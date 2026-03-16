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獨／才復活一年多！台北人氣小吃「阿英海產粥」預告熄燈 粉絲捨不得

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
阿英海產粥。圖／擷取自阿英海產粥粉絲頁
阿英海產粥。圖／擷取自阿英海產粥粉絲頁

把握機會！甫於2024年底重新復活的台北人氣海產粥「阿英海產粥」，因老闆娘「英姐」將回歸仁，所以預計於4月17日結束營業。隨著消息出爐，粉絲們也表示不捨，表示「畢業前一定要再吃幾次」、「我的招牌烏龍麵」

鄰近台北捷運科技大樓站的「阿英海產粥」，店內提供招牌海產粥，還有烏龍麵、米粉、冬粉等選擇，由於食材豐富、滋味好，所以獲得許多民眾喜愛，乃是當地的人氣小吃店，在google map累積超過700則評論，平均獲得4.2分。

2024年11月時，阿英海產粥發布歇業公告，引起許多粉絲與老顧客的熱烈討論。根據粉絲頁資訊，主要是因為店內靈魂人物「英姐」生病住院，所以決定結束營業。而在同年12月時，小老闆決定接手繼續做，讓阿英海產粥重新復活，同時調整營業時間與部份菜單。

阿英海產粥重新營業後依舊生意興隆，不過小老闆在2025年10月時預告，「為了方便照顧她（英姐），決定把新北市的老房子賣了，回去台南陪英姐」、「決定營業到明年四月的某一天」。隨著當初預告日期越來越近，阿英海產粥在今日（3月16日）也發布歇業公告，指出「營業到4月17日，我們畢業了！帶英姐回歸仁，有空回歸仁看我們」對於喜愛阿英海產粥的民眾，也得把握最後的用餐機會。

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