大派對」，以及乘坐小火馬拉動的旋轉木馬「布伊布伊漫步」。玩累時，不妨到「友好商店」買一杯以御三家招式為靈感的特色飲品稍作休憩。

在票務方面，門票分為精英訓練家、訓練家與小鎮通行證三種等級，海內外遊客皆可透過外部網站輕鬆購票。這座備受矚目的新樂園，早在1月底社群搶先釋出內部實景照時，就讓網路聲量狂飆至最高點，開幕後更是話題不斷。實際走訪的粉絲激動表示：「遠遠超出預期，能夠漫步在真實的寶可夢樂園真是太棒了」、「到處都藏著許多值得發現的小細節」。針對整體體驗，有網友特別分享，雖然佔地不如傳統大型樂園，但光是欣賞遊行、逛商店解每日任務，以及與穿著寶可夢服裝的吉祥物互動，就很容易讓人忘記時間：「如果你從小就喜歡寶可夢，強烈推薦你去！」

No.3 JUNGLIA叢林樂園

翻攝X／JUNGLIA_OKINAWA

2025年7月於沖繩北部開幕的「JUNGLIA叢林樂園」，由日本環球影城行銷大師森岡毅操刀。這裡沒有卡通人物，而是主打狂野又奢華的叢林體驗，讓遊客在60公頃的自然遺產森林中，徹底釋放壓力、享受無拘無束的自由。必玩亮點包含搭乘越野車躲避恐龍追擊的「恐龍生存冒險」、在樹冠間極速穿梭的「叢林飛索」，以及升空俯瞰翡翠海的「熱氣球高空觀景」。冒險後還能在無邊際餐廳大啖阿古豬或享受頂級Spa，完美體驗專屬大人的度假感。

這座全新地標在開幕首日便創下衝破4,400筆的超高討論聲量！雖然初期因宣傳讓人誤以為是「純恐龍樂園」而產生期待落差，但隨著主打「叢林刺激體驗」的口碑發酵，目前Google評價已穩步回升至4.1顆星。許多網友大推：「整體體驗非常棒，工作人員情緒價值極高，對外國客友善」、「讓人感覺舒服、放鬆又開心，真心推薦必來」。針對遊玩攻略，過來人也精闢分享：「只要買適當的豪華通行證避開人潮，這裡絕對是個充滿樂趣的樂園」。

No.2 日本環球影城

翻攝FB／Universal Studios Japan (USJ)

位於大阪的「日本環球影城（USJ）」絕對是亞洲最具指標性的主題樂園！有別於迪士尼的夢幻，USJ以強大的IP聯名與高科技的沉浸式感官刺激聞名。除了超人氣的「哈利波特魔法世界」、能讓小小兵迷嗨翻天的「小小兵樂園」，以及驚險破表的懸吊式雲霄飛車「飛天翼龍」外，近年最受矚目的絕對是任天堂區域。繼全球首創、完美還原遊戲場景的「超級任天堂世界」後，2024年底全新開幕的「咚奇剛國度」更是將熱度推向巔峰，遊客能乘坐「瘋狂礦車」體驗在斷軌間跳躍的極致快感！

不過，準備前往的粉絲請注意，官方日前宣布陪伴大家多年的「芝麻街歡樂世界」將於2026年5月10日永久關閉，想回味童年的朋友務必把握最後時光。作為日本必訪勝地，USJ的網路聲量始終居高不下，網友紛紛大讚：「各個主題都非常有帶入感，工作人員情緒價值給好給滿」、「非常用心，門票雖貴逛得很累，但也絕對值得」。針對永遠爆滿的人潮，過來人也強烈建議：「熱門設施等待時間最長會到170分鐘，必須提前做好攻略」、「旺季來強烈推薦一定要買快速通關，或是利用單人通道，才能玩得盡興！」

No.1 東京迪士尼樂園

翻攝X／東京ディズニーリゾートPR

眾望所歸的冠軍寶座，毫無懸念由全亞洲第一座迪士尼主題樂園「東京迪士尼樂園」拿下！以經典的灰姑娘城堡為地標，這裡比海洋園區擁有更多適合全家同樂的經典設施與華麗的日間遊行。全區分為七大主題區域，自2020年「美女與野獸」園區開幕後，搭乘魔法茶杯走進舞廳的「城堡奇緣」立刻成為全園區最熱門的設施。此外，乘坐獨木舟從16公尺高瀑布俯衝而下的「飛濺山」、穿梭於廢棄礦坑的「巨雷山」，以及能近距離與米奇、米妮拍照的「卡通城」，都是不可錯過的經典。入夜後，由數百萬顆LED燈打造的「電子大遊行」與城堡光雕煙火秀，更是為一整天的魔法之旅畫下完美句點。

值得期待的是，明日樂園中的超人氣設施「太空山」目前正進行大規模改建，預計將於2027年以全新面貌震撼回歸！作為無數人人生願望清單上的必訪聖地，東京迪士尼樂園的網路聲量始終穩定且驚人。造訪過的網友無不被其氛圍深深打動：「整體體驗非常夢幻，不愧是世界級的主題樂園」、「不管是大人或是小孩，都不會忘記充滿米奇跟唐老鴨的童年」。對於園區的軟硬體實力，大家也給予極高評價：「遊行與表演水準極高，音樂、服裝與動線安排都很流暢，氣氛感滿分」、「每一次來都有不同的感動，設施不會一成不變，必看的煙火與遊行一樣都不可或缺！」

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月11日至2026年3月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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