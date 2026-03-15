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春遊採買限時抗漲 家樂福破200款買1送1 愛買量販加碼點數最高10倍送

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
金品比薩任2包285元，換算單片不到40元。圖／愛買量販提供
金品比薩任2包285元，換算單片不到40元。圖／愛買量販提供

春季出遊潮帶動採買需求，量販通路同步祭出抗漲優惠。家樂福與愛買量販推出買1送1、會員價與點數加碼回饋，從野餐零食到生鮮食材通通有折扣。

家樂福即日起至3月24日推出「春遊時光」主題促銷，從野餐零食、生鮮食材到限定周邊一次到位，祭出省荷包優惠，超過200件商品推出買1送1，讓消費者在享受春季出遊氛圍的同時，也能聰明採買、輕鬆抗漲。

本檔主打獨家新品「樂天小熊手提收納籃組」，內含巧克力、草莓與濃黑巧克力3種風味小熊餅乾。收納籃具備27L容量與15KG承重力，頂蓋可平放作為簡易野餐桌，亦可層疊收納，共推出2款設計，原價599元、特價499元，全台限量3,000組，成為春季野餐的吸睛配件。

此外，家樂福也推出多項加碼回饋。活動期間單筆購買餅乾、洋芋片、海苔、堅果、果乾、糖果、巧克力或肉乾等商品，每滿299元即贈30元現金折價券，單筆最高可獲150元；購買沖調飲品如沖泡咖啡、咖啡豆、茶品、穀物與麥片等，每滿499元送50元折價券，單筆最高100元；單筆購買常溫無糖茶飲商品每滿199元贈OPENPOINT 10點。

愛買量販即日起至3月24日同步推出限時抗漲促銷，鎖定全台千萬名Happy Go會員祭出「會員價＋點數回饋」雙重優惠。活動期間超過百項民生商品推出會員專屬價與買1送1優惠，購買指定DM商品可享Happy Go點數5倍送，若以Happy Go Pay付款，最高可享10倍回饋，採買日常所需同時快速累積點數折抵現金，抗漲更有感。

本檔主打多項高CP值明星商品，其中冷凍智利鮭魚切片（每包3～4入）會員價279元，平均每片不到95元；嘉義鯛魚腹肉每包149元，大成中一香蒜排骨單片49元，冷藏清胸肉三連包239元。早餐商品同樣祭出買1送1，包括桂格大燕麥片平均149.5元、家樂氏玉米片平均79元、雀巢咖啡雲朵拿鐵平均93元；三點一刻奶茶每包149元，換算每杯不到10元。零食與飲品也有優惠，如金品比薩任2包285元、可口可樂或雪碧迷你罐任兩組210元。

家樂福獨家新品「樂天小熊手提收納籃組」，特價499元，全台限量3,000組。圖／家樂福提供
家樂福獨家新品「樂天小熊手提收納籃組」，特價499元，全台限量3,000組。圖／家樂福提供

雀巢風味拿鐵系列買1送1，每盒93元。圖／愛買量販提供
雀巢風味拿鐵系列買1送1，每盒93元。圖／愛買量販提供

家樂福春遊時光指定餅乾零食、茶飲、沖泡飲品滿額贈現金折價券、OPENPOINT點數送。圖／家樂福提供
家樂福春遊時光指定餅乾零食、茶飲、沖泡飲品滿額贈現金折價券、OPENPOINT點數送。圖／家樂福提供

家樂福即日起至3月24日推出「春遊時光」主題促銷，從野餐零食、生鮮食材到限定周邊一次到位，超過200件商品推出買1送1。圖／家樂福提供
家樂福即日起至3月24日推出「春遊時光」主題促銷，從野餐零食、生鮮食材到限定周邊一次到位，超過200件商品推出買1送1。圖／家樂福提供

家樂福 商品 巧克力

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