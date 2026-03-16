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蘋果無預警推全新AirPods Max 2！定價17990元搭載H2晶片、主動式降噪升級

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Apple再送驚喜！AirPods Max 2大升級 支援無損音訊、錄音室品質錄製

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
AirPods Max 2採用新的高動態範圍擴大器，帶來更純淨的音質，同時維持AirPods Max非凡的聲音特性。圖／Apple提供
AirPods Max 2採用新的高動態範圍擴大器，帶來更純淨的音質，同時維持AirPods Max非凡的聲音特性。圖／Apple提供

Apple在春季新品接連登場後再度帶來驚喜，宣布發表新一代頭戴式耳機AirPods Max 2。距離首款AirPods Max於2020年推出已相隔約5年，終於迎來重大更新。新一代產品不僅升級晶片與降噪能力，也導入多項智慧功能與創作者導向應用，為podcaster製作人、音樂人和內容創作者解鎖更多可能。

AirPods Max 2最大升級之一是導入H2晶片，搭配新的運算音訊演算法，主動式降噪效果提升至高達前一代的1.5倍，能更有效隔絕飛機引擎聲、捷運與通勤列車等低頻環境噪音，讓使用者在音樂播放、工作或通話時獲得更沉浸的聆聽體驗。同時，透過為H2和AirPods Max麥克風陣列最佳化的全新數位訊號處理演算法，「通透模式」的聲音聽起來也更加自然，讓使用者在聽見外界聲音時能維持更真實的環境感。

音質方面，AirPods Max 2搭載全新的高動態範圍擴大器，在維持AirPods Max原有聲音風格的基礎上，進一步提升聲音純淨度與細節表現。搭配「個人化空間音訊」，也讓AirPods Max 2在樂器定位、低頻表現以及中高頻層次上都有更精準的呈現，帶來更具臨場感的沉浸式音效體驗。

另一項與前代的重要差異，是AirPods Max 2在連接隨附的USB-C連接線時，支援24-bit、48 kHz無損音訊，讓使用者在音樂、電影與遊戲內容中享受更高解析度的音訊品質。這項功能也讓音樂創作者能在Logic Pro等音樂製作軟體中使用耳機進行完整的錄製、創作與混音流程。透過USB-C連接線，AirPods Max是唯一支援音樂創作者以「個人化空間音訊」進行創作與混音，並支援頭部追蹤的耳機

在H2晶片的幫助下，AirPods Max 2在智慧功能方面也有多項升級，包括「適應性音訊」 可依環境自動調整主動式降噪與通透模式程度；「對話感知」能在使用者開始與他人交談時，自動降低音樂音量並減少背景噪音；「語音隔離」能強化通話時的人聲清晰度，以及「個人化音量」 會依使用習慣自動調整音量。

AirPods Max 2當然也支援由Apple Intelligence驅動的「即時翻譯」 功能，讓使用者在面對面交流時能跨語言溝通。另一項實用功能是「相機遙控」，使用者按下耳機上的數位旋鈕即可遠端遙控iPhone與iPad進行拍照或錄影。

為了讓AirPods Max 2成為創作者的得力助手，這次還新加入的「錄音室品質音訊錄製」功能，讓採訪者、podcast 製作人、歌手錄製更自然的人聲內容。

外觀設計方面，AirPods Max 2延續經典鋁金屬頭戴式造型，但推出全新配色，提供午夜色、星光色、橙色、紫色和藍色，建議售價17,990元，將於日後在台灣開放訂購。

AirPods Max 2為經典的耳罩式設計帶來更出色的主動式降噪、提升的音質，以及智慧功能。圖／Apple提供
AirPods Max 2為經典的耳罩式設計帶來更出色的主動式降噪、提升的音質，以及智慧功能。圖／Apple提供

H2晶片與新的運算音訊演算法，將AirPods Max 2的主動式降噪效果提升至高達前一代的1.5倍。圖／Apple提供
H2晶片與新的運算音訊演算法，將AirPods Max 2的主動式降噪效果提升至高達前一代的1.5倍。圖／Apple提供

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