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走訪日本名古屋、岐阜、三重！一次暢玩新興景點　還能滑雪、吃草莓

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
傳說參拜三輪神社之後，就能抽中偶像演唱會門票。記者陳睿中／攝影
傳說參拜三輪神社之後，就能抽中偶像演唱會門票。記者陳睿中／攝影

作為日本的第四大城市，從愛知縣的名古屋，可以延伸至岐阜、三重等地。近年隨著台灣虎航同步提供台北、台中、高雄往返名古屋的航線，也讓全台北中南的旅客，都能輕鬆安排一趟日本中部之旅、暢玩近年新開幕的特色景點。

名古屋城、熱田神宮、樂高樂園等景點，都是名古屋指標性的人氣旅遊目的地。若時間充裕，不如去看看「馬桶」跟「大便」吧！愛知縣常滑市是日本知名的陶瓷產區，當地的「INAX Live Museum」完整保存富有歷史的窯爐與高達22公尺的窯場煙囪，讓民眾實際認識製陶工藝。館內並設有「世界磁磚博物館」，展示埃及、伊斯蘭等文化中的裝飾牆面與磁磚，華麗中又帶著一股靜謐的歷史底蘊。

為紀念INAX母公司衛浴事業邁入百年，館內於2025年新開設「廁所文化館」，從木製便器、華麗的陶瓷便器到現代化的馬桶，讓旅客重新認識「馬桶」的發展歷史與生活中的重要性。順帶一提，館內還提供許多DIY體驗活動，能夠悠閒度過一個下午，並擁有獨一無二的紀念品。

同樣於2025年開幕的「便便博物館NAGOYA」，乃是名古屋新興的人氣親子旅遊景點。館內以室內遊樂園的型態，規劃「便便．火山」、「扔便便」、「便便動物比賽」等十餘種主題項目。原本以為只適合小朋友玩，但是館內運用大量霓虹燈光、繽紛色彩、互動裝置，加上逗趣的便便造型，將原本尷尬的主題轉化為絢爛又具惡搞趣味的歡樂景點，就算大朋友也能盡興遊玩並找回童心。當然，所有的紀念品通通是便便造型，讓人會心一笑。

旅遊日本時造訪神社、買御守，一直是許多旅客的必做行程。位於名古屋市區的「三輪神社」至今已有450年以上的歷史，並以「兔子」信仰聞名，相傳能為參拜者帶來好運與締結良緣，獲得許多信眾喜愛。近年在網路上更有「參拜後可以抽中偶像演唱會門票」的都市傳說，因此三輪神社成為許多追星族朝聖之地，社內繪馬滿滿都是偶像應援圖文與祈求買到票的內容，讓人重新看見傳統習俗與追星潮流交織而出的嶄新面貌。

另座「伊奴神社」則已有1,300餘年歷史，更是日本少數以「狗」為核心的神社，設置有可愛的狗狗御守、狗狗繪馬與狗狗占卜雕像，同樣吸引許多民眾前去參拜；因主祭伊奴姬神、大年神及素盞鳴尊以保佑生產順利、求子靈驗著稱，所以常見夫婦前來參拜，同樣是名古屋極具特色的人氣神社。

將旅程向外延伸，位於日本三重縣的溫泉渡假村Aquaignis，園區內的甜點店「Confiture H」，是由日本殿堂級甜點大師辻口博啓創立，現任主廚籏雅典更是剛率領日本隊奪下2025世界甜點大賽冠軍。在這裡，可以吃到出自世界冠軍之手的殿堂級美味，包括甜點、蛋糕、果醬等豐富品項。園區內還設有一座草莓園，種植有高達22種的草莓，其中不乏多款昂貴品種。民眾能夠在這裡實現40分鐘「現採草莓吃到飽」的夢想，堪稱草莓控的天堂！所有人一進來都是開心大吃，我的嘴巴同樣停不下來。Confiture H還會使用果園內的草莓製作出一系列期間限定的草莓甜點，讓民眾享受酸甜的幸福滋味。

除了夢幻的粉紅草莓世界，位於三重的「御在所岳」是距離名古屋最近的雪山，車程約1小時即可抵達。冬天時搭乘空中纜車，能直接進入銀白色的白雪世界。山頂不僅規劃有滑雪場與雪盆滑坡，讓人享受玩雪樂趣，還有巨大的人工冰瀑。踏上觀景台，可以欣賞群山與遠方的城市景觀在面前綻放的景緻，同時山坡邊並設有盪鞦韆，不僅適合拍攝紀念打卡照，在每一次的擺蕩中，山景與天空跟著搖曳，加速的心跳也伴隨著冷洌的空氣，轉化為一波又一波的興奮感，令人心曠神怡。

若是想要輕鬆又開心地玩雪，位於岐阜的SNOW WAVE PARK白鳥高原，以「全日本最長的雪橇滑道」聞名，玩家只要在現場租借雪橇、搭乘纜車上山，就可以在全長達2公里的滑道上，享受駕馭雪橇滑行的爽快感。相較於滑雪而言，雪橇不需太多技巧、體能要求不高，很快就能上手，就算不幸「翻車」，仍能夠換來滿滿的大笑與尖叫聲，很適合剛開始接觸雪的玩家或是小朋友。若是已有基礎的雪友，雪場內規劃有寬闊的雪道，而且雪質鬆軟，很適合練習技巧或是挑戰自我，讓不同程度的旅客都能找到日本滑雪的迷人之處。

除了開心戲雪，甫於去年4月開幕的「岐阜城樂市」，位於岐阜公園旁，交通十分便利。場域內規劃十餘間特色商店，從可口的烏龍麵、現烤糰子、達摩最中，一直到蘋果糖、蜂蜜霜淇淋、咖啡應有盡有，讓人在短時間內就能品嚐多樣化的岐阜美食，還能享受岐阜公園的自然綠意。若想要感受日本歷史的重量，直接搭乘纜車就可前往岐阜城，為旅途增添文化深度。

最後，位於市中心的「柳瀨商店街」，過去曾是岐阜指標性的商業聚集地，隨著時代變遷，當地的光芒逐漸黯淡。不過近年隨著復古風潮再起，柳瀨商店街帶有昭和時代感的面貌與恰到好處的步調，反而吸引許多年輕旅客前來，尤其那種「外貌看起來舊舊、　不知道裡面藏什麼寶貝」的尋寶期待感，也為街道安裝上一片可愛的濾鏡；探索充滿文青感的小店、嘗試在地人喜歡的甜點、走入日劇般的場景與回憶之中，便是散步商店街最無可取代的浪漫。

在御在所岳山頂的觀景台，能夠享受壯闊的山色美景。記者陳睿中／攝影
在御在所岳山頂的觀景台，能夠享受壯闊的山色美景。記者陳睿中／攝影

隨著復古風潮再現，岐阜柳瀨商店街也重新吸引年輕旅客的目光。記者陳睿中／攝影
隨著復古風潮再現，岐阜柳瀨商店街也重新吸引年輕旅客的目光。記者陳睿中／攝影

「INAX Live Museum」保存富有歷史的窯爐與高達22公尺的窯場煙囪，讓民眾實際認識製陶工藝。記者陳睿中／攝影
「INAX Live Museum」保存富有歷史的窯爐與高達22公尺的窯場煙囪，讓民眾實際認識製陶工藝。記者陳睿中／攝影

御在所岳山頂設有高空盪鞦韆，搭配絕美景色非常過癮。記者陳睿中／攝影
御在所岳山頂設有高空盪鞦韆，搭配絕美景色非常過癮。記者陳睿中／攝影

在三輪神社，處處可以看到祈求演唱會門票的繪馬。記者陳睿中／攝影
在三輪神社，處處可以看到祈求演唱會門票的繪馬。記者陳睿中／攝影

溫泉渡假村Aquaignis內，設有現採現摘的草莓園，讓民眾無限享用高達22種的草莓。記者陳睿中／攝影
溫泉渡假村Aquaignis內，設有現採現摘的草莓園，讓民眾無限享用高達22種的草莓。記者陳睿中／攝影

由世界冠軍坐鎮的甜點店「Confiture H」，提供有一系列美味的草莓甜點。記者陳睿中／攝影
由世界冠軍坐鎮的甜點店「Confiture H」，提供有一系列美味的草莓甜點。記者陳睿中／攝影

「便便博物館」已成為熱門的親子景點。記者陳睿中／攝影
「便便博物館」已成為熱門的親子景點。記者陳睿中／攝影

名古屋INAX Live Museum內的「廁所文化館」，展出許多宛若藝術品的馬桶。陳睿中／攝影
名古屋INAX Live Museum內的「廁所文化館」，展出許多宛若藝術品的馬桶。陳睿中／攝影

在「世界磁磚博物館」展示有世界各地文化的裝飾牆面與磁磚。記者陳睿中／攝影
在「世界磁磚博物館」展示有世界各地文化的裝飾牆面與磁磚。記者陳睿中／攝影

位於岐阜公園的「岐阜城樂市」，一次就能品嚐到多間特色美食。記者陳睿中／攝影
位於岐阜公園的「岐阜城樂市」，一次就能品嚐到多間特色美食。記者陳睿中／攝影

岐阜的SNOW WAVE PARK白鳥高原，以「全日本最長的雪橇滑道」聞名，全長達2公里。記者陳睿中／攝影
岐阜的SNOW WAVE PARK白鳥高原，以「全日本最長的雪橇滑道」聞名，全長達2公里。記者陳睿中／攝影

名古屋「便便博物館NAGOYA」設有以便便為主題的趣味互動設施。記者陳睿中／攝影
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搭乘纜車登山，就能進入「御在所岳」的銀色世界。記者陳睿中／攝影
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「柳瀨商店街」設有多間選物店、古著店，適合民眾慢慢尋寶。記者陳睿中／攝影
「柳瀨商店街」設有多間選物店、古著店，適合民眾慢慢尋寶。記者陳睿中／攝影

伊奴神社是日本少數以「狗」為核心的神社。記者陳睿中／攝影
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