經典神還原！7-ELEVEN開賣孔雀餅乾雪糕 冰沙新品搭子瑜聯名杯太吸睛

迎接春季出遊熱潮，7-ELEVEN打造一站式春遊補給站，自3月18日起推出多款飲料與冰品新品，其中最吸睛的莫過於再度「腦洞大開」的創意冰品。百吉推出全新「孔雀餅乾雪糕」，將經典零食孔雀餅乾變身冰淇淋甜點，香濃奶香冰淇淋結合酥脆餅乾口感，冰涼與酥脆一次滿足，售價40元，絕對成為話題度十足的熱門打卡冰品。

飲料部分則主打人氣手搖品牌聯名。7-ELEVEN攜手可不可熟成紅茶推出「可不可蜜香熟成紅茶」，將手搖店招牌熟成紅茶風味轉化為即飲飲品，茶香溫潤順口、不苦澀也不甜膩，每瓶35元，3月18日至3月31日推出單件32元、2件59元優惠。手搖控不可錯過的，還有與珍煮丹合作推出的「珍煮丹黑糖牛奶」，乳含量超過50%，結合濃郁黑糖香與滑順厚乳口感，售價42元，3月18日至4月14日單件嚐鮮價38元、2件69元。

除了新品飲料與冰品，7-ELEVEN旗下CITY TEA現萃茶也同步推出春季限定話題新品「蜜梅心動冰沙」。這款冰沙以台南經典冰菓室甜品為靈感，融合熟甜番茄與蜜梅汁，呈現酸、甜、鹹層次交織的風味，再以蜂蜜香氣收尾，喝得到番茄果肉纖維，同時加入茉莉茶凍與寒天晶凍，打造豐富咀嚼感。再搭配超美的子瑜聯名主題杯設計，話題度與收藏價值兼具，單杯售價99元，3月18日至3月31日推出第2杯半價優惠，一起成為ONCE感受最清爽的台南特色風味。

OPENPOINT行動隨時取也限時推出優惠，3月16、23、30日「周一馬上開心咖啡日」CITY PRIMA中杯精品拿鐵/中杯精品美式任選2杯99元；3月17、24、31日「周二質感好茶日」，限定icash pay支付，CITY PEARL珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶任選2杯88元、CITY TEA現萃茶琥珀小葉奶茶、梔子花奶青任選2杯88元（限量各5,000組)。

而配合櫻花季與春遊需求，7-ELEVEN也同步祭出多項會員與商品優惠。3月18日至22日期間，uniopen會員購買指定類別商品滿222元立折20元，指定商品結帳滿1,111元還可隨機獲得優惠券，包括雪肌粹淨白洗面乳兌換券、77元購物金或衛生紙等好禮，讓大家出遊開心採買再享折扣驚喜。

7-ELEVEN獨家推出人氣手搖飲名店珍煮丹熱門商品「 珍煮丹黑糖牛奶」。圖／7-ELEVEN提供

CITY TEA蜜梅心動冰沙新品上市99元，3月18日至3月31日限時推出第2杯半價。圖／7-ELEVEN提供