有行旅／遊模里西斯 體驗夢幻十日

一年一度的羅技女子節今年以「溫柔支撐」為核心主題，重新詮釋科技產品與女性數位生活之間的關係。Logitech長期透過全球「Women Who Master」計畫支持女性在各專業領域突破自我，今年在台灣更進一步將理念轉化為身心平衡的具體實踐，並攜手台灣知名插畫家Baozi Chen（包大山）展開跨界合作。透過其筆下經典角色「熊超人」與全新創作的「Logitech Girl’s Day」視覺角色，描繪女性在不同數位工作情境中的自信與從容，為科技產品注入療癒與溫度。

2026-03-15 11:39