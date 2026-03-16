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吃得到草莓大福、明太子玉子燒、赤蝦握壽司！欣葉、旭集春季新菜上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
欣葉日本料理自即日起推出「春日．九州大賞」。圖／欣葉提供
欣葉日本料理自即日起推出「春日．九州大賞」。圖／欣葉提供

隨著春櫻綻放之際，「欣葉日本料理」自即日起推出「春日．九州大賞」，以明太子、草莓等在地特色食材，呈現出九州的春日味覺記憶。饗賓集團旗下日式Buffet品牌「旭集 和食集錦」，本月則推出「春映海味季」限定盛宴，為食客呈獻上一封來自大海的春日書信。

欣葉日本料理「明太子櫻絲細麵」靈感源自太宰府天滿宮的飛梅意象，在細麵中融入梅子風味，並以大分縣柚子胡椒提味，帶出各種食材的風味層次；「明太子鮭魚卵盛合」則將熟成明太子與鮭魚卵巧妙融合，呈現澎湃豐饒的海味精華。此外，還有同樣運用明太子入饌的「明太子玉子燒」、「烤山藥明太子」、「辛口雞柳明太子」、「明太子手捲」等料理同步登場。

除此之外，欣葉也在料理中帶入九州各地的鄉土料理元素，提供包括「中津唐揚雞」、「長崎海鮮皿烏龍麵」、「宮崎牛肉捲大蔥」、「博多水炊雞肉鍋」、「辛旨蒜香牛腸鍋」等不同料理，甚至還有「草莓手捲」，展現出九州豐富的樣貌。針對甜點，也將重點聚焦於草莓與長崎蛋糕，提供有「熊本草莓大福」、「草莓蒙布朗厚燒」，以及還原雙目糖結晶細節的「長崎蛋糕」系列，帶來具有九州甜蜜感的收尾。

「旭集 和食集錦」本月的推出「春映海味季」中，「春鯛壽司佐鹽漬櫻花」精選當令春鯛，頂端輕綴鹽漬櫻花瓣、酸甜梅子凍，入口時，酸爽與鹹香帶出鯛魚更高層次的鮮甜。另道「魚子赤蝦握壽司」，選用肥美赤蝦，並以珍珠黑魚子點綴，藉由海洋氣息提升赤蝦的甘甜與柔嫩。兩款料理均於平假日的午、晚餐期供應。

全餐期供應的「真鯛五目炊飯」，以鴻喜菇、黑木耳、紅蘿蔔、牛蒡絲及清脆筍子製作五目料，加入壽司米、柴魚高湯一同炊煮，再鋪上經醃製與炙烤處理的春季真鯛魚片，最後點綴茗荷絲。米飯吸附蔬菜與高湯的清甜鮮香，同時也能品嚐魚肉的細膩滋味與炙烤炭香。平假日午餐時段推出的「蒜香味噌扇貝燒」，選用肥厚飽滿的扇貝，先川燙再刷上蒜香味噌醬汁燒烤，呈現濃郁又暖身的味噌鮮鹹與淡雅酒香，為身體在新春補充滿滿能量。

欣葉本季提供「明太子玉子燒」「中津唐揚雞」、「明太子鮭魚卵盛合」等多款特色餐點。圖／欣葉提供
欣葉本季提供「明太子玉子燒」「中津唐揚雞」、「明太子鮭魚卵盛合」等多款特色餐點。圖／欣葉提供

欣葉日本料理運用九州風土元素，推出一系列特色餐點。圖／欣葉提供
欣葉日本料理運用九州風土元素，推出一系列特色餐點。圖／欣葉提供

時令的草莓與長崎蛋糕，也化身成為一系列特色餐點。圖／欣葉提供
時令的草莓與長崎蛋糕，也化身成為一系列特色餐點。圖／欣葉提供

極具地方特色的「博多水炊雞肉鍋」。圖／欣葉提供
極具地方特色的「博多水炊雞肉鍋」。圖／欣葉提供

精選當令春鯛製成的「春鯛壽司佐鹽漬櫻花」。圖／饗賓餐旅提供
精選當令春鯛製成的「春鯛壽司佐鹽漬櫻花」。圖／饗賓餐旅提供

旭集於平假日午餐時段推出「蒜香味噌扇貝燒」。圖／饗賓餐旅提供
旭集於平假日午餐時段推出「蒜香味噌扇貝燒」。圖／饗賓餐旅提供

旭集推出「真鯛五目炊飯」。圖／饗賓餐旅提供
旭集推出「真鯛五目炊飯」。圖／饗賓餐旅提供

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