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搶療癒商機！全家 minimore 神仙混搭風甜點登場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
「被便利商店耽誤的甜點店」出招！全家minimore神仙混搭風甜點登場。全家／提供
「被便利商店耽誤的甜點店」出招！全家minimore神仙混搭風甜點登場。全家／提供

全家」minimore打造神仙混搭風甜點！「全家」觀察近年消費者對甜點期待漸高，轉向追求創意與話題性的跨界組合，被全台網友譽為「被便利商店耽誤的甜點店」的全家便利商店再出招，瞄準這股「經典混搭」風潮，旗下甜點品牌minimore以甜點三大元素「口感」、「風味」、「餡料」為核心，18日起研發出多款「碰撞混搭」的創新甜點，系列新品包含風靡日本、深受台灣大眾喜愛的麻糬Q皮「抹茶QQ蛋糕捲」；經典義式奢華風甜點提拉米蘇、搭配自行注入咖啡酒糖水滴設計的「酒香提拉米蘇泡芙」，以及包入整顆小布丁、餡料視覺感滿滿的「一顆布丁捲蛋糕」，皆是創意十足的神仙混搭風甜點。

「全家」甜點品牌 minimore 憑藉精準市場洞察，推出多樣化療癒甜點，此次神仙混搭風甜點看準社群平台「經典甜點混搭」風潮，以泡芙、蛋糕捲等經典熱銷商品為出發點，再結合甜點三大元素「口感」、「風味」、「餡料」，將經典元素疊加出全新甜蜜火花。

如「抹茶QQ蛋糕捲」(55元)口感Q彈多層次，其開發概念結合minimore高人氣麻糬元素、日本常年熱銷的Q皮蛋糕捲，外層Q彈、內裡柔軟，層層都能感受到抹茶的濃郁誘惑；「酒香提拉米蘇泡芙」(49元)則以年銷百萬個的經典「提拉米蘇」苦甜風味為概念，再以長期熱銷的泡芙型態為甜點載體，並加入消費者以滴管注入咖啡酒糖水的設計，讓消費者可親手為泡芙注入靈魂，增添品嚐趣味。

「一顆布丁捲蛋糕」(49元)真的有一整顆布丁！柔軟蛋糕捲餡料加入整顆滑嫩小布丁，搭配牛奶卡士達鮮奶油，入口綿密滑順，帶來療癒甜點享受；另外還有「提拉米蘇巴斯克」(59元)、「巧克力雙餡Q皮雪燒」(55元)、「青檸紅茶馬卡龍」(49元)等多款新品，甜點控及喜愛嚐鮮的消費者千萬別錯過，走進「全家」，一齊感受熟悉的甜品在舌尖上碰撞出全新火花。3/18起至3/31，minimore全系列商品享兩件69折優惠；吃甜食更別忘了來杯好咖啡，購買Let's Café中杯以上指定咖啡品項，加購指定甜點可享半價優惠。

全家 消費者 全家便利商店

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