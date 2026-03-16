「姓名有龍、龍年出生」王品送龍蝦／七星斑料理！同音同韻也適用

3月春暖花開，喜迎新菜上桌，王品（2727）集團旗下「莆田新加坡米其林中餐廳」、「享鴨 烤鴨與中華料理」端奢華龍蝦、牛排拚場。即日起至4月30日，「莆田」推出季節限定金磚酥皮牛排、南洋咖哩龍蝦及橙酒火焰龍蝦3款全新料理，4月30日前套餐加購優惠399元起。「享鴨」即日起到4月19日，推出橙香金絲炸龍蝦、烈焰秘醬爆龍蝦及盤龍鮮蔬七星斑，套餐加購優惠699元起。凡名字與龍同音同韻字或龍年出生的人，平日內用消費套餐，款待龍蝦或七星斑料理一份。

2026-03-16 09:32