國籍航空首家推出！長榮航空打造貴賓室數位服務平台 3機場享尊榮體驗

長榮航空即日起於長榮航空自營貴賓室，率先推出「EVA iLOUNGE」數位服務平台，透過數位化工具，將貴賓室實用資訊整合於單一平台，協助旅客更有效率地掌握航班資訊與貴賓室服務資訊，這也是首家國籍航空公司導入貴賓室整合數位平台。

長榮航空表示，即日起於長榮航空自營貴賓室包含桃園機場貴賓（The Garden、The Infinity、The Star、The Club）、高雄小港機場貴賓室、曼谷蘇凡納布機場貴賓室，率先推出「EVA iLOUNGE」數位服務平台，成為國籍航空首家導入貴賓室整合數位平台的航空公司。

透過數位化工具，將貴賓室實用資訊整合於單一平台，化身為旅客的個人貴賓室數位管家，協助旅客更有效率地掌握航班資訊與貴賓室服務資訊。

「EVA iLOUNGE」數位服務平台將貴賓室實體服務與數位功能整合，旅客蒞臨貴賓室後無須下載任何應用程式，只需掃描桌面專屬QR Code即可登入數位服務平台，體驗包含餐飲、閱讀、航班資訊及貴賓室導覽等多項服務，打造個人化且便利的候機體驗。

「EVA iLOUNGE」數位服務平台主要功能包含提供航班資訊，系統主動推播個人化航班訊息與登機門異動提醒，此外，也可查詢前往登機門的路線及步行時間與距離，協助旅客精準掌握登機時間。

貴賓室導覽，提供貴賓室設施介紹與空間配置圖，方便旅客快速找到服務設施位置；餐飲資訊，貴賓室餐點介紹、推薦餐點及節慶餐點，並提供桃園機場The Garden貴賓室數位點餐服務。

另還提供數位刊物，整合「EVA e-Library」與「多元化全球報刊雜誌」等多樣化連結，提供旅客候機時豐富閱讀選擇。

長榮航空為星空聯盟的成員之一，在桃園、高雄及曼谷機場均有高品質的自營貴賓室服務，除了服務長榮航空的旅客外，也提供星空聯盟的金卡會員使用，讓旅客享有優質的貴賓室服務體驗。

長榮航空自營貴賓室率先推出「EVA iLOUNGE」數位服務平台，成為國籍航空首家導入貴賓室整合數位平台的航空公司。圖／長榮航空提供