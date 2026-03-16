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「姓名有龍、龍年出生」王品送龍蝦／七星斑料理！同音同韻也適用

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
凡名字內有「龍」的顧客，至享鴨內用套餐，就能免費吃龍蝦或七星斑料理。圖／王品提供。
凡名字內有「龍」的顧客，至享鴨內用套餐，就能免費吃龍蝦或七星斑料理。圖／王品提供。

王品集團旗下「莆田新加坡米其林中餐廳」、「享鴨 烤鴨與中華料理」自即日起推出一系列全新料理，並享限時加購優惠。此外，活動期間平日至享鴨用餐，凡名字與「龍」同音同韻字或「龍年出生」的人，即可獲贈「龍蝦或七星斑料理」一份。

即日起至4月19日，「享鴨」打造鴨霸雙龍宴，新推出「橙香金絲炸龍蝦」、「烈焰秘醬爆龍蝦」與「盤龍鮮蔬七星斑」等3款料理，活動期間套餐加購優惠價699～899元。同時享鴨並推出「龍選之人」優惠，凡用餐顧客其中一人，名字任一字符合與龍、蓉、儂同音同韻，或是龍年出生的人，平日到店內用套餐，即可獲贈龍蝦或七星斑料理一份。

「莆田」自即日起至4月30日打造季節限定星級海陸雙饗宴，推出「金磚酥皮牛排」、「南洋咖哩龍蝦」及「橙酒火焰龍蝦」等不同料理，套餐加購價399～899元不等，並贈送「三倍麥片蝦」兌換券，價值逾600元，可供下次內用消費使用。

莆田新推出金磚酥皮牛排、南洋咖哩龍蝦及橙酒火焰龍蝦。圖／王品提供。
莆田新推出金磚酥皮牛排、南洋咖哩龍蝦及橙酒火焰龍蝦。圖／王品提供。

名字 王品 套餐

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3月春暖花開，喜迎新菜上桌，王品（2727）集團旗下「莆田新加坡米其林中餐廳」、「享鴨 烤鴨與中華料理」端奢華龍蝦、牛排拚場。即日起至4月30日，「莆田」推出季節限定金磚酥皮牛排、南洋咖哩龍蝦及橙酒火焰龍蝦3款全新料理，4月30日前套餐加購優惠399元起。「享鴨」即日起到4月19日，推出橙香金絲炸龍蝦、烈焰秘醬爆龍蝦及盤龍鮮蔬七星斑，套餐加購優惠699元起。凡名字與龍同音同韻字或龍年出生的人，平日內用消費套餐，款待龍蝦或七星斑料理一份。

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