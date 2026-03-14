想買筆電、平板、桌機快看 燦坤「開學熱銷商品榜TOP 10」大公開

進入開學檔期採買高峰，燦坤3C家電公布「開學熱銷商品榜TOP 10」排行榜，包括平板、筆電、護眼顯示器、Wi-Fi 7 路由器、智慧小家電等，提供需要採購3C用品的家長與學生族群參考。

●TOP 1：Acer 16吋Aspire Lite Ultra5-115U AI筆電（銀）

輕薄機身設計，搭載最新Intel Core Ultra AI處理器，結合16吋IPS廣視角螢幕與16：10顯示比例，具備優異的擴充性與完整I/O介面，是學生族群入手AI筆電的理想選擇。Acer 16吋 Aspire Lite Ultra5-115U AI筆電（原價27,900元）燦坤限時優惠價22,900元，附贈包包與滑鼠，3月31日前購買獨家登入送即享券200，還能以加購價999元享1年延長保固。

●TOP 2：iPad 11吋 A16 Wi‑Fi 128GB（藍）

以可愛、可畫、可圈可點的直覺操作體驗，深受學生喜愛。到燦坤購買iPad 11吋A16 Wi‑Fi 128GB（原價10,900元）享限時優惠價10,358元，即日起至3月17日買就送市價800元的Riivan iPad 10.9亮面保護貼。

●TOP 3：ASUS V500桌上型桌機

主打搭載第13代高效能H系列處理器，提供穩定且強大的多工效能，同時具備完整的I/O介面與雙螢幕輸出，適合線上課業、影像作業與家庭多場景使用，以優異效能與擴充彈性深受學生族群青睞。ASUS V500桌上型桌機（原價22,900元）燦坤限時優惠價18,900元，3月31日前購買再送延長線。

●TOP 4：Lenovo Yoga Tab WIFI 12GB/256GB平板電腦（白）

平板與電腦模式可自由切換，多角度支架設計可立、可掛、可握，搭配多顆JBL調校喇叭，附觸控筆與磁吸鍵盤，提升學習效率，是專為行動娛樂與學習設計的平板。Lenovo Yoga Tab WIFI 12GB/256GB平板電腦燦坤限時促銷價16,990元，即日起至3月31日燦坤獨家買就送微軟M365個人版一年乙套（市價3,090元）。

●TOP 5：Samsung Galaxy Tab S10 Lite平板電腦6GB/128GB Wi‑Fi版（酷玩灰/潮炫銀/出色紅）

附S pen能隨意書寫，搭載更新頻率達90Hz的10.9吋大顯示螢幕，螢幕經SGS測試獲得低藍光認證，8,000mAh的電池容量帶來更長久的續航力，是款兼具筆記、影音與輕量生產力的熱門學習平板。Samsung Tab S10 Lite平板電腦6GB/128GB Wi‑Fi版（原價11,900元）燦坤限時優惠價10,710元，即日起至3月31日購買登錄再送書本式保護殼與亮面保護貼。

●TOP 6：Samsung Galaxy Tab A11+平板電腦6GB/128GB Wi‑Fi版（新創灰/躍進銀）

兼具時尚外型、價格親民且功能全面完整的生活平板，強大且穩定的AP效能，玩遊戲或多工處理都能滿足。Samsung Galaxy Tab A11+平板電腦6GB/128GB Wi‑Fi版（原價7,190元）燦坤限時優惠價6,471元，即日起至3月31日購買登錄再送書本式保護殼與玻璃保護貼。

●TOP 7：ASUS VZ279HG護眼電競螢幕

超薄美型設計，搭配低藍光護眼功能。即日起至3月31日ASUS VZ279HG 護眼電競螢幕（原價3,690元）燦坤限時優惠價2,888元，打78折。

●TOP 8：TP‑Link Archer BE220 Wi‑Fi 7路由器

主打「Wi-Fi 6價格、Wi-Fi 7體驗」，成為學生宿舍高速網路入門首選。即日起至3月31日TP‑Link Archer BE220 Wi‑Fi 7路由器燦坤限時會員價1,999元。

●TOP 9：聲寶14吋微電腦遙控擺頭DC節能立扇

具備節能DC馬達與無線遙控的便利性，成為宿舍入門人氣商品。MIT環保產品聲寶14吋微電腦遙控擺頭DC節能立扇（原價2,888元），環保集點週末到燦坤回饋139元（須註冊成為環保集點APP會員，並綁定手機載具條碼），3月31日前享限時優惠價2,388元，打83折。

●TOP 10：OASIS Curve 3.5L瞬熱製冷UVC濾淨飲水機

燦坤即日起至4月30日OASIS Curve 3.5L瞬熱製冷UVC濾淨飲水機（原價14,900元）享限時優惠價7,900元，直降53折，買再送濾心3個月，居家自用、租屋回饋房客使用皆宜。

●附註：詳細活動內容與商品售價以門市、官網公告為準。

燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 4：Lenovo Yoga Tab WIFI 12GB/256GB平板電腦。圖／燦坤提供

燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 1：Acer 16吋 Aspire Lite Ultra5-115U AI筆電。圖／燦坤提供

燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 2：iPad 11吋A16 Wi‑Fi 128GB。圖／燦坤提供

燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 9：聲寶14吋微電腦遙控擺頭DC節能立扇。圖／燦坤提供

燦坤「開學熱銷商品榜TOP 8」：TP‑Link Archer BE220 Wi‑Fi 7路由器。圖／燦坤提供

燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 5：Samsung Galaxy Tab S10 Lite平板電腦6GB/128GB Wi‑Fi版。圖／燦坤提供

燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 10：OASIS Curve 3.5L瞬熱製冷UVC濾淨飲水機。圖／燦坤提供

燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 6：Samsung Galaxy Tab A11+平板電腦6GB/128GB Wi‑Fi版。圖／燦坤提供

燦坤「開學熱銷商品榜」TOP 3：ASUS V500桌上型桌機。圖／燦坤提供