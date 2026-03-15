Uniqlo U極簡知性與GU x rokh浪漫工裝 3月接力開賣

Uniqlo U 2026春夏系列將於3月20日上市，由聯合藝術總監Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran攜手巴黎設計團隊打造，這一季運用多層次低飽和色彩呈現知性風，延續一貫的極簡美學，並注入了更輕盈的材質與流動感。

除了經典的黑、白、大地色，本季主打低飽和的霧紫色、水洗藍與褐色，營造出智性氛圍。對應台灣春夏季節，大量使用輕盈材質與透氣面料，強調春夏穿搭的舒適度與層次感，並呈現U系列一貫的法式隨性與休閒風格。

Uniqlo U 2026春夏系列防曬透膚長版連帽外套1,990元、棉質混紡短版布勞森外套1,490元、可機洗針織背心790元、抓皺長褲1,490元。圖／UNIQLO提供

重點單品有：「男裝寬版襯衫」，採用輕盈的100%純棉方格紋布料，搭配霧面光澤鈕釦打造極簡俐落輪廓。「女裝可機洗針織背心」，以嫘縈混紡羅紋針織打造，開襟釦無袖設計適合與襯衫或T恤做層次疊穿搭配。「抓皺長褲」，以前片平整、後腰鬆緊設計，褲襬抽繩可調整為直筒或燈籠輪廓，呈現輕盈流動的下身線條。

Uniqlo U 2026春夏系列棉質混紡短版布勞森外套1,490元、寬版錐形牛仔褲1,290元、編織皮帶890元。圖／UNIQLO提供

「棉質混紡短版布勞森外套」搶先於全台店舖前導販售，以箱型短版輪廓與Uniqlo U標誌性的立領設計，打造受歡迎的中性風格。本季首度推出AIRism連身內衣，合身剪裁的連身設計搭配吸汗彈性機能布。本季還有兩款復古新包款「可收納肩背包」與 「可收納斜背小包」，以防潑水輕量尼龍、無內裡結構設計，兼具輕盈與機能性，可摺疊收納，方便日常外出與旅行攜帶。

Uniqlo U 2026春夏系列可收納肩背包，790元。圖／UNIQLO提供

Uniqlo U 2026春夏系列可收納肩背包，790元。圖／UNIQLO提供

Uniqlo U 2026春夏系列可機洗針織背心，790元。圖／UNIQLO提供

GU x rokh 2026春夏聯名系列

GU x rokh聯名系列來到2026春夏，將柔美元素融入實用工裝風格，展現對比風格的新魅力，於3月27日販售。代表重點單品包括：以立體花卉緹花布料打造的氣球袖長版上衣，份量感十足的氣球袖型，搭配自腰際向下自然展開的荷葉下襬剪裁。同材質的女裝摺飾設計連身裙，透過細膩的布料層次與立體結構，堆疊出視覺深度。

女裝氣球袖長版上衣，990元。圖／GU提供

此外，褲腳可調式釦件設計為特色的女裝氣球褲，可隨心切換寬版與繭型輪廓。結合荷葉下襬與可反摺袖口設計的女裝裙擺短版外套，能依造型需求靈活調整袖長，並可與氣球褲搭配出成套穿搭。這次同時帶來潮流趨勢的雙繫帶芭蕾運動鞋，融合瑪莉珍鞋的優雅輪廓與運動鞋鞋底，搭配吸睛的雙色設計。

GU x rokh 2026春夏聯名系列女裝摺飾設計連身裙，1,290元。圖／GU提供

女裝裙擺短版外套，1,790元。圖／GU提供