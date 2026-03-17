快訊

經典賽／2局下義大利靠3保送得2分 委內瑞拉0：2義大利

阿聯宣布「暫時關閉領空」！伊朗開戰至今狂轟逾1900枚飛彈及無人機

推論轉折點來了！黃仁勳：輝達未來一年晶片訂單上看1兆美元

《向流星許願的我們》鍾岳軒、初孟軒預告忘情舌吻一分鐘 CP情上演雙向救贖

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
《向流星許願的我們》鍾岳軒（左）與初孟軒組成「皓永CP」，儘管角色挑戰壓力爆表，兩人的默契也越拍越好。圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供
《向流星許願的我們》鍾岳軒（左）與初孟軒組成「皓永CP」，儘管角色挑戰壓力爆表，兩人的默契也越拍越好。圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供

BL奇幻影集《向流星許願的我們》由有意思國際傳媒與犢影制作聯合製作，金鐘導演姜瑞智執導，聯合數位文創共同出品。故事以「向流星許願」的傳說為起點，四位主演鍾岳軒、初孟軒、余杰恩與各務孝太因許願而讓命運被重新改寫，願望究竟是懲罰還是禮物？日前釋出的雙CP預告掀起網路熱議，近日重磅公開正式預告，首度揭開劇中燒腦的奇幻設定，引發劇迷高度關注。全劇共12集，將於3月26日每週四起，在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外YOUKU國際版、GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。

正式預告中也揭露「身分錯置」與「記憶消退」等關鍵伏筆，不僅展現出宏大的敘事格局，更考驗演員在不同角色狀態間切換的細膩演技。鍾岳軒與初孟軒劇中組成「皓永CP」，鍾岳軒坦言，劇本結構被切割成多個宇宙，角色最大的挑戰在於經常面臨「一覺醒來世界就變了」的情境，因此在表演時，他必須隨時精準掌握情緒的轉換，瞬間切換至「不知所措」或「歇斯底里」等截然不同的狀態。

為了更完整詮釋角色，他親自寫下長達六、七頁的角色自傳，來梳理並支撐強烈的情感張力。初孟軒則分享，由於角色在不同宇宙中所認知的世界完全不同，「我在很短的時間內進組拍攝，同時得面對非線性敘事帶來的表演難度，所以表演上必須非常清晰且明確，這對我來說是非常艱鉅的挑戰！」他也透露，即使想在現場加入即興表演，也得反覆確認是否符合當下的角色狀態，直呼：「真的好燒腦！」

儘管拍攝過程壓力不小，兩人的默契也越拍越好。鍾岳軒回憶，在南部拍攝期間，因為有多場重情緒的戲，初孟軒成了他最安心的保護傘，大讚對方像一顆「穩重的石頭」給人安全感，「好幾次在回程的路上，我不知不覺就趴在他腿上睡著，不知道為什麼，只要靠在他身上，就會很好入睡。」對此，初孟軒也坦言，與鍾岳軒相處時有種前所未有的放鬆感，「我們彼此都能接住對方，也很願意把自己放心地交給對方。」在正式預告中，更出現一幕令人心動的「雨傘吻」，兩人情不自禁擁吻長達近一分鐘。導演姜瑞智還原這場戲，原來當時現場的對講機突然沒電，一時無法喊卡，才讓這段吻戲自然延長下去。

《向流星許願的我們》余杰恩（左）與各務孝太組成「海哲CP」，預告中的浪漫告白橋段掀起網友熱烈討論。圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供
《向流星許願的我們》余杰恩（左）與各務孝太組成「海哲CP」，預告中的浪漫告白橋段掀起網友熱烈討論。圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供

另一對由余杰恩與各務孝太組成的「海哲CP」，在預告中以「直球告白」的浪漫橋段引發網友討論。首次挑戰BL題材的各務孝太坦言，這次演出是他表演生涯的重要突破，不僅詮釋了一段濃烈深刻的愛情，角色「小海（Hama醬）」那份堅定、無懼受傷的純粹情感也深深打動了他。

他透露，與余杰恩第一次讀本時就產生奇妙的熟悉感，拍攝時只要一個眼神或細微動作就能理解彼此。余杰恩則笑說，原本以為各務孝太是冷冰冰的人，實際相處後才發現兩人十分合拍。劇中有一場需要一口氣唸出各地美食的戲，讓各務孝太壓力爆表，不論走路、吃飯甚至上廁所，都在瘋狂背誦這段「菜單台詞」。余杰恩也打趣表示：「那段台詞實在太魔性，過了快一年，我到現在還忘不掉。」

劇中濃厚的親情線與資深演員之間的對戲火花，同樣成為全劇的精彩亮點。李李仁這次飾演表面看似玩世不恭、內心卻始終放不下兒子的「何爸」。他稱讚鍾岳軒非常聰明，眼神裡流露出因世代差異而難以言說的情感層次。兩人對戲時常不需台詞，只要彼此對望，眼眶便不自覺泛紅，他感性表示：「很榮幸能演他的爸爸。」李李仁也提到，此次拍攝另一個重要收穫，是與對手演員邱凱偉（Darren）建立好交情。

他大讚對方的表演自然靈活，既可愛又有趣，讓對戲過程格外輕鬆愉快。李李仁更幽默自嘲，雖然劇情主軸圍繞在年輕人的戀愛故事，但兩人在拍攝期間彼此照應、互相關心，彷彿也像發展出一段另類的「大叔BL」情誼。從正式預告中，也能看見曹蘭、吳岳擎、方語昕等實力派演員，以及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同參與演出，堅強卡司陣容讓戲迷更加期待首播到來。

許願

延伸閱讀

「逐玉」名場面！　田曦薇趴身甜吻　張凌赫溫柔問：想吃糖嗎

相關新聞

Apple再送驚喜！AirPods Max 2大升級 支援無損音訊、錄音室品質錄製

Apple在春季新品接連登場後再度帶來驚喜，宣布發表新一代頭戴式耳機AirPods Max 2。距離首款AirPods Max於2020年推出已相隔約5年，終於迎來重大更新。新一代產品不僅升級晶片與降噪能力，也導入多項智慧功能與創作者導向應用，為podcaster製作人、音樂人和內容創作者解鎖更多可能。

經典神還原！7-ELEVEN開賣孔雀餅乾雪糕 冰沙新品搭子瑜聯名杯太吸睛

迎接春季出遊熱潮，7-ELEVEN打造一站式春遊補給站，自3月18日起推出多款飲料與冰品新品，其中最吸睛的莫過於再度「腦洞大開」的創意冰品。百吉推出全新「孔雀餅乾雪糕」，將經典零食孔雀餅乾變身冰淇淋甜點，香濃奶香冰淇淋結合酥脆餅乾口感，冰涼與酥脆一次滿足，售價40元，絕對成為話題度十足的熱門打卡冰品。

吃得到草莓大福、明太子玉子燒、赤蝦握壽司！欣葉、旭集春季新菜上桌

隨著春櫻綻放之際，「欣葉日本料理」自即日起推出「春日．九州大賞」，以明太子、草莓等在地特色食材，呈現出九州的春日味覺記憶。饗賓集團旗下日式Buffet品牌「旭集 和食集錦」，本月則推出「春映海味季」限定盛宴，為食客呈獻上一封來自大海的春日書信。

每片炒價破千！Lady M「杜拜巧克力千層」代購之亂 業者緊急祭限購令

由韓星女團帶起的「杜拜巧克力」甜點熱潮持續延燒，日前有「蛋糕界LV」之稱的Lady M，也推出全新口味「杜拜巧克力千層蛋糕」，並掀起一波搶購潮，網路上甚至出現不少代購黃牛、售價也越炒越高。對此，業者趕緊祭出限購令，並宣告將提前結束販售的活動時間。

真的要轉行甜點店？全家超狂新品「一顆布丁捲蛋糕」 真的有整顆布丁

被網友笑稱為「被便利商店耽誤的甜點店」的全家便利商店再出招！旗下甜點品牌minimore觀察到近年消費者對甜點不只追求美味，更期待創意與話題感，瞄準社群流行的「經典混搭」風潮，以甜點三大元素「口感、風味、餡料」為核心，推出多款層次豐富的創意新品，3月18日起正式開賣，邀甜點控一起嚐鮮。

獨／才復活一年多！台北人氣小吃「阿英海產粥」預告熄燈 粉絲捨不得

把握機會！甫於2024年底重新復活的台北人氣海產粥「阿英海產粥」，因老闆娘「英姐」將回歸仁，所以預計於4月17日結束營業。隨著消息出爐，粉絲們也表示不捨，表示「畢業前一定要再吃幾次」、「我的招牌烏龍麵」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。