羅技Ergo人體工學系列推「迷霧灰」新色 聯名插畫家包大山滿額送周邊

一年一度的羅技女子節今年以「溫柔支撐」為核心主題，重新詮釋科技產品與女性數位生活之間的關係。Logitech長期透過全球「Women Who Master」計畫支持女性在各專業領域突破自我，今年在台灣更進一步將理念轉化為身心平衡的具體實踐，並攜手台灣知名插畫家Baozi Chen（包大山）展開跨界合作。透過其筆下經典角色「熊超人」與全新創作的「Logitech Girl’s Day」視覺角色，描繪女性在不同數位工作情境中的自信與從容，為科技產品注入療癒與溫度。

羅技表示，專為女性與亞洲手型設計的Ergo人體工學系列推出以來廣受市場歡迎，今年特別為2款人氣產品推出溫暖新色「迷霧灰」，並將於3月16日在台正式開賣。其中Logitech LIFT人體工學垂直滑鼠售價2,490元，於Costco、全台Logi Store羅技旗艦館與Logi網路旗艦店限定販售；Logitech Wave Keys人體工學鍵盤同樣售價2,490元，則於Logi Store羅技旗艦館、Logi網路旗艦店與各大線上線下通路同步上市。

Logitech Ergo人體工學系列以科學研究為基礎，並通過美國人體工學協會認證。羅技指出，長時間使用傳統鍵盤滑鼠容易使手腕產生扭轉並累積壓力，因此Ergo Lab透過反覆測試與角度優化，打造更貼近自然手部姿勢的鍵鼠設計，在提升工作效率的同時也兼顧舒適度。

新色「迷霧灰」在設計上以柔和低飽和色調結合大地色系，不僅提升桌面美感，也有助於降低長時間盯著螢幕所帶來的視覺疲勞。Wave Keys人體工學鍵盤採用波浪式鍵盤曲面與一體成型手托，可維持手腕自然放鬆；LIFT垂直人體工學滑鼠則以57度垂直傾角減少手部扭轉，進一步舒緩肩頸與手臂壓力。

包大山也分享，近期在繪製細節繁複的插畫時，長時間維持同一姿勢容易造成手部與手臂疲勞，而在體驗LIFT人體工學垂直滑鼠後，對其舒適握感與穩定支撐印象深刻，能有效減輕長時間創作時的緊繃感。

配合新品上市，即日起至4月15日，消費者於指定通路參與活動可獲得包大山聯名限量周邊，包括完成門市體驗贈送聯名造型貼紙、購買Ergo系列商品滿2,000元贈皮革收納包，以及購買指定商務商品滿3,000元可獲刺繡手提袋，讓人體工學產品在提升工作效率之餘，也為日常辦公帶來溫暖陪伴。

包大山體驗Logitech LIFT人體工學垂直滑鼠，細膩觸覺回饋與放鬆握感緩解辦公疲累感。圖／羅技提供

羅技女子節限定滿額優惠，聯名包大山療癒周邊限量收藏。記者黃筱晴／攝影