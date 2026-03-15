有夠時髦！ASICS與YOASOBI話題聯名開賣倒數 融入音樂世界觀細節滿滿

ASICS與日本人氣音樂組合YOASOBI的聯名系列，從一開始的舞台限定，走向了現在消費者也可以買得到， 這次GEL-KINETIC FLUENT Y鞋款與系列服飾以YOASOBI歌曲「JUST A LITTLE STEP」為創作核心，融入了雙方音樂與運動的基因，3月19日於ASICS官網與指定門市販售。

ASICS長期提供專屬鞋款支持YOASOBI在舞台上的表現，為這次聯名合作累積了一定默契，為了這次聯名系列，雙方在過程中反覆討論細節，更重新設計融合ASICS與YOASOBI元素的限量Logo來突顯本次獨創聯名。

ASICS GEL-KINETIC FLUENT Y融合GEL-KINETIC FLUENT中底結構與經典GEL-KAYANO 14鞋面，中底搭載Scutoid GEL科技提供緩震性能與舒適腳感，盾狀造型有著ASICS特有的運動科技感。鞋面由YOASOBI重新設計，鞋頭加入了代表組合的Y字刻字，印有「JUST A LITTLE STEP」字樣的管狀鞋帶緊扣核心概念，鞋跟處設計呼應YOASOBI「用故事創作音樂」特色的書籤造型標誌等細節。共推出三款配色：經典黑、質感銀、暗夜粉，每雙售價8,980元，於ASICS官網、台北旗艦店、台北西門店販售。

YOASOBI成員Ayase表示「我們非常重視這次的聯名企劃，密切參與了多項設計討論，希望能打造與Ikura聲線同樣細膩的設計質感，並呈現YOASOBI的音樂世界觀」；Ikura則說道「我們和ASICS一起把很多喜歡的元素加進了聯名設計，用不同材質和配色詮釋YOASOBI音樂風格，希望讓大家穿上後感受到滿滿的活力。」

這次雙方聯名企劃延伸至日常穿搭，ASICS也推出服飾與配件，聯名系列涵蓋連帽上衣、長褲等品項，以ASICS歷史檔案庫的運動服為靈感，透過再生材質及現代剪裁重新設計，打造舒適與復古潮流感的穿搭裝備。

ASICS GEL-KINETIC FLUENT Y經典黑，8,980元，圖／ASICS提供

ASICS與日本人氣音樂組合YOASOBI推出聯名鞋款與服飾，3月19日於ASICS官網與指定門市販售。圖／ASICS提供

ASICS GEL-KINETIC FLUENT Y暗夜粉，8,980元，圖／ASICS提供

ASICS GEL-KINETIC FLUENT Y質感銀，8,980元，圖／ASICS提供