真的要轉行甜點店？全家超狂新品「一顆布丁捲蛋糕」 真的有整顆布丁

被網友笑稱為「被便利商店耽誤的甜點店」的全家便利商店再出招！旗下甜點品牌minimore觀察到近年消費者對甜點不只追求美味，更期待創意與話題感，瞄準社群流行的「經典混搭」風潮，以甜點三大元素「口感、風味、餡料」為核心，推出多款層次豐富的創意新品，3月18日起正式開賣，邀甜點控一起嚐鮮。

此次主打「神仙混搭風」甜點，看準社群平台「經典甜點混搭」風潮，推出包括結合麻糬Q皮與蛋糕捲的「抹茶QQ蛋糕捲」，外層Q彈、內裡柔軟，抹茶香氣層層堆疊；「酒香提拉米蘇泡芙」則將經典提拉米蘇風味與泡芙結合，並加入滴管注入咖啡酒糖水的趣味設計，讓消費者親手注入靈魂；「一顆布丁捲蛋糕」更將整顆滑嫩小布丁包入蛋糕捲中，搭配牛奶卡士達鮮奶油，入口綿密滑順。同步推出的還有「提拉米蘇巴斯克」、「巧克力雙餡Q皮雪燒」與「青檸紅茶馬卡龍」等新品。3月18日至3月31日，minimore全系列任選2件享6.9折優惠，購買Let's Café中杯以上指定咖啡，加購甜點再享半價。

除了甜點新品，國民冰沙酷繽沙也翻玩台式懷舊風推出「黑糖粉粿酷繽沙」，以黑糖冰沙搭配Q彈粉粿，打造多層次口感，可依喜好加入牛奶或濃縮咖啡，3月18日至3月31日嚐鮮價59元。3月20日至3月22日及3月27日至3月29日連續2週更有周末五六日限時買1送1優惠。

同時，全家也引進韓國人氣品牌SEOUL MANIM街頭美食，帶來席捲韓國社群話題的新潮美味。推出包括披薩、蜂蜜堅果與韓式辣炒年糕3種口味的烤年糕餅，以及卡士達、紅豆口味的韓式鯛魚燒，3月18日至4月14日烤年糕餅特價79元、鯛魚燒89元。隨時想吃點甜的療癒自己，走進全家各國風味任你選。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

monimore王道美味再升級，新品「酒香提拉米蘇泡芙」，加入滴管注入咖啡酒糖水的設計，讓消費者可依喜好增添風味層次，增添品嚐趣味。圖／全家便利商店提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

韓國街頭美食直送全家，烤年糕餅、鯛魚燒滿餡必吃，新品限時嚐鮮79元起。圖／全家便利商店提供

「被耽誤的甜點店」再出招！全家minimore甜點混搭玩轉經典，抹茶QQ蛋糕捲、酒香提拉米蘇泡芙、一顆布丁捲蛋糕創意登場。圖／全家便利商店提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全家minimore新品，抹茶QQ蛋糕捲、酒香提拉米蘇泡芙、一顆布丁捲蛋糕甜點控必吃，古早味新吃法來襲，黑糖粉粿酷繽沙，層次口感限時59元必嚐。圖／全家便利商店提供