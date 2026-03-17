國際酒店品牌進軍嘉義！觀光熱帶動旅宿升級 最新加盟是這家

受惠觀光熱潮與大型活動效益，嘉義縣市旅宿業近年表現亮眼，不僅春節訂房率名列全國前段班，隨著燈會與產業投資帶動人潮，國際酒店品牌也紛紛進駐，讓嘉義逐漸成為國際旅宿集團布局台灣新興據點。

觀光署統計，春節連假期間，嘉縣市旅宿訂房率全台排名居前，顯示地方觀光動能持續升溫。尤其台灣燈會在嘉縣舉辦，結合阿里山旅遊熱潮與科技產業投資話題，旅宿需求增加。燈會期間多數飯店住房率衝破9成，幾乎天天客滿，為地方帶來可觀觀光產值。除觀光活動帶動人潮，台積電在嘉科園區設先進封裝廠，推升住宿需求。雙重利多，嘉義旅宿市場受國際酒店集團關注，近年陸續與在地飯店合作加盟。

目前嘉義國際品牌酒店有，IHG洲際酒店集團旗艦品牌嘉義福容voco酒店，IHG集團嘉市另有「嘉義智選假日酒店」，主打精緻都會型服務。嘉縣IHG酒店集團旗下阿里山英迪格酒店。最新加入國際品牌是位於太保市佳仕堡商務飯店，去年與溫德姆集團簽署加盟合作協議，將以集團旗下品牌戴斯精選酒店營運，預計今年第2季換上新招牌。

佳仕堡商務飯店負責人、嘉縣旅館公會理事長陳家宥表示，目前飯店正進行客房與設施全面升級，包括硬體設備與服務流程都將依照溫德姆集團的國際標準進行調整，完工後將提供約百間客房，以國際品牌形象重新出發。他指出，台灣燈會期間飯店住房率超過9成，不少遊客更因燈會限定的「瑪利歐小提燈」活動專程入住，顯示大型節慶活動對地方觀光與住宿市場帶來明顯效益。

隨著阿里山觀光、科技產業投資以及大型活動帶動人潮，嘉義旅宿市場正快速升級。業者普遍看好未來發展，認為國際品牌飯店陸續進駐，不僅能提升整體住宿品質，也有助吸引更多國際旅客來台深度旅遊，讓嘉義從國旅熱點逐步邁向國際觀光城市。