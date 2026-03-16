快訊

經典賽／S級球隊互尬！美國2:1險勝多明尼加 連3屆前進冠軍賽

2026奧斯卡得獎名單／麥可B喬丹、潔西伯克利封帝后 《一戰再戰》奪6獎成最大贏家

基隆停業食品公司氨氣外洩！散發刺鼻異味 消防戒備中

聽新聞
0:00 / 0:00

字有「龍」免費吃龍蝦！王品雙品牌豪送千元龍蝦、七星斑 限時開吃

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
享鴨推出鴨霸雙龍宴，名字內有龍的顧客，內用套餐就能免費吃龍蝦或七星斑奢華好菜。王品集團/提供
享鴨推出鴨霸雙龍宴，名字內有龍的顧客，內用套餐就能免費吃龍蝦或七星斑奢華好菜。王品集團/提供

3月春暖花開，喜迎新菜上桌，王品（2727）集團旗下「莆田新加坡米其林中餐廳」、「享鴨 烤鴨與中華料理」端奢華龍蝦、牛排拚場。即日起至4月30日，「莆田」推出季節限定金磚酥皮牛排、南洋咖哩龍蝦及橙酒火焰龍蝦3款全新料理，4月30日前套餐加購優惠399元起。「享鴨」即日起到4月19日，推出橙香金絲炸龍蝦、烈焰秘醬爆龍蝦及盤龍鮮蔬七星斑，套餐加購優惠699元起。凡名字與龍同音同韻字或龍年出生的人，平日內用消費套餐，款待龍蝦或七星斑料理一份。

快呼叫龍字輩朋友吃一波，即日起到4月19日，「享鴨」打造鴨霸雙龍宴，新添橙香金絲炸龍蝦，酥炸龍蝦搭柳丁果香，襯托海鮮甜美、吃來酥脆超涮嘴。嗜辣必點烈焰秘醬爆龍蝦，龍蝦佐主廚特調醬料，香辣過癮又下飯。還有象徵好彩頭的盤龍鮮蔬七星斑，魚肉細嫩鮮美、懂吃的饕客千萬別錯過。

活動期間套餐加購優惠699元起，就能嘗鮮期間限定新品。並廣發龍選之人召集令，凡用餐顧客其中一人，名字任一字符合與龍、蓉、儂同音同韻，或是龍年出生的人，平日到店內用套餐，就豪氣送價值逾千元龍蝦或七星斑。

「莆田」季節限定星級海陸雙饗宴，即日起至4月30日澎派開跑，主打金磚酥皮牛排、南洋咖哩龍蝦及橙酒火焰龍蝦，吃盡海陸奢華滋味。金磚酥皮牛排沾上蜂巢麵糊高溫酥炸，外酥內軟、鹹香迷人。南洋咖哩龍蝦有著獨特椰香與咖哩香氣，襯出龍蝦鮮甜Q彈的口感。吸睛度超高的橙酒火焰龍蝦，上桌佐以橙酒嗆香搭配火焰秀，最適合拍照打卡炫耀。

新品優惠同樣很有誠意，即日起到4月30日，套餐加購價399元起，等於現打8折、再送價值逾600元的三倍麥片蝦兌換券，下次內用消費可使用，吃完還能再約一波。

王品

延伸閱讀

日本「大皿節慶宴席」重現！HAYASE推「賞櫻之宴」共享海味

相關新聞

字有「龍」免費吃龍蝦！王品雙品牌豪送千元龍蝦、七星斑 限時開吃

3月春暖花開，喜迎新菜上桌，王品（2727）集團旗下「莆田新加坡米其林中餐廳」、「享鴨 烤鴨與中華料理」端奢華龍蝦、牛排拚場。即日起至4月30日，「莆田」推出季節限定金磚酥皮牛排、南洋咖哩龍蝦及橙酒火焰龍蝦3款全新料理，4月30日前套餐加購優惠399元起。「享鴨」即日起到4月19日，推出橙香金絲炸龍蝦、烈焰秘醬爆龍蝦及盤龍鮮蔬七星斑，套餐加購優惠699元起。凡名字與龍同音同韻字或龍年出生的人，平日內用消費套餐，款待龍蝦或七星斑料理一份。

有行旅／遊模里西斯 體驗夢幻十日

三月廿日來聽台灣出生、模里西斯長大的Cindy，分享模里西斯如何以純淨海岸線與奢華度假體驗，吸引全球高端旅人造訪。

走訪日本名古屋、岐阜、三重！一次暢玩新興景點　還能滑雪、吃草莓

作為日本的第四大城市，從愛知縣的名古屋，可以延伸至岐阜、三重等地。近年隨著台灣虎航同步提供台北、台中、高雄往返名古屋的航線，也讓全台北中南的旅客，都能輕鬆安排一趟日本中部之旅、暢玩近年新開幕的特色景點。

有夠時髦！ASICS與YOASOBI話題聯名開賣倒數 融入音樂世界觀細節滿滿

ASICS與日本人氣音樂組合YOASOBI的聯名系列，從一開始的舞台限定，走向了現在消費者也可以買得到， 這次GEL-KINETIC FLUENT Y鞋款與系列服飾以YOASOBI歌曲「JUST A LITTLE STEP」為創作核心，融入了雙方音樂與運動的基因，3月19日於ASICS官網與指定門市販售。

Uniqlo U極簡知性與GU x rokh浪漫工裝 3月接力開賣

Uniqlo U 2026春夏系列將於3月20日上市，由聯合藝術總監Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran攜手巴黎設計團隊打造，這一季運用多層次低飽和色彩呈現知性風，延續一貫的極簡美學，並注入了更輕盈的材質與流動感。

羅技Ergo人體工學系列推「迷霧灰」新色 聯名插畫家包大山滿額送周邊

一年一度的羅技女子節今年以「溫柔支撐」為核心主題，重新詮釋科技產品與女性數位生活之間的關係。Logitech長期透過全球「Women Who Master」計畫支持女性在各專業領域突破自我，今年在台灣更進一步將理念轉化為身心平衡的具體實踐，並攜手台灣知名插畫家Baozi Chen（包大山）展開跨界合作。透過其筆下經典角色「熊超人」與全新創作的「Logitech Girl’s Day」視覺角色，描繪女性在不同數位工作情境中的自信與從容，為科技產品注入療癒與溫度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。