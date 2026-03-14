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想買筆電、平板、桌機快看 燦坤「開學熱銷商品榜TOP 10」大公開

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
燦坤3C家電「開學熱銷商品榜TOP 10」大公開，平板、AI筆電、護眼顯示器、Wi-Fi 7路由器成新學期採購熱門夯品。圖／燦坤提供
燦坤3C家電「開學熱銷商品榜TOP 10」大公開，平板、AI筆電、護眼顯示器、Wi-Fi 7路由器成新學期採購熱門夯品。圖／燦坤提供

進入開學檔期採買高峰，燦坤3C家電公布「開學熱銷商品榜TOP 10」排行榜，包括平板、筆電、護眼顯示器、Wi-Fi 7 路由器、智慧小家電等，提供需要採購3C用品的家長與學生族群參考。

●TOP 1：Acer 16吋Aspire Lite Ultra5-115U AI筆電（銀）

輕薄機身設計，搭載最新Intel Core Ultra AI處理器，結合16吋IPS廣視角螢幕與16：10顯示比例，具備優異的擴充性與完整I/O介面，是學生族群入手AI筆電的理想選擇。Acer 16吋 Aspire Lite Ultra5-115U AI筆電（原價27,900元）燦坤限時優惠價22,900元，附贈包包與滑鼠，3月31日前購買獨家登入送即享券200，還能以加購價999元享1年延長保固。

●TOP 2：iPad 11吋 A16 Wi‑Fi 128GB（藍）

以可愛、可畫、可圈可點的直覺操作體驗，深受學生喜愛。到燦坤購買iPad 11吋A16 Wi‑Fi 128GB（原價10,900元）享限時優惠價10,358元，即日起至3月17日買就送市價800元的Riivan iPad 10.9亮面保護貼。

●TOP 3：ASUS V500桌上型桌機

主打搭載第13代高效能H系列處理器，提供穩定且強大的多工效能，同時具備完整的I/O介面與雙螢幕輸出，適合線上課業、影像作業與家庭多場景使用，以優異效能與擴充彈性深受學生族群青睞。ASUS V500桌上型桌機（原價22,900元）燦坤限時優惠價18,900元，3月31日前購買再送延長線。

●TOP 4：Lenovo Yoga Tab WIFI 12GB/256GB平板電腦（白）

平板與電腦模式可自由切換，多角度支架設計可立、可掛、可握，搭配多顆JBL調校喇叭，附觸控筆與磁吸鍵盤，提升學習效率，是專為行動娛樂與學習設計的平板。Lenovo Yoga Tab WIFI 12GB/256GB平板電腦燦坤限時促銷價16,990元，即日起至3月31日燦坤獨家買就送微軟M365個人版一年乙套（市價3,090元）。

●TOP 5：Samsung Galaxy Tab S10 Lite平板電腦6GB/128GB Wi‑Fi版（酷玩灰/潮炫銀/出色紅）

附S pen能隨意書寫，搭載更新頻率達90Hz的10.9吋大顯示螢幕，螢幕經SGS測試獲得低藍光認證，8,000mAh的電池容量帶來更長久的續航力，是款兼具筆記、影音與輕量生產力的熱門學習平板。Samsung Tab S10 Lite平板電腦6GB/128GB Wi‑Fi版（原價11,900元）燦坤限時優惠價10,710元，即日起至3月31日購買登錄再送書本式保護殼與亮面保護貼。

●TOP 6：Samsung Galaxy Tab A11+平板電腦6GB/128GB Wi‑Fi版（新創灰/躍進銀）

兼具時尚外型、價格親民且功能全面完整的生活平板，強大且穩定的AP效能，玩遊戲或多工處理都能滿足。Samsung Galaxy Tab A11+平板電腦6GB/128GB Wi‑Fi版（原價7,190元）燦坤限時優惠價6,471元，即日起至3月31日購買登錄再送書本式保護殼與玻璃保護貼。

●TOP 7：ASUS VZ279HG護眼電競螢幕

超薄美型設計，搭配低藍光護眼功能。即日起至3月31日ASUS VZ279HG 護眼電競螢幕（原價3,690元）燦坤限時優惠價2,888元，打78折。

●TOP 8：TP‑Link Archer BE220 Wi‑Fi 7路由器

主打「Wi-Fi 6價格、Wi-Fi 7體驗」，成為學生宿舍高速網路入門首選。即日起至3月31日TP‑Link Archer BE220 Wi‑Fi 7路由器燦坤限時會員價1,999元。

●TOP 9：聲寶14吋微電腦遙控擺頭DC節能立扇

具備節能DC馬達與無線遙控的便利性，成為宿舍入門人氣商品。MIT環保產品聲寶14吋微電腦遙控擺頭DC節能立扇（原價2,888元），環保集點週末到燦坤回饋139元（須註冊成為環保集點APP會員，並綁定手機載具條碼），3月31日前享限時優惠價2,388元，打83折。

●TOP 10：OASIS Curve 3.5L瞬熱製冷UVC濾淨飲水機

燦坤即日起至4月30日OASIS Curve 3.5L瞬熱製冷UVC濾淨飲水機（原價14,900元）享限時優惠價7,900元，直降53折，買再送濾心3個月，居家自用、租屋回饋房客使用皆宜。

●附註：詳細活動內容與商品售價以門市、官網公告為準。

燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 4：Lenovo Yoga Tab WIFI 12GB/256GB平板電腦。圖／燦坤提供
燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 4：Lenovo Yoga Tab WIFI 12GB/256GB平板電腦。圖／燦坤提供

燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 1：Acer 16吋 Aspire Lite Ultra5-115U AI筆電。圖／燦坤提供
燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 1：Acer 16吋 Aspire Lite Ultra5-115U AI筆電。圖／燦坤提供

燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 2：iPad 11吋A16 Wi‑Fi 128GB。圖／燦坤提供
燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 2：iPad 11吋A16 Wi‑Fi 128GB。圖／燦坤提供

燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 9：聲寶14吋微電腦遙控擺頭DC節能立扇。圖／燦坤提供
燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 9：聲寶14吋微電腦遙控擺頭DC節能立扇。圖／燦坤提供

燦坤「開學熱銷商品榜TOP 8」：TP‑Link Archer BE220 Wi‑Fi 7路由器。圖／燦坤提供
燦坤「開學熱銷商品榜TOP 8」：TP‑Link Archer BE220 Wi‑Fi 7路由器。圖／燦坤提供

燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 5：Samsung Galaxy Tab S10 Lite平板電腦6GB/128GB Wi‑Fi版。圖／燦坤提供
燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 5：Samsung Galaxy Tab S10 Lite平板電腦6GB/128GB Wi‑Fi版。圖／燦坤提供

燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 10：OASIS Curve 3.5L瞬熱製冷UVC濾淨飲水機。圖／燦坤提供
燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 10：OASIS Curve 3.5L瞬熱製冷UVC濾淨飲水機。圖／燦坤提供

燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 6：Samsung Galaxy Tab A11+平板電腦6GB/128GB Wi‑Fi版。圖／燦坤提供
燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 6：Samsung Galaxy Tab A11+平板電腦6GB/128GB Wi‑Fi版。圖／燦坤提供

燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 3：ASUS V500桌上型桌機。圖／燦坤提供
燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 3：ASUS V500桌上型桌機。圖／燦坤提供

燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 7：ASUS VZ279HG護眼電競螢幕。圖／燦坤提供
燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 7：ASUS VZ279HG護眼電競螢幕。圖／燦坤提供

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