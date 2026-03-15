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全聯「春茶賞」6款茶香甜點任2件現折10元 子瑜款柚子康普茶新品必收

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
水果布蕾盒清爽果香與茶韻交織不甜膩，紅茶拿鐵布丁蛋糕口感濕潤、層次分明。圖／全聯福利中心提供
水果布蕾盒清爽果香與茶韻交織不甜膩，紅茶拿鐵布丁蛋糕口感濕潤、層次分明。圖／全聯福利中心提供

清爽回甘的茶飲與茶香甜點成為春日飲食的新風潮，全聯We Sweet推出「春茶賞」活動，以伯爵紅茶、抹茶與焙烏龍為主軸，打造6款春季限定茶香甜點，從泡芙、蛋糕到大福展現豐富茶韻。即日起至4月9日期間，全品項任選2件現折10元（可累折），搭配茶飲優惠，讓消費者在春日午後輕鬆品味茶香甜點的療癒滋味。

本次春茶賞主打多款療癒茶系甜點，其中「伯爵菠蘿泡芙」以酥脆菠蘿泡芙殼包裹滑順伯爵奶油餡，入口散發優雅茶香，特價89元；「水果布蕾盒」則以伯爵茶布丁與原味蛋糕為基底，上層鋪滿鮮奶油、蘋果果醬與蘋果丁，果香與茶韻交織，口感清爽不膩，特價149元。

喜愛日式風味的甜點控不可錯過「抹茶紅豆大福」，Q彈抹茶大福皮包裹綿密紅豆餡，特價59元；「晶鑽焙烏龍慕斯杯」則以深焙烏龍慕斯搭配戚風蛋糕與脆酷力層層堆疊，上層烏龍茶晶凍增加口感層次，特價89元。

此外，焦點新品「紅茶拿鐵布丁蛋糕」以伯爵茶戚風夾入紅茶拿鐵餡與原味布丁，特價129元；「檸檬紅茶蛋糕」則以紅茶蛋糕搭配檸檬果丁，酸甜平衡、清新爽口，特價59元，為春日午後帶來剛剛好的輕盈甜點時光。

除了甜點，春日外出也少不了咖啡相伴。全聯自有品牌OFF COFFEE於即日起至4月9日每週六、日推出限定優惠，第2杯半價，自帶杯再折5元，為春遊或野餐時光增添儀式感。

搭配甜點解膩的茶飲優惠也同步登場。即日起至3月26日，全聯推出指定茶飲與沖泡茶品全聯價第2件5折起，大全聯則祭出指定茶飲大全聯價8折起。首推新品「光泉冷泡茶朝露青茶-無糖585ml」，主打靜岡產煎茶添加，單瓶特價19元，任4瓶72元；「原萃鍋煮風味麥茶600ml」採用100%六條大麥、無糖無咖啡因，任4瓶78元，平均每瓶19.5元，另有多款熱門清爽茶飲也提供組合優惠。

沖泡茶飲方面，限量新品「TEAZEN康普茶柚子口味5g×10入」主打清新柚子風味，外盒還印有TWICE成員周子瑜，每盒158元，全台限量5,000盒，值得粉絲收藏。從茶香甜點到清爽茶飲，全聯春茶賞打造完整的春日茶系享受。

晶鑽焙烏龍慕斯杯層層堆疊，加入烏龍茶晶凍增添口感層次，檸檬紅茶蛋糕酸甜平衡、清新爽口。圖／全聯福利中心提供
晶鑽焙烏龍慕斯杯層層堆疊，加入烏龍茶晶凍增添口感層次，檸檬紅茶蛋糕酸甜平衡、清新爽口。圖／全聯福利中心提供

伯爵菠蘿泡芙包裹滑順伯爵奶油餡，喜愛日式風味則不能錯過抹茶紅豆大福。圖／全聯福利中心提供
伯爵菠蘿泡芙包裹滑順伯爵奶油餡，喜愛日式風味則不能錯過抹茶紅豆大福。圖／全聯福利中心提供

全聯We Sweet「春茶賞」推多款茶香限定甜點新品。圖／全聯福利中心提供
全聯We Sweet「春茶賞」推多款茶香限定甜點新品。圖／全聯福利中心提供

全聯同場加映沖泡茶飲優惠，限量推出全新「TEAZEN康普茶-柚子口味」，盒裝還印有周子瑜，值得粉絲收藏。圖／全聯福利中心提供
全聯同場加映沖泡茶飲優惠，限量推出全新「TEAZEN康普茶-柚子口味」，盒裝還印有周子瑜，值得粉絲收藏。圖／全聯福利中心提供

紅茶 特價 茶飲

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