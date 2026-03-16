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每片炒價破千！Lady M「杜拜巧克力千層」代購之亂 業者緊急祭限購令

聯合報／ 記者陳睿中/台北即時報導
Lady M全新口味「杜拜巧克力千層」引爆排隊搶購之亂。圖/摘自品牌官方IG
Lady M全新口味「杜拜巧克力千層」引爆排隊搶購之亂。圖/摘自品牌官方IG

由韓星女團帶起的「杜拜巧克力」甜點熱潮持續延燒，日前有「蛋糕界LV」之稱的Lady M，也推出全新口味「杜拜巧克力千層蛋糕」，並掀起一波搶購潮，網路上甚至出現不少代購黃牛、售價也越炒越高。對此，業者趕緊祭出限購令，並宣告將提前結束販售的活動時間。

來自美國紐約的頂級蛋糕品牌「Lady M」，主打由甜點師傅純手工堆疊超過20層薄如紙的千層蛋糕，每片售價約落在300元上下，因此被譽為被譽為「蛋糕界的LV」。這次推出的「杜拜巧克力千層蛋糕」，是以將巧克力餅皮堆疊，內餡分別抹入巧克力及開心果鮮奶油，頂層以烘烤過的 Kataifi 拌入開心果醬、中東白芝麻醬與白巧克力，打造出獨特的口感。

由於日前推出後隨即吸引大批網友跟瘋嘗鮮，不僅門市出現排隊人龍，甚至還有「長輩代購部隊」搶排，網路上也出現不少轉售貼文；同時，原本每片售價300元的蛋糕，也被炒高至破千元的天價，讓許多網友留言怒批。

因此，業者緊急在官方社群宣布，3月10日起「杜拜巧克力千層蛋糕」僅限外帶，每間門市每日限量100片，每人每次限購2片，售完為止；同時該口味暫停販售九吋；3月8日前於官網下訂的訂單則不受影響，皆可正常取貨。此外，活動也將提前於3月31日停止販售。

美國 售價 杜拜

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